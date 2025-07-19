Без Zeekr и Lixiang: закон о SIM-картах ударит по импорту китайских иномарок

Введение в России штрафов и уголовной ответственности за передачу другим лицам SIM-карт ударит по тысячам покупателей китайских автомобилей. Речь о машинах марок Zeekr, Lixiang, Avatr, Xiaomi, Hongqi и других, которые завозятся в страну в рамках «серого» импорта с мастер-аккаунтами, оформленными на жителей Китая. О масштабе проблемы — в материале «Газеты.Ru».

Аккаунты китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, попадут под действие нового закона о запрете передачи SIM-карт третьим лицам, который Госдума приняла во втором чтении. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он пояснил, что самим покупателям «серых» автомобилей уголовная ответственность и штрафы не грозят, но продавцы этих машин, как раз в зоне риска, если законопроект не изменится к третьему чтению.

«Надо понимать, что конкретно имеют в виду наши законодатели. Не исключено, что если вы машину продали, передали и не заставили покупателя формально зарегистрировать мастер-аккаунт на себя, то тоже можно попасть под закон», — пояснил адвокат Радько.

close Автомобиль Lixiang L9 (Лисян) в автосалоне Кирилл Брага/РИА Новости

Он напомнил, что в Китае мастер-аккаунты оформляются на технологичный автомобиль в момент его продажи в местном автосалоне. Такая авторизация открывает владельцу доступ к полному объему возможностей автомобиля. Обычно, чтобы сделать подобную учетную запись, нужно зарегистрироваться в китайской соцсети WeChat и завести виртуальную SIM-карту с местным номером.

В Россию же некоторые продавцы, в том числе крупные дилеры, привозят машины с мастер-аккаунтами китайских граждан , соответственно в машине работает китайская SIM-карта, которая позволяет пользоваться, например, такими функциями, как мультимедиа, удаленный запуск или передача управления автомобилем и прочее. По данным Telegram-канала No Limits, речь идет об автомобилях марок Zeekr, Lixiang, Avatr, Xiaomi, Hongqi.

Какое наказание

17 июля Госдума во втором чтении одобрила законопроекты, которые введут для россиян административную и уголовную ответственность за передачу абонентских номеров.

Так, в КоАП предлагается внести поправки, которые обяжут платить штраф в размере 30-50 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей для юрлиц за передачу сим-карты третьему лицу.

Еще депутаты хотят ввести санкции против граждан, которые передали иному лицу данные для регистрации и авторизации в интернете. Это правонарушение предполагает аналогичные штрафы до 50 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Помимо этого, законодатели хотят ввести уголовную ответственность за организацию незаконной деятельности с абонентскими номерами или данными для авторизации из корыстной цели. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа до 700 тыс. рублей или лишения свободы до трех лет.

За участие в незаконных схемах, связанными с данными для авторизации, предлагается ввести штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет.

Это ударит по импорту

Принятие закона может привести к тому, что китайские владельцы в какой-то момент могут начать блокировать свои аккаунты исходя из собственных соображений, полагает адвокат Сергей Радько.

«Россия вряд ли заставит Китай передавать какие-то данные. Возможно, это спровоцирует еще более серьезный подход к передаче автомобилей, которые ввезены по «серым» схемам.

Или Китаю действительно может оказаться проще эти машины блокировать. Для КНР мы далеко не самый приоритетный рынок», — считает Радько.

Директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский сказал «Газете.Ru», что нововведения в российском законодательстве действительно окажут влияние на «серый» импорт, но на сокращение поставок будут влиять сами россияне.

close Электромобиль Zeekr в автосалоне Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Поправки могут оказать сдерживающее влияние на будущие поставки. Про масштабы пока сложно сказать. Скорее всего, россияне сами будут отказываться от автомобилей, с которыми могут быть проблемы», — заявил он.

В России всегда найдутся люди, которые будут искать лазейки в случае проблем с китайскими автомобилями, уверен экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Из-за нового закона в сложной ситуации могут оказаться участники рынка, считает Мосеев.

close CFOTO/Global Look Press

«Тут надо думать, что делать с машинами, которые подключены официально в России с SIM-картами и используются юрлицами для сдачи в аренду. В законе четко не прописано, является ли передача физическому лицу SIM-карты передачей автомобиля. Я надеюсь, что все-таки до такого идиотизма не дойдет», — пояснил автоэксперт.

На неготовность документа также указал основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками автомобилей из Южной Кореи и Японии) Дмитрий Рогов. По его словам, из поля зрения законодателей выпадают нормальные естественные сценарии использования SIM-карт.

«Например, у меня в машине есть симка. Она дает интернет, показывает какую-то информацию через штатную мультимедиа. А если машиной стала пользоваться жена, но симка в машине на меня оформлена, то это преступление или нет? Надеюсь, проект доработают», — посетовал эксперт.

Он добавил, что таких неприятных ситуаций потенциально будет много, и в них может пострадать много людей.