Младшая сестра Кейт Мосс призналась в наркозависимости

Младшая сестра Кейт Мосс, модель Лотти Мосс, призналась в серьезной зависимости от кокаина после того, как она попала в реабилитационный центр в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель сделала шокирующие признание в TikTok. Она подпевала играющей на фоне песни: «У меня очень сильная зависимость от кокаина». А в подписи к видео написала: «Когда люди спрашивают, почему я в реабилитационном центре. Дико, но это правда». Также Мосс уточнила, что не принимала наркотики уже 18 дней.

В социальной сети поклонники поддержали 24-летнюю девушку, которая борется с зависимостью. Однако были и комментарии о том, что она копирует свою сестру. Кейт Мосс также подозревали в употреблении наркотиков после публикации компрометирующих фото. Скандал привел к тому, что модель потеряла контакты с люксовыми брендами и попала в реабилитационный центр.

Отец Лотти Мосс ранее заявил изданию The Sun, что его дочь в порядке и «прекрасно себя чувствует» в реабилитационном центре, где проходит лечение.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что сестра Кейт Мосс продает интимные фото.