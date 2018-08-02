Лавров призвал США к сотрудничеству в сфере кибербезопасности «без болтовни»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что, несмотря на предложения российской стороны, США не стремятся сотрудничать в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, на уровне президента и госсекретаря американская сторона выражает готовность к сотрудничеству в киберсфере, но на практике взаимодействия пока не получается.

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«Мы многократно предлагали нашим коллегам заняться проблемами кибербезопасности всерьез, без болтовни, без каких-то огульных обвинений», — сказал Лавров.

Ранее Лавров назвал выводы доклада американского сената по разведке о возможном вмешательстве российской стороны в выборы в США через мемы в фейсбуке «смешными».