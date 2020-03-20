Apple ограничила продажу гаджетов в одни руки

Агентство Reuters выяснило, что американская компания Apple ограничила онлайн-продажу iPhone до двух смартфонов в одни руки на фоне вспышки коронавируса.

Ограничение на продажу введено в ряде стран, включая США и Китай.

С помощью проверки в интернет-магазине компании удалось выяснить, что выпадающее меню не дает покупать более двух одинаковых моделей iPhone.

Российский сайт компании также не позволяет купить более двух одинаковых iPhone.

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