В России заблокировали FaceTime. Россиянам предложили звонить по телефону

Роскомнадзор заявил о введении ограничений против FaceTime, отметив, что сервис Apple используют террористы и мошенники. Сбои в работе FaceTime начались задолго до официального подтверждения блокировок, еще в начале сентября. В Госдуме подчеркнули, что Apple покинула Россию и фактически «финансирует войну» против нее, а также выразили уверенность, что в скором времени российские IT-компании представят решения, которые заменят западные аналоги.

Роскомнадзор подтвердил, что ввел ограничительные меры в отношении FaceTime — сервиса компании Apple для аудио- и видеозвонков.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан.

В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Пользователи в России начали сообщать о сбоях в работе приложения с сентября 2025 года. В РКН ограничения ранее официально не подтверждали.

FaceTime работает по Wi-Fi и имеет сквозное шифрование. Это сервис Apple, поэтому как минимум один из собеседников должен быть владельцем iPhone, iPad или Mac. Чтобы созвониться с владельцем Android- или Windows-устройства, на Apple-устройстве необходимо сгенерировать соответствующую ссылку.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал ограничения работы FaceTime вполне обоснованными, предложив россиянам использовать имеющиеся на рынке аналоги.

«Мне сложно сказать, нарушает ли это права наших граждан. Мы понимаем, что сама компания Apple покинула Российскую Федерацию, не исполняет действующее законодательство, поэтому определенные ограничения в отношении компании, которая финансирует войну против России, я считаю вполне обоснованными.

У наших граждан есть возможность использовать мобильную связь. У наших граждан есть возможность использовать мессенджеры, ну, например Max, для общения. Еще есть некоторые более мелкие мессенджеры», – сказал парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Свинцов добавил, что в скором времени должен произойти «определенный расцвет российских IT-компаний, российских IT-решений», будут появляться новые мессенджеры и приложения.

«Я думаю, что каждый из крупных маркетплейсов создаст свою экосистему с социальной сетью, с мессенджерами, с возможностями интеграции туда платежных сервисов. Сейчас будет хороший период для развития российских IT-компаний, которые могут стать международными IT-гигантами, то есть за счет того, что сейчас достаточно быстро блокируются различные западные решения не только в России, но и в разных странах мира для создания каких-то национальных компаний .

И вот эти национальные компании будут выходить на международные рынки и давить физически западные решения, и я уверен, что огромное количество стран Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки будут переходить на эти решения», – заключил депутат.

Блокировки других платформ

На прошлой неделе Роскомнадзор заявил о поэтапном введении ограничений в отношении WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за несоблюдения требований российского законодательства. При отсутствии сотрудничества со стороны администрации сервиса регулятор допустил полную блокировку мессенджера.

РКН начал блокировать звонки в приложении WhatsApp еще в августе 2025 года, тогда же были заблокированы звонки в Telegram. 22 октября в ведомстве заявили, что работа мессенджеров будет «частично ограничена для противодействия преступникам». Теперь же речь идет о полной блокировке WhatsApp.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко уверен, что WhatsApp заблокируют, потому что сервис «нарушает минимум пять законов». Его судьба сегодня напрямую зависит от того, как быстро россияне привыкнут пользоваться отечественным Max, «насколько это будет удобно и эффективно».

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин тоже считает блокировку WhatsApp вопросом времени. По его словам, компания-владелец игнорирует российские требования, угрожает безопасности пользователей и «продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам».

В Госдуме заявили о скорой блокировке WhatsApp. Одной из причин назвали утечку переговоров WhatsApp* может столкнуться с блокировкой в России после недавней утечки дипломатических переговоров... 01 декабря 17:06

В конце октября издание «Код Дурова» сообщило, что в России начали ограничивать регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp. От российских операторов потребовали прекратить передачу СМС-сообщений и звонков с кодами, необходимыми для создания новых аккаунтов.

«Хабр» представил подборку сервисов, которые могут использоваться в качестве замены самым популярным мессенджерам. Это VK Мессенджер, «ТамТам», «Яндекс Мессенджер», BiP (турецкий Turkcell), SnapChat, WeChat, Jabber/XMPP и другие.