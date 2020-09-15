Apple представила новую модель iPad и iPad Air

Американская компания Apple презентовала новые модели планшета iPad и iPad Air. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Новый iPad Air получил сканер отпечатка пальцев, который разместили в боковой кнопке включений. Кроме того, в нет также появится разъем USB Type-C. Также обновленный Air будет работать на 16-ядерном процессоре A14 и сможет поддерживать клавиатуру Apple. Новые планшеты получили датчики Face ID. Важной особенностью стало то, что iPad Air впервые вышел в пяти цветах, среди которых голубой, розовый и мятный. Стоимость такого планшета начинается от $599.

Планшет iPad восьмого поколения в свою очередь получил процессор A12 Bionic, он также сможет поддерживать стилусы Apple второго поколения. Его стоимость будет начинаться от $329.

Apple также объявила о запуске в продажу новых чехлов-клавиатур, в которые будут встроены трекпады.

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