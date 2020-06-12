Apple запустила программу по борьбе с расовым неравенством с бюджетом в $100 млн

Корпорация Apple запустила программу, продвигающую идеи расового равенства и расширяющую возможности для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании, экономике и уголовном правосудии. Об этом сообщил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что на реализацию данной программы выделено $100 млн.

В рамках инициативы Apple планирует расширить работу с компаниями, которые возглавляют темнокожие люди и увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров. Также планируется открыть лагерь для темнокожих предпринимателей и разработчиков. Кроме того, компания намерена расширить сотрудничество с колледжами и университетами, где исторически сложился контингент из афроамериканских студентов, и принять дополнительные меры для увеличения числа представителей национальных меньшинств внутри компании.

Предполагается, что программа начнет работу в Соединенных Штатах и со временем «будет развернута в глобальном масштабе».