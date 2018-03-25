Цукерберг поместил извинения за утечку данных Facebook в крупнейших газетах Британии

Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании, таких как Sunday Mirror, Sunday Express и других, объявления с извинениями за скандал с утечкой данных более 50 млн пользователей соцсети.

«Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь»,— говорится в тексте.

Реклама

Он также напомнил, что утечка связана с приложении с тестами через которое в 2014 году были слиты данные миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии пообещали жесткие меры в отношении Facebook.