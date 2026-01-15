Размер шрифта
Плющенко заявил о деградации европейского фигурного катания

Софья Сандурская/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале заявил, что уровень женского фигурного катания в Европе без участия россиянок деградирует.

«Посмотрел вчера чемпионат Европы и короткую программу у женщин в Шеффилде. Крайне разочарован уровнем женского фигурного катания в Европе. Стоит признать — без наших спортсменок женское фигурное катание в Европе в целом полностью деградирует. Мне это больно было и смотреть, и как профессионалу осознавать вчера. Российское фигурное катание двигало всегда вперед этот вид спорта в мире» — написал Плющенко.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ей было неинтересно смотреть выступления фигуристок на чемпионате Европы.

