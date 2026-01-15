В МИД РФ высмеяли попытки стран ЕС защитить Гренландию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Европейского союза организовать защиту Гренландии на фоне намерений США присоединить остров. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам дипломата, наблюдаемые со стороны ЕС действия носят хаотичный характер и напоминают ситуацию, когда решения принимаются без участия заинтересованной стороны.

«Мы видим и со стороны ЕС какие-то хаотичные меры выстраивания каких-то там полчищ, полков якобы в защиту Гренландии, но это из разряда «без меня меня женили», — сказала Захарова.

Захарова связала ситуацию вокруг Гренландии с глубоким и затяжным кризисом, в котором, по ее мнению, уже долгое время находится западный мир.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Германии объяснили отправку войск в Гренландию российско-китайской угрозой.