Певица Шер рассказала, как выглядеть молодо в 75 лет

Певица Шер рассказала поклонникам в Twitter о своем тренировочном режиме, которой помогает сохранять тело в тонусе.

По словам 75-летней исполнительницы, она регулярно занимается спортом. «Только что пришла с тренировки: ABS, зумба, йога, а еще делала статические упражнения у стены», — пишет Шер в социальной сети.

На следующей день у певицы запланировано занятие по степу, еще одно занятие йогой и комплекс упражнений на пресс. В заключение Шер отметила, что, по мнению окружающих, ее походка ничуть не изменилась с молодости.

Ранее в интервью изданию People исполнительница отметила, что теперь ее крайне редко можно встретить с макияжем и прической, потому что она стала часто тренироваться в спортзале. Для занятий спортом она предпочитает не краситься и завязывать волосы в пучок.

О том, что она занимается спортом, Шер уже говорила в шоу Эллен ДеДженерес в 2018 году. Тогда она призналась, что делает упражнения часто, но не каждый день. Она рассказала, что однажды смогла простоять в планке пять минут, но в целом стоит, «не вспотев», две минуты. Также к числу своих спортивных увлечений она отнесла зумбу, которой занималась дома по видео.

Ранее актриса Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось сбросить вес на 35 килограммов.