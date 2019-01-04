Германия попросила помощи в расследовании хакерской атаки у спецслужб США

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На фоне данных о хакерской атаке Германия решила обратиться к Агентству национальной безопасности США (АНБ) с просьбой помочь с расследованием инцидента. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время хакеры разместили в сети только часть похищенной информации. Были похищены номера мобильных телефонов, адреса личной электронной почты, официальная и частная переписка, пароли, личные фотографии и документы.

Ранее в немецком правительстве прокомментировали хакерскую атаку.