«Бюджетки» с камерой на 108 Мп. Итоги презентации Xiaomi

Бренд компании Xiaomi Redmi провел масштабную глобальную презентацию, в ходе которой были представлены смартфоны линейки Redmi Note 11 и новая графическая оболочка MIUI 13. Подробнее о новинках — в материале «Газеты.Ru».

Note 11 Pro и 11 Pro 5G

Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G для глобального рынка получили незначительные изменения в плане дизайна и некоторых технических характеристик от китайских версий.

Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G во многом получили идентичные характеристики. Так, оба оснащаются 6,67-дюймовым FullHD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц. Заявлена пиковая яркость 1200 нит и частота обновления сенсорного слоя 360 Гц.

Основная камера смартфонов представлена сенсором Samsung ISOCELL HM2 на 108 Мп. Вспомогательные камеры в Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G представлены 8-мегапиксельным «ультрашириком» и 2-мегапиксельной макрокамерой. Фронтальная камера смартфонов представлена сенсором на 16 Мп. Версия Redmi Note 11 Pro получила на одну камеру больше — у нее дополнительный датчик глубины на 2 Мп.

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Redmi Note 11 Pro работает на базе чипа MediaTek Helio G96, известного по Realme 8i, в то время как старшая версия оснащается новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой сетей пятого поколения.

Оба смартфона поставляются с аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

При этом в представленной в Китае линейке Redmi Note 11 была модель 11 Pro+ с более производительным чипом MediaTek Helio 920 5G, а также поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. В России такой версии не ожидается.

Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP53, оснащены стереодинамиками и имеют поддержку бесконтактной оплаты по NFC.

Рекомендованная глобальная цена Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G на версии 6/64 ГБ составит $300 и $330 (около 23,6 тыс. руб. и 26 тыс. руб.) соответственно. Будут также доступны версии на 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ с возможностью расширения с помощью карты MicroSD вплоть до 1 ТБ. Продажи Pro-моделей начнутся в феврале. Официальные российские цены могут отличаться от глобальных.

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Redmi Note 11 и Note 11S

Бренд Redmi также представил доступный смартфон для фото — Redmi Note 11S, и бюджетный Redmi Note 11. Оба оснащаются идентичным 6,43-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+ и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц.

Redmi Note 11S получил чип Helio G96, в то время как Redmi Note 11 оснащен процессором Snapdragon 680.

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Redmi Note 11S по заявлениям Xiaomi поставляется с тем же набором камер, что и Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G. Младшая модель в линейке — Redmi Note 11 также оснащена четырьмя основными камерами, а именно основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 8 Мп, макромодулем и датчиком глубины по 2 Мп каждый. Фронтальная камера получила 13 Мп.

Redmi Note 11 и Redmi Note 11S защищены от пыли и влаги по стандарту IP53, оба оснащаются стереодинамиками и имеют поддержку бесконтактной оплаты по NFC.

Redmi Note 11S будет доступен по цене от $250 (около 19,6 тыс. руб.) за версию 6/64 ГБ оперативной и постоянной памяти. Redmi Note 11 в минимальной комплектации будет оснащен 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ по цене от $180 (около 14,1 тыс. руб.). Официальные российские цены пока остаются неизвестны.

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MIUI 13

Также представители компании рассказали о новой версии графической оболочки MIUI 13 для глобального рынка. Ранее интерфейс был представлен и уже начал распространяться в Китае.

В Xiaomi оптимизировали работу памяти — новая функция Liquid Storage сокращает фрагментацию хранилища и «активно управляет сохраненными данными пользователя». По заявлениям компании, это повышает эффективность чтения и записи файлов на 60%.

Новый механизм оптимизации оперативной памяти призван улучшить работу смартфона при открытии приложений, когда оперативная память занята работающими в фоне ресурсами. Это должно позволить пользователям запускать больше приложений одновременно.

В MIUI 13 также появятся «Сфокусированные алгоритмы» — эта функция, при которой ресурсы смартфона будут отдавать приоритет активному приложению, предоставляя более высокую скорость и производительность там, где нужно пользователю в момент использования.

Функция «Умный баланс» в MIUI 13, по заявлениям Xiaomi, автоматически находит баланс между производительностью и потребляемой мощностью. Благодаря этому пользователь получит необходимую мощность и скорость, не отвлекаясь от использования.

Кроме того Xiaomi оптимизировала энергопотребление в новой версии MIUI, улучшив ее на 10%.

Первая волна обновлений до MIUI 13 на глобальном рынке запланирована на 1 квартал 2022 года.