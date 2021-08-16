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Технологии

Маленькая челка и пухлые часы: что Apple покажет этой осенью

Инсайдер рассказал, какие устройства Apple анонсирует в сентябре

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На своей ежегодной презентации Apple продемонстрирует множество разных устройств, включая новую линейку iPhone, часы Apple Watch 7 и даже беспроводные наушники AirPods 3, утверждает репортер Bloomberg Марк Гурман. У него есть и информация о появлении в устройствах ряда инновационных функций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

iPhone 13

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новая модель «яблочного» смартфона не будет сильно отличаться от своего предшественника, если не считать изменений в камерах.

iPhone 13 (или не 13, никто пока не знает) получит новый режим портретной видеосъемки. Кроме того, улучшится и качество записи благодаря функции ProRes. Она позволит владельцам смартфонов снимать видео в формате, применяемом в киноиндустрии. Также пользователь получит возможность подбирать фильтр для фото и видео прямо во время съемки.

Новая линейка смартфонов будет иметь 5G, а также актуальный чип A15. Размеры дисплеев смартфонов будущей линейки будут такими же, как и у предыдущей, а вот их характеристики будут отличаться. Так, на Pro-моделях Apple увеличит частоту обновления экрана до 120 Гц, а также добавит режим Always On. Уведомления и другая информация будет видна даже на заблокированном экране.

Дизайн iPhone 13 не претерпит глобальных изменений, если не учитывать уменьшенную «монобровь» в верхней части дисплея.

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Apple Watch Series 7

Компания из Купертино оснастит Apple Watch Series 7 новым процессором, а также улучшит качество беспроводной связи. Часы получат новый дизайн: корпус самого устройства станет чуть толще, а рамки вокруг нового дисплея — тоньше.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в седьмое поколение часов добавят функцию поиска Find My, которая есть в маячках Apple AirTag и позволяет искать потерянные предметы. Find My должна передавать владельцу устройства данные о местоположении устройства.

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AirPods 3

Новые беспроводные наушники AirPods 3 внешне будут похожи на AirPods Pro. Они также будут внутриканальными, но будут иметь более короткие «ножки». Однако по функциям новая гарнитура будет уступать версии Pro — режимы шумоподавления и прозрачности AirPods 3 поддерживать не будут.

«Это будет самое значительное обновление линейки AirPods от Apple с момента дебюта первой модели в 2016 году», — утверждает журналист.

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iPad mini 6 и iPad 9

По словам Марка Гурмана, пользователей ожидает самый серьезный редизайн за всю девятилетнюю историю iPad mini. Модель лишится кнопки «Домой», а ее рамки будут гораздо тоньше, чем раньше. iPad mini 6 будет похож на новейший iPad Air и будет оснащен мощным процессором и разъемом USB type C.

Также Гурман отметил, что осенью Apple представит iPad 9, который станет тоньше и быстрее своего предшественника.

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MacBook Pro

Инсайдер не ожидает анонса новых компьютеров на сентябрьском мероприятии. Однако, по его словам, новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook с чипом M1X могут появится в продаже в ноябре этого года.

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Когда ждать

Как сообщается, в этом году Apple вернется к своему старому графику мероприятий и проведет сразу несколько онлайн-презентаций в сентябре. Согласно слухам, компания из Купертино может продемонстрировать новинки 14 или 15 сентября, однако официальных дат пока названо не было.

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