Соцсети удаляют призывы к детям об участии в массовых демонстрациях

Соцсети начали удалять призывы к участию в незаконных демонстрациях после требования Генпрокуратуры и уведомлений Роскомнадзора.

«К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной», — говорится в публикации на сайте Роскомнадзора.

Во «ВКонтакте» было удалено 50% информации, а в Instagram — 17%. YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов несовершеннолетних к участию в акциях.

Отмечается, что наибольшая активность продолжается в TikTok, там появляются новые призывы, «распространение которых носит в том числе искусственный характер».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует 6 социальных сетей, в которых обнаружены призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах.