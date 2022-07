Семьсот игр за две тысячи рублей: как в России купить подписку PlayStation Plus

Компания Sony недавно запустила три новые подписки PlayStation Plus, каждая из которых предлагает целый ряд преимуществ. Аналог Game Pass от Microsoft недоступен на территории России, однако в случае свободных двух тысяч рублей и пяти минут свободного времени российские владельцы консолей все же могут подключить PS Plus и наслаждаться каталогом из более 700 игр. Стоит ли оно того — в материале «Газеты.Ru».

Новые подписки PS Plus

Весной 2022 года Sony представила три версии своей подписки PlayStation Plus. Кроме привычной подписки PS Plus, которая теперь называется Essential, также появились Extra и Premium или Deluxe в зависимости от региона.

PS Plus Essential сохранила прежнюю стоимость и функционал — пользователям будет доступен мультиплеер, «облачные» сохранения, эксклюзивные скидки и пара бесплатных игр в месяц. Стоит она $10 в месяц или $60 в год (около 629 руб. и 3,77 тыс. руб.).

PS Plus Extra при цене в $15 и $100 в месяц и в год соответственно (около 944 руб. и 6,29 тыс. руб.) предложит все бонусы Essential, а также каталог из 400 игр с PS4 и PS5, который постепенно будет расширяться.

PS Plus Premium за $20 в месяц и $120 в год (около 1,26 тыс. руб. и 7,55 тыс. руб.) включает в себя весь вышеназванный функционал и доступ к библиотеке из 340 дополнительных игр, выходивших на PS3, PS2, PS и PSP, а также ограниченные по времени пробные версии популярных игр.

PlayStation Plus Deluxe в свою очередь является аналогом подписки Premium для рынков, где недоступна «облачная потоковая передача», с помощью которой происходит процесс запуска игр от PS3 в Premium. Но при этом эта подписка все еще включает в себя каталог классических игр с первой PlayStation, PS2 и PSP, которые можно загрузить на консоль.

К концу июня подписки уже запустились по всему миру за исключением России, — в РФ до сих пор отключен магазин PlayStation Store, а владельцем старой подписки доступна лишь загрузка игр, участвующих в ежемесячной бесплатной раздаче. И то этот процесс происходит с помощью так называемых «костылей», — просто зайти и скачать не получится. Костылями в данном случае называют процесс поиска и загрузки игр в неработающем PS Store.

Как подключить подписку в России

С приостановкой деятельности Sony на территории РФ был отключен цифровой магазин PS Store, что сделало невозможным покупку и продление подписок. Сейчас остается лишь возможность вбить код с карточек пополнения и карточек подписок. Но после ухода компании карточки стали быстро заканчиваться, а ажиотаж привел к неоправданному подорожанию.

В результате остатки карточек трехмесячной подписки Essential продают на «Авито» в среднем за 3 тыс. руб. До февраля чуть больше трех тысяч стоила подписка на год.

Но у россиян все еще есть возможность подключить обновленную подписку PS Plus Deluxe и неплохо сэкономить. Так, например, в Турции подписка на год стоит всего 1,7 тыс. руб.

Однако есть некоторые нюансы — оформить ее придется на новый аккаунт, в «месте жительства» которого нужно будет указать Турцию. Второй важный момент — для оплаты нужна турецкая банковская карта.

На создание нового аккаунта и подтверждение почты необходимо около пяти минут. Ограничение в виде турецкой карты также поможет обойти создание криптовалютного кошелька, e-sim и виртуальной банковской карты в Турции удаленно — «обучалок» этого процесса хватает. Но это все еще слишком сложный процесс для рядового пользователя, привыкшего нажимать на кнопку «добавить в корзину».

Можно сэкономить и время, и нервы, заплатив небольшое вознаграждение пользователям, которые организовали бизнес по продаже турецких подписок. Так, например, годовая подписка вместо 1,7 тыс. руб. с помощью посредника обойдется в среднем в 2,5-3 тыс. руб. — такие услуги уже захватили «Авито» и «ВКонтакте» с Telegram.

Главное — создать новый аккаунт на новую почту, которая бы не перекликалась с рабочей, а также придумать разовый пароль, так как новый аккаунт необходимо будет передать человеку, который подключает подписку.

Если вы боитесь нарваться на недобросовестного продавца, можно для начала оформить подписку на один месяц — в случае корреспондента «Газеты.Ru» она обошлась в 350 руб. Процесс занял не более двадцати минут.

Важно перед выбором человека, которому планируется доверить почту, пароль и деньги, изучить отзывы его прошлых клиентов — это возможно как на «Авито», так и во «ВКонтакте». Нужно быть очень внимательным и подходить к выбору аккуратно — для начала подойдет и временная подписка.

В последние несколько дней курс турецкой лиры к рублю немного изменился, и, как отметил администратор одного из пабликов, который предоставляет услуги подключения иностранных подписок, стоимость услуги еще не изменилась, но цены в ближайшее время будут скорректированы.

Он также рассказал, что услуги оказывают жители России, у которых есть счета в турецких банках для оплаты подписок. За время прекращения работы Sony в России с 10 марта администратор группы отметил, что выполнил уже более 500 заказов.

Преимущества и недостатки турецкой PS Plus

Даже с учетом переплаты посредникам стоимость турецких подписок все равно дешевле, чем стандартная российская подписка PS Plus (без бонусов).

Еще один момент — скачивать игры можно из зарубежного магазина, а играть со своего аккаунта — с прогрессом и ачивками. При этом после окончания действия российской подписки прогресс может остаться в мертвом аккаунте — возможно, пора признать поражение и сразу играть с турецкого.

Что касается игр, то библиотека PS Plus Deluxe настолько внушительна (более 700 наименований), что даже для прохождения крупных хитов понадобится около года. В подписках есть Red Dead Redemption 2, Marvel's Spider Man, сразу все части Mafia, Days Gone, The Last of Us, Metro и многие другие.

Купить какие-либо игры в России сейчас не представляется возможным, но если сравнить цены в турецком PS Store, то годовая подписка быстро окупается приобретением одной или нескольких игр. Например, за Red Dead Redemption 2 просят 469 лир (около 1700 руб.), а три части Mafia обойдутся в 430 турецких лир (1600 руб.).

Большая часть игр включает в себя русскую локализацию, а в некоторых даже есть русская озвучка. А игр с исключительно турецкой локализацией найти не получилось — и это уже хорошо.

В целом, у иностранной подписки PS Plus Deluxe нет существенных ограничений — за исключением сложностей, связанных с самостоятельным подключением из России и отсутствием русской локализации для части игр. Учитывая невысокую стоимость и тот факт, что российские пользователи консолей Sony остались вообще ни с чем, данная возможность выглядит привлекательно.

И еще раз стоит напомнить — перед переводом денег стоит проверить и перепроверить посредника.