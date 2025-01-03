Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Стиль
Размер текста
А
А
А

Что приготовить на Рождество — 2025: рецепты и фото

Рождественское меню — 2025: традиционные блюда с рецептами и фото
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM
Православное Рождество — это время светлых традиций, семейного тепла и духовного единения. Завершение строгого рождественского поста открывает возможность разделить праздничную трапезу с самыми близкими, наполнив дом ароматами вкусных блюд. «Газета.Ru» собрала рецепты, которые украсят рождественский стол и подарят настоящее гастрономическое наслаждение каждому гостю.

Традиционные блюда на Рождество Основные блюда на Рождество Гарниры на Рождество Десерты на Рождество Напитки на Рождество Праздничная сервировка рождественского стола

Традиционные блюда на Рождество

Православное Рождество празднуют после 40-дневного рождественского поста. Согласно традиции, праздничный стол должен включать 12 блюд — по числу апостолов Христа. Каждое из них имеет символическое значение и готовится из постных ингредиентов, поскольку трапеза начинается еще до окончания поста. Главные продукты — злаки, грибы, овощи, рыба, фрукты и мед, которые символизируют единство, чистоту и благодарность за земные дары.

Кутья

Кутья — центральное блюдо рождественского стола, которое напоминает семьям о связи с предками. Она представляет собой сладкую кашу из цельных зерен с добавлением меда, орехов и сухофруктов. В первую очередь принято готовить именно ее, а также принято начинать с нее праздничную трапезу.

Ингредиенты:

  • пшеница (или рис) — 1 стакан;

  • мед — 2–3 ст. л.;

  • мак — 100 г;

  • орехи (грецкие или миндаль) — 50–100 г;

  • изюм — 50 г;

  • сухофрукты (курага, чернослив) — по вкусу;

  • вода — для варки.

Способ приготовления:

  1. Промойте пшеницу и замочите ее на несколько часов или на ночь. Затем отварите до мягкости — на это потребуется примерно 1–1,5 часа. Если используете рис, варите до готовности около 20 минут.
  2. Мак залейте кипятком и оставьте на 20–30 минут. Затем разотрите в ступке или блендере, чтобы появились молочные капельки.
  3. Изюм и нарезанные сухофрукты промойте и залейте кипятком на 10–15 минут. Орехи подсушите на сковороде и измельчите.
  4. Смешайте готовую пшеницу, мак, сухофрукты, орехи и изюм. Добавьте мед и перемешайте. При необходимости можно долить немного воды или компота, чтобы кутья была сочной.

Грибной суп

close
Jacek Chabraszewski/Shutterstock/FOTODOM

Грибной суп — ароматное постное первое блюдо, которое идеально подходит для рождественского стола. Оно имеет насыщенный вкус лесных грибов и проста в приготовлении.

Ингредиенты:

  • сушеные грибы (белые или другие лесные) — 50 г;

  • картофель — 3–4 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Способ приготовления:

  1. Сушеные грибы промойте и замочите в теплой воде на 2–3 часа. Затем процедите воду и оставьте ее для бульона.
  2. Нарежьте картофель кубиками, залейте грибным бульоном и доведите до кипения. Лук и морковь нарежьте и обжарьте на сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте их в суп.
  3. Грибы нарежьте и добавьте в бульон. Варите все вместе еще 15–20 минут. В конце добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Подавайте суп, посыпав его свежей зеленью.

Хитрость: чтобы суп был еще вкуснее, можно положить немного гречневой крупы или перловки.

Запеченные яблоки с медом и орехами

Запеченные яблоки — сладкое и легкое завершение рождественского ужина. Блюдо символизирует плодородие и сладость жизни. Ароматные и нежные, они идеально сочетаются с медом, орехами и пряностями. Такое простое, но изысканное блюдо нравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты:

  • яблоки — 4 шт.;

  • мед — 2–4 ч. л.;

  • грецкие орехи — 50 г;

  • изюм — 2 ст. л.;

  • корица — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымойте и аккуратно удалите сердцевину, не разрезая их до конца.
  2. Смешайте мед, измельченные орехи, изюм и щепотку корицы.
  3. Наполните яблоки начинкой и выложите на противень.
  4. Запекайте в духовке при температуре 180°C 15–20 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Узвар

close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Узвар — традиционный компот из сушеных фруктов, который символизирует плодородие и благополучие. Этот напиток прекрасно утоляет жажду и наполняет дом ароматом Рождества.

Ингредиенты:

  • сушеные яблоки — 100 г;

  • сушеные груши — 100 г;

  • чернослив — 50 г;

  • курага — 50 г;

  • изюм — 50 г;

  • мед — 2–3 ст. л. (по желанию);

  • вода — 2 л.

Способ приготовления:

  1. Промойте сушеные фрукты и залейте их водой.
  2. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите на слабом огне 30–40 минут.
  3. Снимите с огня и дайте узвару настояться около часа. Добавьте мед по вкусу перед подачей.

Хитрость: для аромата в узвар можно добавить палочку корицы или немного гвоздики.

Основные блюда на Рождество

Запеченная индейка

Запеченная индейка — традиционное праздничное блюдо, которое отличается своим сочным мясом и аппетитной золотистой корочкой. Ее обычно маринуют в ароматных специях, травах и цитрусовых, чтобы мясо получилось мягким и пропитанным пряностями. Подают индейку, как правило, с овощами, картофелем или ягодным соусом.

Ингредиенты:

  • индейка (тушка) — 3-4 кг;

  • чеснок — 6-8 зубчиков;

  • сливочное масло — 150 г;

  • лимон — 1 шт.;

  • пряности (тимьян, розмарин, паприка) — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте и обсушите индейку бумажным полотенцем. Внутреннюю и внешнюю поверхность натрите солью, перцем и пряностями.
  2. Растопите сливочное масло и добавьте к нему выдавленный чеснок. Смажьте индейку этим маслом, распределяя равномерно по всей поверхности.
  3. В брюшко положите разрезанный на четвертинки лимон и веточки розмарина.
  4. Завяжите лапки индейки кулинарной нитью, чтобы она равномерно пропеклась.
  5. Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C около 2,5–3 часов. Поливайте птицу собственным соком каждые 30–40 минут для сохранения сочности.
  6. Готовность индейки можно проверить, проколов ножом или зубочисткой: сок должен быть прозрачным, без розового оттенка.

Хитрость: чтобы грудка индейки не пересохла, накройте ее фольгой в начале приготовления и снимите за 30 минут до конца запекания для румяной корочки.

Запеченная утка с яблоками

close
Alexander Raths/Shutterstock/FOTODOM

Запеченная утка с яблоками — изысканное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом. Птицу маринуют в специях и меде, чтобы мясо стало мягким и приобрело во время готовки аппетитную золотистую корочку. Начинка из сладких и кислых яблок придает блюду легкую фруктовую нотку и сочность.

Ингредиенты:

  • утка — 2-2,5 кг;

  • яблоки (кисло-сладкие сорта) — 4-5 шт.;

  • мед — 2 ст. л.;

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • горчица — 1 ст. л.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • пряности (розмарин, тимьян) — по вкусу;

  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте утку и обсушите бумажным полотенцем. Натрите солью, перцем и измельченным чесноком.
  2. Смешайте мед, соевый соус и горчицу. Обмажьте утку получившейся смесью.
  3. Яблоки нарежьте дольками и начините ими утку. Закрепите отверстие зубочистками или нитками.
  4. Выложите птицу в форму для запекания и накройте фольгой.
  5. Запекайте при 180°C около 1,5–2 часов. За 30 минут до окончания снимите фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

Хитрость: периодически поливайте утку выделяющимся соком, чтобы мясо получилось нежным и сочным.

Запеченный гусь с апельсинами

Гуся маринуют в пряностях и апельсиновом соке, благодаря чему его мясо получается нежным с цитрусовой свежестью. Во время запекания птица пропитывается ароматом апельсинов, а корочка становится румяной и хрустящей. Подавать лучше с дольками запеченных апельсинов.

Ингредиенты:

  • гусь — 3-4 кг;

  • апельсины — 3 шт.;

  • чеснок — 5 зубчиков;

  • мед — 3 ст. л.;

  • соевый соус — 3 ст. л.;

  • горчица — 1 ст. л.;

  • пряности (розмарин, тимьян) — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте гуся и промокните его бумажным полотенцем, чтобы он стал сухим. Натрите поверхность солью, перцем и измельченным чесноком.
  2. Смешайте мед, соевый соус и горчицу и помажьте гуся этой глазурью.
  3. Очищенные апельсины нарежьте дольками и положите вовнутрь. Закрепите отверстие зубочистками.
  4. Накройте гуся фольгой и запекайте в духовке при 180°C около 3 часов.
  5. За 30 минут до конца приготовления уберите фольгу и увеличьте температуру до 200°C, чтобы получить румяную корочку.

Свинина в пряностях

close
from my point of view/Shutterstock/FOTODOM

Мясо маринуют в смеси специй, чеснока и трав, чтобы оно стало мягким и пропиталось глубоким вкусом. Во время запекания свинина покрывается аппетитной румяной корочкой, а пряные нотки создают особую гармонию вкусов, превращая это блюдо в настоящее кулинарное наслаждение.

Ингредиенты:

  • свиная шейка — 1,5 кг;

  • мед — 2 ст. л.;

  • горчица — 1 ст. л.;

  • соевый соус — 3 ст. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • соль, пряности (черный перец, гвоздика, корица, тимьян) — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В большой миске соедините мед, горчицу, соевый соус, оливковое масло и измельченный чеснок. Добавьте пряности и перемешайте маринад.
  2. Натрите свиную шейку получившейся смесью и оставьте в холодильнике на 2–3 часа (а лучше на ночь).
  3. Выложите мясо в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте в духовке при 200°C в течение 1 часа.
  4. Снимите фольгу и запекайте еще 20–30 минут до появления золотистой корочки. Обязательно поливайте мясо выделяющимся соком.
  5. Перед нарезкой дайте мясу немного «отдохнуть» под фольгой, чтобы оно осталось сочным.

Хитрость: для усиления вкуса добавьте несколько штук гвоздики в мякоть мяса перед запеканием. Они придадут пряный аромат и пикантность.

Гарниры на Рождество

Картофельное пюре с чесноком

Картофельное пюре с чесноком — простое и вкусное блюдо с ароматной изюминкой. Его готовят из отварного картофеля, который взбивают с добавлением сливочного масла, молока и мягкого печеного чеснока. Благодаря последнему элементу блюдо приобретает легкий пикантный вкус и аппетитный аромат и становится отличным гарниром к мясу, рыбе или овощам.

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;

  • сливочное масло — 50 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • сливки (или молоко) — 150 мл;

  • соль, перец — по вкусу;

  • зелень (укроп или петрушка) — для украшения.

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель и нарежьте его крупными кусками. Отварите в подсоленной воде до готовности.
  2. Чеснок мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
  3. Слейте воду с картофеля и разомните его в пюре.
  4. Добавьте горячие сливки и чесночное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы.
  5. При необходимости добавьте соль и перец. Украсьте зеленью перед подачей.

Хитрость: для воздушного пюре используйте картофель сорта с высоким содержанием крахмала и обязательно разминайте его горячим.

Запеченные овощи с травами

close
Tatiana Volgutova/Shutterstock/FOTODOM

Запеченные овощи сочетают сочность и натуральную сладость, приобретая при этом золотистую корочку. Добавьте к ним любимые специи и травы, чтобы усилить вкус и аромат, а капля оливкового масла придаст блюду приятную шелковистость Такой элемент меню будет отличным гарниром или самостоятельной легкой закуской.

Ингредиенты:

  • морковь — 2 шт.;

  • кабачок — 1 шт.;

  • болгарский перец — 2 шт.;

  • картофель — 3 шт.;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • пряные травы (тимьян, розмарин, базилик) — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте овощи крупными кусками и выложите на противень.
  2. Полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец и пряные травы. Хорошенько перемешайте.
  3. Запекайте в разогретой духовке при 200°C около 25–30 минут, пока овощи не станут мягкими и подрумянятся.

Хитрость: добавьте несколько зубчиков неочищенного чеснока для аромата.

Салат оливье

Какой же праздник в начале года в России без салата оливье? Это неизменная классика, которая уже давно стала символом рождественского застолья и семейного уюта. Нежные кубики картофеля, моркови, яиц, горошка и соленых огурцов, дополненные мясом или колбасой, соединяются с мягкой майонезной заправкой. Оливье — это не просто салат, а вкус детства и добрая традиция, объединяющая за праздничным столом разные поколения.

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт.;

  • морковь — 2 шт.;

  • яйца — 3 шт.;

  • соленые огурцы — 3 шт.;

  • зеленый горошек — 1 банка (200 г);

  • вареная колбаса или курица — 300 г;

  • майонез — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Остудите и нарежьте кубиками.
  2. Добавьте нарезанные огурцы, зеленый горошек и колбасу или курицу.
  3. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Перемешайте и подавайте к столу.

Зимний салат с апельсинами

Зимний салат с апельсинами — это яркое сочетание свежести и сезонных ароматов, которое добавит солнечное настроение даже в самые холодные дни. Сочные дольки апельсина прекрасно сочетаются с хрустящей зеленью, орехами и легкой заправкой на основе оливкового масла и меда. Небольшие авторские добавки — например, сыр фета или гранатовые зерна — придают блюду пикантность и изысканность.

Ингредиенты:

  • апельсины — 2 шт.;

  • авокадо — 1 шт.;

  • шпинат или микс салатов — 100 г;

  • грецкие орехи — 50 г;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • мед — 1 ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Очистите апельсины и нарежьте их кружочками или дольками.
  2. Нарежьте авокадо кубиками.
  3. Выложите шпинат, апельсины и авокадо на блюдо.
  4. Смешайте оливковое масло, мед и лимонный сок, полейте салат.
  5. Посыпьте сверху грецкими орехами и подавайте.

Десерты на Рождество

Торт «Медовик»

close
alex_gor/Shutterstock/FOTODOM

Тонкие коржи, приготовленные с добавлением натурального меда, выпекаются до легкого золотистого цвета и смазываются мягким сметанным или заварным кремом. Со временем торт пропитывается, становясь невероятно нежным и тающим во рту.

Ингредиенты для коржа:

  • мед — 100 г;

  • сахар — 150 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сода — 1 ч. л.;

  • мука — 400 г;

  • сливочное масло — 100 г.

Ингредиенты для крема:

  • сметана (жирная — от 25%) — 500 г;

  • сахарная пудра — 150 г.

Способ приготовления:

  1. В миске растопите мед, добавьте масло, сахар и соду. Перемешайте и варите на медленном огне 2–3 минуты. Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите тесто.
  2. Разделите тесто на 6–8 частей, раскатайте тонкие коржи и выпекайте каждый при температуре 180°C около 5–7 минут.
  3. Смешайте сметану с сахарной пудрой до однородной массы.
  4. Смажьте коржи кремом, сложите их друг на друга и дайте торту пропитаться 6–8 часов.

Торт «Наполеон»

Торт «Наполеон» — знаменитый десерт, который сочетает в себе нежность и хрустящую текстуру. Слоеные коржи с золотистой корочкой чередуются с воздушным заварным кремом. Пропитавшись, торт становится удивительно мягким лакомством. В каждом кусочке чувствуется гармония легкой сладости и сливочного аромата.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 1 кг (готовое);

  • молоко — 1 л;

  • яйца — 4 шт.;

  • сахар — 200 г;

  • мука — 3 ст. л.;

  • сливочное масло — 150 г;

  • ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Выпекайте пласты слоеного теста в разогретой духовке при 200°C до золотистого цвета.
  2. В кастрюле смешайте яйца, сахар, муку и ванилин. Поставьте на медленный огонь и добавьте молоко, постоянно помешивая. Доведите до загустения на слабом огне. В конце вмешайте сливочное масло.
  3. Промажьте коржи кремом, сложите их в стопку и посыпьте крошкой от оставшихся коржей.
  4. Дайте торту настояться в холодильнике 6–8 часов.

Напитки на Рождество

Глинтвейн на красном вине

close
Juefrateam/Shutterstock/FOTODOM

Глинтвейн на красном вине — ароматный и согревающий напиток, идеально подходящий для холодных зимних вечеров. Красное вино медленно нагревают с добавлением пряностей — корицы, гвоздики, бадьяна и мускатного ореха, а также кусочков цитрусовых и меда для легкой сладости. В результате получается напиток с глубоким вкусом и пряным ароматом, который создает атмосферу уюта и праздника.

Ингредиенты:

  • красное сухое вино — 1 л;

  • апельсин — 1 шт.;

  • яблоко — 1 шт.;

  • корица — 2 палочки;

  • гвоздика — 4-5 шт.;

  • мед или сахар — по вкусу;

  • анис (звездочка) — 1-2 шт.;

  • имбирь (свежий) — 1 см.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю влейте вино, добавьте нарезанные апельсин и яблоко, корицу, гвоздику, анис и измельченный имбирь.
  2. Медленно нагрейте смесь на среднем огне, не доводя до кипения.
  3. Добавьте мед или сахар по вкусу и перемешайте.
  4. Дайте напитку настояться 10–15 минут и подавайте горячим.

Безалкогольный пунш

Безалкогольный пунш — яркий и согревающий напиток, который идеально подойдет для зимних вечеров или праздничного стола. Он готовится на основе фруктовых соков, с добавлением пряностей — корицы, гвоздики и бадьяна. Для насыщенного аромата и свежести в пунш добавляют ломтики цитрусовых и немного меда или сиропа. Этот напиток понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

  • яблочный сок — 500 мл;

  • апельсиновый сок — 500 мл;

  • имбирь (свежий) — 1 см;

  • корица — 1 палочка;

  • гвоздика — 3-4 шт.;

  • мед — 2 ст. л.;

  • апельсин — 1 шт. (для украшения).

Способ приготовления:

  1. В кастрюле соедините яблочный и апельсиновый соки, добавьте корицу, гвоздику и натертый имбирь.
  2. Нагрейте смесь на среднем огне, не доводя до кипения.
  3. Добавьте мед и перемешайте до полного растворения.
  4. Снимите кастрюлю с огня и дайте напитку настояться под крышкой около 10–15 минут, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат.
  5. Процедите пунш через сито, чтобы убрать остатки специй и кусочки имбиря. Подавайте напиток горячим, украсив кружочками апельсина.

Горячий шоколад с маршмеллоу

close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Горячий шоколад с маршмеллоу — идеальный напиток для холодных зимних дней, наполненный теплом и сладким удовольствием. Нежный густой горячий шоколад готовится из молока и растопленного темного или молочного шоколада и имеет глубокий, бархатистый вкус.

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл;

  • темный шоколад — 100 г;

  • сахар — 2 ст. л. (по желанию);

  • ванилин — щепотка;

  • маршмеллоу — для подачи.

Способ приготовления:

  1. В кастрюле нагрейте молоко, добавьте измельченный темный шоколад и ванилин.
  2. Помешивайте, пока шоколад полностью не растает, а масса не станет однородной. После этого снимите напиток с огня.
  3. Добавьте сахар по вкусу, если нужно. Разлейте горячий шоколад по кружкам, добавьте маршмеллоу сверху и подавайте.

Праздничная сервировка рождественского стола

Праздничная сервировка стола играет важную роль в создании особой рождественской атмосферы. Правильно оформленный стол станет не только украшением дома, но и подчеркнет значимость семейного праздника.

Начните с выбора текстиля и цветовой гаммы. Идеально подойдут белоснежная или кремовая скатерть из натуральных тканей, таких как лен или хлопок. Для акцента добавьте салфетки и декоративные элементы в золотистых, серебряных или красных тонах — эти цвета традиционно ассоциируются с Рождеством.

Посуда и приборы должны гармонировать с общим стилем. Используйте фарфоровый сервиз или посуду с золотой окантовкой. Столовые приборы расположите по классическим правилам: вилки — слева от тарелки, нож и ложка — справа. Для напитков подойдут хрустальные бокалы или стеклянные фужеры.

Центральное украшение стола можно создать из натуральных элементов: еловых веток, шишек и свечей. Добавьте к композиции небольшие рождественские игрушки, ленты или ягоды для яркости. В центре стола красиво будет смотреться праздничное блюдо — например, запеченная индейка или гусь.

Для персонального акцента положите на каждую тарелку тканевую салфетку, свернутую в виде рулона и перевязанную лентой или шпагатом с еловой веточкой. Можно добавить именные карточки для гостей — это выглядит особенно элегантно и показывает внимание к каждому участнику ужина.

Освещение играет ключевую роль. Используйте мягкий, теплый свет свечей или гирлянд. Несколько свечей разной высоты на столе создадут уют и романтичную атмосферу. Избегайте слишком яркого света — он может нарушить праздничное настроение.

Не забудьте о мини-подарках для гостей. Небольшие рождественские сувениры — например, имбирное печенье или шоколадные конфеты, завернутые в крафт-бумагу — можно положить рядом с каждой тарелкой. Такой жест придаст вашей встрече особую теплоту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами