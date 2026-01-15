Найдена связь между убийством Татарского и покушением на Прилепина

ТАСС: организатор убийства Татарского и покушения на Прилепина один человек

Организатором убийства военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина выступил один и тот же человек. Об этом сообщает ТАСС данные Верховного суда РФ.

«В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство», — говорится в документе.

По данным суда, было установлено, что денежный средства человеку, убившему военкора, переводило то же лицо, которое переводило средства за покушение на писателя. В более ранних материалах говорится, что организатором преступлений является агент Службы безопасности Украины (СБУ).

Два инцидента произошли с разницей в месяц.

В мае 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области, где проживал Прилепин, взорвался автомобиль, в котором находились писатель и его боевой товарищ Александр Шубин. В результате взрыва Прилепин получил ранения, Шубина спасти не удалось.

В тот же день задержали Александра Пермякова, имеющего гражданство Украины и России. Было установлено, что мужчина следил за Прилепиным. Весной 2023 года он изготовил два взрывных устройства и установил их под полотно дороги недалеко от дома Прилепина в Нижегородской области.

За месяц до этого в петербургском кафе ныне осужденная Дарья Трепова вручила военкору Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. Мужчина погиб, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее Прилепин порассуждал, зачем Пермяков мог отказаться от российского паспорта.