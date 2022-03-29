«Страшнее школьной работы в классе информатики». Что не так с «Россграмом»

Вечером 28 марта состоялась «распаковка партнер-релиза» социальной сети «Россграм», которая была анонсирована в день блокировки Instagram * . Как прошел анонс отечественной соцсети, и почему мало кто верит в ее успех — в материале «Газеты.Ru».

Первый блин комом

В ходе презентации стало известно, что «Россграм» сменил ранее используемый логотип — пользователи замечали, что это стоковое изображение. Однако с новым вариантом тоже не все гладко – теперь «Россграм» уличили в копировании логотипа американское компании Beats Electronics. Он перевернут и окрашен в цвета Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Кстати, на официальном сайте логотип остался прежним.

После того, как автор проекта Александр Зобов показал интерфейс и работу приложения, у внимательных пользователей возник ряд закономерных вопросов. Так, например, когда автор проекта загружал фотографию, в интерфейсе предлагалось установить цену за нее. Примечательно, что стоимость подсчитывается в долларах.

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Разработчики также добавили в прототип «Россграма» возможность загрузки «Историй». Во время «распаковки» пользователи заметили, что функция работает с некоторыми особенностями в духе китайских локализаций. Истории, выложенные три часа назад, определяются как «3 Секунд Тому Назад» или «3 Часов Тому Назад» — с большими буквами и лексическими ошибками.

Но нашлась и функция, которую зрители оценили положительно — в «Россграме» якобы можно выложить видео из сторонних ресурсов — YouTube, Dailymotion и Vimeo. А вот поддержи RuTube и «VK Video» в отечественном Instagram зрители пока не увидели.

Разработчики заявляют, что запуск «Россграма» для широкой публики состоится в апреле 2022 года.

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Хайп и пиар

В беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что разработчики «Россграма» пытались отправить ему дистрибутив приложения, который оказался вредоносным файлом и был заблокирован «Google Диском».

«Я думаю, что это пиар, причем не очень удачный. Ребята попытались сделать что-то на волне запрета Instagram. У них, судя по всему, нет опыта в разработке», — поделился Муртазин.

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Digital-эксперт Константин Карпов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что создать сервис, похожий на Instagram — не проблема, сложнее создать по-настоящему конкурентный продукт.

«Шанс есть у любого продукта, оказавшегося на своем месте в свое время, однако, нужно понимать, что Instagram и любой подобный сложный продукт имеет целый комплекс решений технического характера, которые позволяют пользоваться сервисом миллионам людей одновременно», — считает эксперт.

По словам Карпова, повторить эти решения или приблизиться к ним можно только поступательно — на это нужны годы работы.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что пользователи относятся к новому приложению с подозрением.

«Проблема в том, что нам предлагается поставить некое приложение, о котором мы ничего не знаем, и которое нас очень смущает. Пользователей беспокоит скорость его разработки — почему так быстро на рынке оказалась якобы его работающая версия. Беспокоят слухи о каких-то утечках данных. Конечно, эту информацию еще нужно проверить, но как правило такие продукты, которые так быстро появляются на рынке и делаются на готовых движках open-source решений, обладают большим количеством уязвимостей», — считает Бедеров.

Он отметил, что интерес злоумышленников мог быть вызван тем, что новость о создании отечественного аналога американской соцсети была «достаточно яркой и распространенной». В связи с этим данные немногих зарегистрированных пользователей могли утечь. По словам Бедерова, большие вопросы возникают именно к защищенности и уязвимостям приложения.

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Кража данных и «распил»

Некоторым пользователям, оставившим заявку на бета-тестирование, 28 марта пришло письмо с APK-файлом «Россграм», который при запуске перенаправлял на сайт компании.

Установочный файл Instagram на Android весит более 40 МБ, в то время как «Россграм» всего 3 МБ — как установщик «Google Калькулятора».

Бедеров рассказал, что не понимает, зачем разработчики запустили неработающее приложение, но предположил, что это было сделано для сбора данных пользователей.

«Ничего, кроме как выводить на некий внешний сайт, приложение не умеет — смысл тогда делать приложение? Можно было это сделать в виде мобильной версии сайта. В принципе известно, для чего нужно мобильное приложение — оно позволяет собирать больше пользовательских данных», — отметил эксперт.

Также 18 марта в сообществе «Россграма» во «ВКонтакте» появилось предупреждение, в котором пользователей просят не скачивать фейковое приложение «Россграм» из Play Store. Отмечается, что это приложение никак не связано с проектом. По состоянию на 29 марта приложение все еще доступно в цифровом магазине, у него уже более 100 тыс. скачиваний. Оно оказалось на пятом месте в топе бесплатных программ — с оценкой в 1,1 звезды.

Почему администраторы «Россграм» никак не реагируют на этот случай — неизвестно. Учитывая, что там используется не только название приложения, но и название организации.

В комментариях скачавшие фейковое приложение пользователи называют его «лохотроном».

«Я думаю, эта социальная сеть была сделана, чтобы поднять какой-то хайп, может быть «распилить» какие-то деньги. Особых перспектив она вряд ли будет иметь — все мы видели «успехи» разных соцсетей и мессенджеров, которые не очень сильно развиваются. Все же продукт должен быть какой-то «бизнесовый» и уникальный. Просто от того, что мы скопировали Instagram, вряд ли что-то добавится. Сейчас нет нужды в новых социальных сетях», — считает Бедеров.

Он отметил, что сейчас можно найти соцсети на любой вкус — в том же Telegram можно вести прямые трансляции, выкладывать фото, видео и текст.

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Пирамида в сети

О хайпе вокруг «Россграма» в своем Telegram-канале также высказался генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Два пиарщика решили хайпануть, взяли то самое название, которое было нарицательным многие годы, запилили лэндинг на дешевом хостинге и запустили релиз, что мы готовы представить чудо. И (на удивление) клюнули и журналисты, и немалая доля общественности. Клюнули именно потому, что был большой спрос и большое желание, мечта была продана», — пишет эксперт.

Щельцин отметил, что «сервер, который падает от посещаемости тысячи человек, название, которое не пройдет ни одну фокус-группу, система, которой нет, лендинг, который страшнее первой домашней работы в классе информатики — это стеб и хайп».

Так, на фоне хайпа вокруг «Россграма» энтузиасты запустили новые аналоги Instagram — Now и «Грустнограм».

«Вполне логичные последствия завышенных ожиданий пользователей и заниженного качественного предложения от создателей «Россграм» привело к созданию пирамиды в сети, утечке персональных данных, созданию фейковых страниц и приложений, которые также привели к потере данных», — заключил эксперт.