Пуск ракеты «Союз» отложен на сутки

Запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки, до 30 ноября. Об этом написал в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В ГКЦ (Гвианском космическом центре) принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН (ракеты-носителя) 30.11.2020 в 04.33 мск», — написал Рогозин.

Он не уточнял, с чем связан перенос.

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