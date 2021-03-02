«Усы Гитлера»: Amazon изменил логотип из-за скандала

В начале нынешнего года компания Amazon представила новый вариант иконки своего мобильного приложения. В основе дизайна этой иконки лежала узнаваемая многими фирменная коробка Amazon с синим упаковочным скотчем. В нижней части иконки располагалась стрелка-улыбка, присутствующая на официальном логотипе IT-гиганта.

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Однако этот вариант вызвал у пользователей социальных сетей много вопросов, сообщает The Verge. Некоторые отчетливо увидели в новой иконке улыбку человека с усами щеточкой. Несмотря на то, что такие усы были популяризированы еще в начале XX века комиками, вроде Чарли Чаплина, на сегодняшний момент такая растительность на лице крепко ассоциируется с одним-единственным человеком — Адольфом Гитлером.

Это привело к тому, что спустя месяц Amazon тихо заменила иконку на альтернативную — без пресс-релизов и официальных заявлений.

«Вау, я даже не заметил, как Amazon выпустил новый вариант иконки, чтобы она была менее похожа на Гитлера», — пишет пользователь @alexhern.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler Twitter — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

Впрочем, некоторые пользователи считают, что сравнение с Гитлером притянуто за уши.

«Чтобы увидеть усы Гитлера в оборванном скотче, нужно постоянно думать о Гитлере, потому что я не вижу никакого сходства. Интернет все всегда преувеличивает», — считает @ilMastah.

«Только больной ублюдок увидит здесь усы. Это скотч», — соглашается @itsmercadante.

Тем не менее, руководство Amazon решило не искушать судьбу и все-таки сменить иконку, раз она вызвала противоречия в социальных сетях.

Теперь синий скотч представлен квадратиком с одним загнутым уголком.

Весной прошлого года с похожим скандалом столкнулась немецкая компания Puma. Бренд упрекнули в нацизме — пользователи интернета решили, что новая модель кроссовок Storm Adrenaline напоминает портрет Гитлера.

La polйmique du moment... les baskets Storm Adrenaline de Puma rappellent Adolf Hitler а certains... monde parano qui a peur de tout ??? Twitter — Frйdйric Vignale (@delavignaliere) March 8, 2020

Ситуацию усугубил и тот факт, что основателями Puma считаются братья Рудольф и Адольф Дасслеры, которые состояли в нацистской партии. Позднее официальный представитель Puma заявил о том, что «ни один товар, который мы производим, не связан с этим человеком», а кроссовки были изъяты из продажи.

В случае с иконкой Amazon тоже есть отягчающие обстоятельства — буквально накануне на компанию подали в суд, обвинив ее в расовой дискриминации, передает газета Seattle Times.

Инициатором иска стала темнокожая женщина Шарлотта Ньюман, занимающая пост старшего менеджера компании. По ее словам, Amazon платил ей меньше, чем ее белым коллегам, а ее начальство использовало расовые стереотипы, чтобы оправдать отказ в ее повышении по службе. Кроме того, Ньюман обвинила экс-директора компании в сексуальных домогательствах.

«Как и многие другие темнокожие сотрудники Amazon, Шарлотта Ньюман столкнулась с систематической дискриминацией, основанной на цвете ее кожи и ее поле», — заявил адвокат истицы Дуглас Вигдор, известный тем, что представлял интересы жертв предполагаемого сексуального насилия со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

Amazon «расследует обвинения, включенные в этот иск», заявил представитель компании.

«Amazon усердно работает над формированием разнообразной, справедливой и инклюзивной культуры, и эти обвинения не соответствуют нашим ценностям. Мы не терпим дискриминации или преследований любого рода и тщательно расследуем все жалобы и принимаем соответствующие меры», — говорится в заявлении ритейл-гиганта.