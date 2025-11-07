Мобильный интернет и СМС планируют отключать на 24 часа после роуминга. Зачем и как это будет работать?

Операторы связи будут на 24 часа блокировать СМС и мобильный интернет на российских сим-картах, которые были в роуминге или не использовались в течение 72 часов, пишет «Коммерсантъ». Аналогичные меры уже действуют для иностранных сим-карт. Ожидается, что пользователи смогут быстро разблокировать услуги, если пройдут верификацию. При этом пока неизвестно, могут ли российские операторы технически обеспечить быструю верификацию. Зачем нужно новое ограничение — в материале «Газеты.Ru».

В ближайшее время владельцы российских сим-карт, которые вернулись из-за границы, не смогут воспользоваться мобильным интернетом и СМС в течение 24 часов после возвращения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на телеком-рынке и трех экспертов в области.

Ожидается, что период «охлаждения» также затронет тех, кто не пользуется российским номером больше трех дней. Подобные меры уже введены для иностранных сим-карт на территории РФ. В Казахстане и Белоруссии уже подтвердили, что выполняют требования российских властей. Они призвали пользователей не переключаться на роуминг от других операторов по приезде в РФ, так как в этот момент охлаждение на 24 часа начнется заново.

«Дополнительно договорились, что зарубежные сим-карты после попадания в Россию будут на какой-то период охлаждаться, чтобы на несколько часов был недоступен мобильный интернет. На несколько часов он заблокирован. На пять часов обсуждали», — заявил еще 7 августа глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция».

По данным «Ъ», даже после «периода охлаждения» пользователи иностранных сим-карт не могут получать СМС, поскольку операторы связи еще не до конца адаптировали свои системы. В связи с этим у людей возникают сложности с доступом к мобильному интернету, а также к банковским приложениям.

Можно получить доступ быстрее?

Ожидается, что пользователи российских операторов все же смогут незамедлительно получить все услуги, если пройдут верификацию. Источник «Ъ» уточнил, что на российский номер придет СМС с ссылкой на Captcha (текст, который доказывает, что пользователь — человек, а не бот). После прохождения заработают мобильный интернет и СМС. Однако на данный момент неизвестно, могут ли операторы связи технически все реализовать. «Ъ» не получил ответ в Минцифры, а «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Т2 отказались комментировать ситуацию.

Источник «Ъ» отметил, что технически можно реализовать идею с Captcha, что также поможет снизить недовольство пользователей. Ожидается, что меру будет легче реализовать на российских сим-картах, чем на иностранных. Однако, вероятно, первое время СМС с Captcha могут не доходить, а также могут возникнуть другие технические неполадки. Собеседник издания допустил, что операторы столкнутся с раздражением со стороны абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени».

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что проблему можно решить с помощью введения контроля IMEI-номеров — уникальный номер, который присваивается устройству с сим-картой:

«Оператор центральной базы сможет увидеть, что сим-карта связана с определенным легальным устройством. При комплексном решении проблемы, создании единой базы IMEI-номеров, без технических ошибок, граждане не должны будут почувствовать неудобств».

Зачем это нужно?

По данным «Ъ», временная блокировка мобильного интернета и СМС нужна для обеспечения безопасности, поскольку сим-карты могут использовать при атаках беспилотников для предметного нацелевания. По словам директора по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антона Прокопенко, в обращении есть сим-карты, которые оформлены на реальных людей, но «владельцы» об этом даже не подозревают. Он предполагает, что подобные «бесхозные» сим-карты зачастую «возвращаются в РФ в беспилотниках».

Аналогичные меры используют и в других странах, пояснил «Ъ» партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев. По его словам, в США нужно идентифицировать владельца сим-карты, в Израиле также есть проверки, особенно в зонах боевых действий, в Индии на несколько часов блокируют мобильный интернет и звонки.

«Введение «периода охлаждения» для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру», — заявил гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров объяснил «Газете.Ru», как именно эта мера поможет бороться с БПЛА:

«Когда SIM-карта пересекает границу, автоматически включается роуминг и у оператора пропадает возможность управления ей. Это касается SIM-карт, которые пересекают границу извне: летел дрон с Украины, пересек границу, и SIM-карта перестала быть управляемой».

Так дрон останется на сутки без связи, а за это время его аккумулятор разрядится.

Российские власти уже давно пытаются контролировать принадлежность сим-карт. С 1 ноября одному россиянину нельзя иметь больше 20 сим-карт, а иностранцу — больше десяти. Кроме этого, иностранные граждане могут получить российский номер только при личном посещении салона связи, также им нужно пройти биометрию и подтвердить свою личность.