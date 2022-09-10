«Оттуда точно все сбегут». Каких майнеров энергетический кризис оставит без денег

Энергетический кризис серьезнее всего ударил по Европе — хуже всего придется немногочисленным майнерам из европейских стран, рассказали «Газете.Ru» аналитики и представители рынка криптовалют. По их мнению, мировой рынок майнинга ожидает передел, на котором одни потеряют все, а другие — заработают. Эксперты сходятся в одном — альтернативные источники энергии добыче криптовалют в целом не помогут.

Электричество кончилось?

Всемирный банк заявил, что мировые цены на энергоносители могут оставаться «исторически высокими» вплоть до 2024 года. Ожидается, что эти самые энергоносители вырастут в цене более чем на 50% к концу 2022 года.

Инновации в производстве чипов и других компонентов оборудования для майнинг помогли снизить эксплуатационные расходы, связанные с добычей криптовалют. Тем не менее процесс добычи все равно требует стабильной и контролируемой подачи энергии.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил «Газете.Ru», что цена на электроэнергию растет в США, Канаде и других странах вслед за европейским ценами. «Если майнинг станет убыточным, то майнеры станут отключать оборудование и продавать его», — пояснил он.

Курс биткоина в начале сентября снижался до отметки в $19,8 тыс., добавил аналитик. Растут и цены на энергоносители.

«В результате доходы майнеров значительно упали, но из-за подешевевшего оборудования многие инвесторы наращивают мощности в ожидании укрепления, в первую очередь биткоина», — заметил эксперт.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на мировой рынок майнинга серьезнее всего влияют проблемы внутри США — хотя бы потому, что в Штатах больше всего майнеров.

«Глобальную расстановку сил на рынке майнинга потенциально могут изменить только возможные веерные отключения в США, ведь их доля в глобальном хешрейте (общий объем мощностей для майнинга криптовалют — «Газета.Ru») составляет 37,8%», — уточнил он.

Быков также указал на риски из-за давления общественности и некоторых законодателей на майнинговые компании в отношении влияния их деятельности на окружающую среду.

«В этом отношении для индустрии большее значение представляют предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые в случае поражения демократов при прочих равных условиях могут ослабить давление регуляторов», — заметил он.

Кому из майнеров будет хуже всего?

Директор российского подразделения Binance Владимир Смеркис рассказал в разговоре с «Газетой.Ru», что рынок майнинга ожидает передел из-за энергокризиса.

«Обычно кризис сопровождается повышением цен на электроэнергию, следовательно, самые неэффективные майнеры вынуждены будут отключиться первыми», — отметил он.

По словам специалиста, в результате текущий кризис может привести к обратной реакции — ушедшие игроки дадут пространство для новых заработков остальным, хотя общий стимул к добыче криптовалют пострадает.

«Это понизит сложность и, следовательно, повысит доход в криптовалюте на оставшихся участников рынка», — добавил Смеркис.

Владислав Антонов из BitRiver рассказал, что основные майнинговые центры находятся в США, Канаде, Казахстане и России.

«Майнерам в этих странах пока не грозит повышение цен на электроэнергию. Энергокризис накрыл Европу, поэтому оттуда майнеры точно все сбегут», — сообщил он.

Антон Быков из Esperio подтвердил, что хуже всего будет европейским майнерам, но их роль не так критична для мирового рынка.

«Согласно данным Кембриджского университета, в начале года на долю Германии и Ирландии в совокупном хешрейте биткоина приходилось только 3,1% и 2%», — заметил он.

По словам Владислава Антонова, пока ситуация в странах-лидерах по майнингу позволяет говорить о том, что миграции майнеров не ожидается.

Аналитик считает, что криптодобывающие фирмы в ближайшем будущем могут столкнуться с рисками перебоев в подаче электроэнергии и повышения тарифов на электроэнергию, из-за чего необходимо заранее решить этот вопрос напрямую с поставщиками.

«Крупные игроки на рынке стараются заключить соглашения по фиксированной цене на электроэнергию. Форс-мажором может стать банкротство энергетических компаний», — предупредил он.

Антонов заверил, что майнерам в России не стоит переживать об энергетическом кризисе и росте цен на энергию. «В России дешевая электроэнергия, пусть иностранные майнеры приезжают к нам», — подытожил он.

Имеются ли альтернативы?

Владимир Смеркис из Binance рассказал, что альтернативные источники энергии имеют определенные недостатки, из-за которых майнеры вряд ли захотят на них переходить.

«Солнечные батареи светят только половину дня, тогда как запасать их энергию в батареи все еще очень затратно, поэтому в приоритете у майнеров будет дешевая энергетика, работающая 24 на 7», — пояснил он.

К тому же майнеры эффективнее работают в холодном климате, где солнце светит под большим наклоном к земной оси, добавил бизнесмен. По словам Смеркиса, дизель уже используется как источник энергии в майнинге, но есть нюанс.

«Дизель в майнинге используется только если кто-то уже проинвестировал в поршневые энергостанции, работающие на дизеле, в ином случае это значительно увеличит расходы проекта», — уточнил эксперт.

Владислав Антонов из BitRiver согласился, что сейчас некоторые майнинговые компании закупаются дизельным топливом, чтобы пережить энергокризис и обеспечить бесперебойное питание криптоферм и центров обработки данных.

По его мнению, майнеры будут использовать все доступные варианты, чтобы снизить затраты на электроэнергию.

«Они занимаются расчетами — и если это выгодно для локации, где находится оборудование, то подключают и альтернативные источники энергии», — заключил эксперт.

Аналитик Антон Быков из Esperio уверен, что проекты с альтернативными источниками энергии будут интересны только крупным игрокам.

«Добыча криптовалют уже давно является прерогативой крупных игроков, которые имеют возможность тратить ресурсы на масштабирование и получение низких энерготарифов. Зачастую выгодным оказывается конвергенция с проектами, где выработка энергии является побочным продуктом», — пояснил он.

Зеленый токен

По словам Владимира Смеркиса, не совсем верно говорить, что майнинг криптовалют неэкологичен — ведь банки тоже потребляют энергию.

«Традиционная банковская система потребляет в разы больше энергии, если посчитать потребление электроэнергии компьютерами всех банков, множество сотрудников, серверов и банкоматов», — уверен он.

Предприниматель рассказал, что на рынке существует много блокчейн-проектов, использующих алгоритм Proof-of-Work (PoW), который подразумевает майнинг. По его словам, смысла в майнинге более экологичных криптовалют с целью получения прибыли пока нет.

«Майнеры выбирают именно те, в которые они не боятся инвестировать свои ресурсы. Пока из всех проектов только BTC и ETH могут обеспечить ликвидность при продаже полученной криптовалюты», — констатировал Смеркис.

Антон Быков из Esperio высказался о том, что тренд на «зеленую экономику» присутствует и в майнинге.

«В России по оценкам Vygon Consulting, около 23% майнинга осуществляется за счет попутного нефтяного газа. По данным Ника Картера из Castle Island Ventures, этот вид топлива к концу десятилетия может закрыть потребности всех устройств для добычи криптовалют», — рассказал он.

По его словам, возобновляемые источники энергии в мире в целом уже покрывают от 40% до 70% всех энергозатрат майнинговых компаний.

Однако эксперт уверен, что в ближайшем будущем тренд исчезнет, и к криптовалютам изменится отношение. Причина — создатели уже известных токенов будут постепенно отказываться от майнинга в пользу алгоритма Proof-of-Stake (PoS), при котором владельцы криптовалют будут получать проценты за само владение токенами.

«С развитием проектов на базе Proof-of-Stake, на базе которых будет развиваться блокчейн-экономика, острота восприятия экологичности добычи криптовалют в будущем сойдет на нет», — заключил Быков.