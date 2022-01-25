В Японии выпустили в продажу кружевные трусы для мужчин

Японский производитель нижнего белья Wacoal запустил линию кружевных боксеров для мужчин, пишет Oddity Central.

Запуск линейки произошел в ноябре прошлого года благодаря краудфандингу. Модель трусов получила название Lace Boxer, в линейке доступно семь цветов. Дизайнеры немного модернизировали кружевную ткань, сделав ее более прочной и эластичной.

Wacoal описывает свои новые кружевные боксеры как красивые на вид и функциональные, обеспечивающие улучшенную воздухопроницаемость. Кроме того, тщательно отформованная передняя часть белья делает его удобным при длительном ношении.

Стоимость такого белья составит $36 пару. По информации СМИ, кружевные боксеры пользуются особой популярностью среди молодых людей из Японии.

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