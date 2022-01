От iPhone до Motorola. Самые ожидаемые смартфоны 2022 года

Первым смартфоном, который Apple представит в 2022 году, будет iPhone SE 3. Согласно последним утечкам, iPhone SE третьего поколения будет представлен в первом квартале 2022 года — возможно, в марте — с тем же чипом Apple A15 Bionic, который известен по линейке iPhone 13.

Несмотря на то, что смартфон получит идентичный iPhone SE 2 размер экрана на 4,7 дюйма и аналогичный дизайн, в сети «гуляет» слух, что компания может назвать смартфон iPhone SE Plus. Если ранее Apple использовала индекс Plus для обозначения больших экранов, то в данном случае Plus может отсылать к внедрению поддержки сетей пятого поколения — впервые для линейки SE.

Между тем, самой ожидаемой премьерой от Apple в 2022 году остаются смартфоны из линейки iPhone 14, которые будут представлены осенью.

В семействе iPhone 14 появится новая модель — iPhone 14 Max, которая заменит iPhone 13 mini.

Согласно утечкам, единственным отличием iPhone 14 Max от обычной номерной модели будет увеличенный 6,7-дюймовый дисплей.

В компании считают большой и более бюджетный iPhone будет лучшим выбором для пользователей, не желающих переплачивать за «профессиональные функции» iPhone 14 Pro Max.

Блогер и инсайдер Джон Проссер рассказывал ранее, что iPhone 14 будет выглядеть «как iPhone 12, скрещенный с iPhone 4». Предположительно, боковые грани iPhone 14 будут изготовлены из титана, что сделает смартфон более прочным, в то время как задняя часть останется стеклянной.

Еще одно потенциальное изменение дизайна iPhone 14 заключается в том, что задние камеры больше не будут выступать над корпусом. Вместо этого они будут располагаться вровень со спинкой.

Аналитик Bloomberg Марк Гурман считает, что линейка iPhone 14 будет переосмыслена и будет сильно отличаться от iPhone 13. По словам Гурмана, самым заметным изменением станет отказ от выреза, известного как «монобровь», которая присутствует со времен iPhone X. Сообщается, что фронтальная камера все же будет помещена в круглый вырез. При этом неизвестно, откажется ли Apple от Face ID в пользу подэкранного или встроенного в кнопку включения сканера Touch ID.

Некоторые инсайдеры также указывают на то, что Apple рассматривает переход с порта LIghtning на более современный и универсальный USB Type-C. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Samsung

Главным анонсом от компании Samsung в 2022 году является презентация серии Galaxy S22, которая, согласно утечкам, состоится в вначале февраля. В линейку войдут три смартфона, среди которых Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus будут выглядеть аналогично своим предшественникам, в то время как S22 Ultra получит более угловатый дизайн, напоминающий модели отмененной линейки Galaxy Note.

Инсайдеры отмечают, что в 2022 году смартфоны Samsung Galaxy S22 и S22 Plus получат дисплеи меньше в сравнении с прошлогодними моделями. Так, Galaxy S22 будет оснащен дисплеем на 6,06 дюймов, S22 Plus получит 6,55-дюймовый, а S22 Ultra — 6,81-дюймовый экран. Ожидается, что все три модели будут иметь частоту обновления 120 Гц.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S22 и S22 Plus получат 50-мегапиксельную основную, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и телеобъектив на 12 Мп. Старшая модель Galaxy S22 Ultra может быть оснащена основной камерой на 108 Мп, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп и двумя 10-мегапиксельными телеобъективами.

В зависимости от рынка в смартфонах будут установлены чипсеты Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. Samsung предложит несколько модификаций смартфонов Galaxy S22 Ultra с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ постоянной памяти. Модели Galaxy S22 и S22 Plus будут доступны в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Гаджеты будут оснащены аккумуляторами емкостью 3700 мАч в S22, 4500 мАч в S22 Plus и 5000 мАч в S22 Ultra. Согласно утечкам, батареи станут меньше в сравнении с прошлогодними моделями за исключением Galaxy S22 Ultra, в котором аккумулятор останется неизменным.

Xiaomi

В самом конце 2021 года — 28 декабря Xiaomi представила свои главные смартфоны 2022 года. Это линейка Xiaomi 12, в которую вошли Xiaomi 12, 12X и 12 Pro.

Xiaomi 12 и 12X получили 6,28-дюймовые FullHD+ OLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. Кроме того смартфоны могут похвастаться максимально заявленной яркостью в 110 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

Компактные флагманы Xiaomi получили идентичные камеры — это 50-мегапиксельный основной сенсор, ультраширокоугольный модуль на 13 Мп, 5-мегапиксельный телеобъектив, а также фронтальную камеру на 32 Мп.

Разница в Xiaomi 12 и 12Х кроется в разных чипсетах — новейший Snapdragon 8 Gen 1 и прошлогодний Snapdragon 870 соответственно. Кроме того Оба смартфона оснащаются аккумулятором емкостью 4500 мАч и поддерживают быструю проводную зарядку. Однако Xiaomi 12 также получил поддержку быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт и реверсивной зарядки на 10 Вт, чем не может похвастаться Xiaomi 12X.

Старшая версия — Xiaomi 12 Pro в свою очередь получила Amoled LTPO-дисплей Samsung E5 диагональю 6,73 дюйма с разрешением QHD+, адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц. Также заявлено о поддержке Dolby Vision и HDR10+, но при этом пиковая яркость панели достигает 1,5 тыс. нит.

Несмотря на то, что основная камера в Xiaomi 12 Pro также представлена сенсором на 50 Мп — это другой датчик с более крупным сенсором. В качестве сверхширокоугольного и телефото-сенсора выступают 50-мегапиксельные модули. Фронтальная камера также получила 32 Мп.

Xiaomi 12 Pro оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а также аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 120 Вт, способной зарядить смартфон за 18 минут. Также производителем заявлена поддержка беспроводной и реверсивной зарядки на 50 и 10 ватт соответственно.

Линейка Xiaomi 12 уже доступна в Китае по цене от 3,7 тыс. юаней (около 42,5 тыс. руб.) и 4,7 тыс. юаней (около 54 тыс. руб.) за Xiaomi 12 и 12 Pro в модификации 8/128 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно. Xiaomi 12X с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти продается за 3,2 тыс. юаней (около 37 тыс. руб.).

В планах Xiaomi также значится скорый анонс «убийцы флагманов» — Redmi K50 Pro. Инсайдеры отмечают, что он будет представлен на глобальном рынке под брендом POCO F4 Pro.

Смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. POCO F4 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и будет доступен в нескольких модификациях с 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти.

Poco F4 Pro получит блок из трех камер — основная будет представлена 64-мегапиксельный сенсором от OmniVision, а сверхширокоугольная камера и макро модуль остаются неизвестными.

Realme

В начале января в Китае были представлены смартфоны Realme GT2 и GT2 Pro. Примечательнее всех выглядит старшая модель благодаря своему «железу» и экологичным материалам корпуса.

Realme GT2 Pro представлен в двух модификациях. Смартфон в белой и зеленой расцветке выполнен из особого эко-покрытия, которое, по заявлению производителя, на ощупь напоминает бумагу. Задняя крышка черной и синей модели выполнена из стекла.

«Бумажный» флагман Realme получил 6,7-дюймовый LTPO Amoled-дисплей с QHD+ разрешением с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц. Заявленная пиковая яркость экрана достигает 1,4 тыс. нит, а частота отклика сенсорного слоя дисплея составляет 1 тыс. Гц.

Основная камера Realme GT2 Pro представлена 50-мегапиксельным сенсором — таким же как в стандартном Xiaomi 12. Однако смартфон выделяется на фоне конкурентов своим 50-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором с углом обзора на 150 градусов и камерой-микроскопом на 3 Мп с 40-кратным увеличением. Фронтальная камера Realme GT2 Pro получила 32 Мп.

Realme GT2 Pro работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Смартфон получил аккумулятор на 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. В смартфоне отсутствует беспроводная зарядка.

Новинка уже доступна в Китае — за модификацию 8/128 ГБ просят от 3,7 тыс. юаней (около 42,5 тыс. руб.). Сроки появления Realme GT2 Pro на глобальном рынке пока неизвестны.

Motorola

Moto Edge X30 был представлен в Китае 9 декабря 2021 года и неожиданно для всех стал первым смартфоном, «сердцем» которого выступает процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Edge X30 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц вместе с частотой обновления сенсорного слоя 576 Гц.

Кроме того, это первый смартфон с фронтальной камерой на 60 Мп. Основные камеры представлены 50-мегапиксельным модулем, ультраширокоугольным датчиком на 50 Мп и датчиком глубины на 2 Мп.

За производительность в смартфоне отвечают также 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянная память доступна в двух версиях — на 128 ГБ и 256 ГБ.

Moto Edge X30 получил аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт, способной зарядить смартфон от 0% до 100% за 35 минут. Смартфон уже доступен для покупки в Китае по цене от 37 тыс. руб.

На глобальном рынке смартфон будет представлен под названием Moto Edge 30 Ultra в 2022 году.