Певица Шер рассказала, как выглядеть молодо в 75 лет

Певица Шер рассказала поклонникам в Twitter о своем тренировочном режиме, которой помогает сохранять тело в тонусе.

По словам 75-летней исполнительницы, она регулярно занимается спортом. «Только что пришла с тренировки: ABS, зумба, йога, а еще делала статические упражнения у стены», — пишет Шер в социальной сети.

На следующей день у певицы запланировано занятие по степу, еще одно занятие йогой и комплекс упражнений на пресс. В заключение Шер отметила, что, по мнению окружающих, ее походка ничуть не изменилась с молодости.

Ранее в интервью изданию People исполнительница отметила, что теперь ее крайне редко можно встретить с макияжем и прической, потому что она стала часто тренироваться в спортзале. Для занятий спортом она предпочитает не краситься и завязывать волосы в пучок.

О том, что она занимается спортом, Шер уже говорила в шоу Эллен ДеДженерес в 2018 году. Тогда она призналась, что делает упражнения часто, но не каждый день. Она рассказала, что однажды смогла простоять в планке пять минут, но в целом стоит, «не вспотев», две минуты. Также к числу своих спортивных увлечений она отнесла зумбу, которой занималась дома по видео.

Ранее актриса Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось сбросить вес на 35 килограммов.

Just came up from,Abs,

Zumba,Yoga,Wall Sits.

Tomm. My Step Class,

Yoga,Different Abs..

WHOA‍

Pauli has a friend,Who said a Strange thing.

He Said

" MOST INTERESTING THING ABOUT MAC COMMERCIAL…"SHE

STILL WALKS THE SAME WAY SHE DID WHEN SHE WAS YOUNG"