Илон Маск опубликовал шуточный пост после штурма Капитолия

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter шуточный пост после штурма сторонниками действующего президента США Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне.

Миллиардер опубликовал фотографию одного из самых ярких захватчиков здания Конгресса — мужчины по имени Джейк Анжели, который надел на себя костюм шамана-викинга и рог бизона.

«Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man», — написал под постом Маск.

Бизнесмен также отметил, что костюм Анжели будто специально создан для этого фестиваля, который в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса.

Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок с последнего понедельника августа до последнего понедельника сентября. На него принято приезжать в необычных костюмах. Под конец фестиваля традиционно сжигают огромную статую человека.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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