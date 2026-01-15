Размер шрифта
Звезда «Уральских пельменей» покинет квартиру после разрыва помолвки

Актриса Корнева заявила, что купит трехкомнатную квартиру
Vadim Tarakanov/Global Look Press

Комедийная актриса («Мама будет против», «Уральские Пельмени») Ксения Корнева покинет свою квартиру. Об этом она рассказала в беседе с mk.ru.

По словам Корневой, в 2026 году она надеется купить квартиру.

«Хочу большую трехкомнатную квартиру с большим коридором. Но не буду рассказывать детали — сейчас вы у меня все выведаете, не сбудется потом», — посмеялась она.

37-летняя Корнева добавила, что планирует расположить на кухне «остров» для готовки и систему удобного хранения. Она призналась, что любит готовить, и любимым блюдом назвала пасту с курицей и грибами в сливочном соусе.

Ксения Корнева начала юмористическую карьеру в КВН. Позже она присоединилась в шоу «Уральские пельмени». Она также снималась в кино. Комикесса играла в таких проектах, как «Мама будет против», «Корни», «Дылды», «Полярный». В 2024 году она разорвала помолвку с женихом. Сейчас артистка не замужем, детей у нее нет.

