Без фильтров и «сторис». Обзор бета-версии российской соцсети «Россграм»

Еще в марте 2022 года российские СМИ объявили о создании «российского Instagram»* под названием «Россграм». Спустя почти год «Газете.Ru» удалось получить доступ к нашумевшей соцсети. Готовы ли россияне отказаться от «нельзяграма», чтобы запускать успешные блоги в отечественном сервисе, и почему стоит запомнить пароль от «Россграма» на всю жизнь — в этом обзоре.

Регистрация

Разработчики «Россграма» 9 февраля в своем официальном Telegram-канале анонсировали появление своего приложения в RuStore. При этом доступ к бета-тестированию был открыт всего 10 тыс. пользователям. Попробовать отечественную соцсеть могли как пользователи Android, скачав клиент «Россграма» в RuStore, так и владельцы iPhone через сервис для тестирования приложений TestFlight.

Представители «Россграма» отчитались о закрытии доступа к регистрации всего через 15 часов — именно столько времени потребовалось, чтобы набрать 10 тыс. пользователей. После этого приложение пропало из RuStore — вероятно, его скрыли, чтобы не расстраивать скачавших, которые получат отказ в доступе.

При открытии «Россграма», который на рабочем столе подписан латиницей как «rossgram», пользователей встречает незамысловатый баннер с подписью «Время возвращаться домой».

Вероятно, таким образом разработчики зазывают пользователей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который команда «Россграма» называет «нельзяграм», в свою соцсеть.

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Процесс регистрации проходит очень странным образом и срабатывает через раз. После того, как корреспондент «Газеты.Ru» ввел свой номер, соцсеть несколько раз выдала ошибку. При очередном нажатии кнопка регистрации сработала.

Очень важно на этом этапе запомнить пароль — приложение нередко «выкидывает» вас из профиля.

При попытке восстановить пароль по логину происходит ошибка и рекомендуется сменить пароль по номеру телефона — однако после этого появляется сообщение «Превышено максимальное количество пользователей». Как восстановить пароль и зачем тогда предлагается возможность восстановления по никнейму, не совсем понятно.

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Приложение

На главной странице пользователей встречает основная лента. В ней нет ни рекламы, ни каких-либо рекомендаций — только ваши публикации и посты людей, на которых вы подписаны.

Тут же можно увидеть, что в «Россграме» как минимум на данном этапе не предусмотрена возможность публикации «Историй» — популярного формата в подобных соцсетях. В отечественном решении также нет и возможности выгружать видео, — только фото, как в Instagram времен 2010-х.

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В навигационной панели размещены пять вкладок: «Лента», «Рекомендации», «Создать», «Действия» и «Профиль» — все элементы подчистую скопированы у Instagram. Только в отличие от западного сервиса тут нет никаких рекомендационных алгоритмов, — посты показываются пользователю случайным образом. Помочь в поисках релевантного контента может специальный раздел в настройках профиля под названием «Настройка интересов». Выбор жанров, конечно, поскучнее, — нет того же пункта «Технологии», «Гаджеты» и прочее. При этом, отметив свои интересы, корреспондент «Газеты.Ru» не увидел какого-либо изменения в разделе рекомендаций.

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Публикация постов тоже очень скучная — встроенный редактор позволяет лишь повернуть и кадрировать снимок, а также выбрать угол наклона. Применять какие-либо фильтры, во всяком случае на данном этапе, нельзя.

Есть в «Россграме» пару вещей, за которые стоит похвалить приложение. Например, для обретения первых подписчиков и лайков не нужно ни на кого подписываться. Например, спустя несколько минут после регистрации на корреспондента «Газеты.Ru» подписалось более 20 пользователей, а его первая публикация собрала один лайк. Но в основном эти страницы принадлежат таким группам, как «Юмор. Шутки. Приколы», «Мемы» и «Новости Оренбурга», но, вероятнее всего, они подписываются и ставят лайки лишь для привлечения внимания к своим профилям.

Еще одно преимущество «Россграма» — возможность переноса публикаций Instagram в отечественную соцсеть. Для этого необходимо обратиться в техподдержку, где все подробно расскажут и даже предоставят видео-инструкцию, которая, впрочем, сделана «на коленке»: это простой скринкаст, записанный на iPhone с не самым лучшим звуком. Зато все наглядно и понятно.

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Еще одно забавное наблюдение — в настройках профиля есть пункт «Как к вам обращаться?», в котором можно указать «Уважаемый», «Уважаемая» или «Предпочитаю не сообщать». Стоит отметить этот оригинальный способ указания пола.

Из недостатков можно выделить медленную скорость публикации фото и отсутствие каких-либо требований и стандартов в отношении фотографий, — пользователи могут выгружать фотографии в формате 1:1, 4:3 и 16:9, что создает своего рода «хаос» в ленте.

В приложении предусмотрена кнопка «Поделиться публикацией». Однако если пользователь отправит друзьям полученную ссылку, вместо опубликованной фотографии они увидят ошибку «Invalid Dynamic Link».

Замена Instagram?

Разработчики «Россграма» громко заявили о себе, пообещав предоставить россиянам альтернативу «нельзяграму», однако на данном этапе этого так и не произошло.

Создание собственного канала в Telegram лучше подходит под замену Instagram, нежели то, что предлагают авторы этой соцсети.

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Тем более, в России вскоре после блокировки Instagram заработали две более интересные альтернативы — Now и «Грустнограм». Первая полностью копирует функционал западной соцсети, причем копирует удачно в отличие от того же «Россграма». В случае с «Грустнограмом» имеется своя фишка — «депрессивный дух», черно-белый фильтр и слоган «Соцсеть для грустных», которые придают этой соцсети уникальность.