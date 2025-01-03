Что приготовить на Рождество — 2025: рецепты и фото

Православное Рождество — это время светлых традиций, семейного тепла и духовного единения. Завершение строгого рождественского поста открывает возможность разделить праздничную трапезу с самыми близкими, наполнив дом ароматами вкусных блюд. «Газета.Ru» собрала рецепты, которые украсят рождественский стол и подарят настоящее гастрономическое наслаждение каждому гостю.

Традиционные блюда на Рождество

Православное Рождество празднуют после 40-дневного рождественского поста. Согласно традиции, праздничный стол должен включать 12 блюд — по числу апостолов Христа. Каждое из них имеет символическое значение и готовится из постных ингредиентов, поскольку трапеза начинается еще до окончания поста. Главные продукты — злаки, грибы, овощи, рыба, фрукты и мед, которые символизируют единство, чистоту и благодарность за земные дары.

Кутья

Кутья — центральное блюдо рождественского стола, которое напоминает семьям о связи с предками. Она представляет собой сладкую кашу из цельных зерен с добавлением меда, орехов и сухофруктов. В первую очередь принято готовить именно ее, а также принято начинать с нее праздничную трапезу.

Ингредиенты:

пшеница (или рис) — 1 стакан;

мед — 2–3 ст. л.;

мак — 100 г;

орехи (грецкие или миндаль) — 50–100 г;

изюм — 50 г;

сухофрукты (курага, чернослив) — по вкусу;

вода — для варки.

Способ приготовления:

Промойте пшеницу и замочите ее на несколько часов или на ночь. Затем отварите до мягкости — на это потребуется примерно 1–1,5 часа. Если используете рис, варите до готовности около 20 минут. Мак залейте кипятком и оставьте на 20–30 минут. Затем разотрите в ступке или блендере, чтобы появились молочные капельки. Изюм и нарезанные сухофрукты промойте и залейте кипятком на 10–15 минут. Орехи подсушите на сковороде и измельчите. Смешайте готовую пшеницу, мак, сухофрукты, орехи и изюм. Добавьте мед и перемешайте. При необходимости можно долить немного воды или компота, чтобы кутья была сочной.

Грибной суп

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Грибной суп — ароматное постное первое блюдо, которое идеально подходит для рождественского стола. Оно имеет насыщенный вкус лесных грибов и проста в приготовлении.

Ингредиенты:

сушеные грибы (белые или другие лесные) — 50 г;

картофель — 3–4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Способ приготовления:

Сушеные грибы промойте и замочите в теплой воде на 2–3 часа. Затем процедите воду и оставьте ее для бульона. Нарежьте картофель кубиками, залейте грибным бульоном и доведите до кипения. Лук и морковь нарежьте и обжарьте на сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте их в суп. Грибы нарежьте и добавьте в бульон. Варите все вместе еще 15–20 минут. В конце добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Подавайте суп, посыпав его свежей зеленью.

Хитрость: чтобы суп был еще вкуснее, можно положить немного гречневой крупы или перловки.

Запеченные яблоки с медом и орехами

Запеченные яблоки — сладкое и легкое завершение рождественского ужина. Блюдо символизирует плодородие и сладость жизни. Ароматные и нежные, они идеально сочетаются с медом, орехами и пряностями. Такое простое, но изысканное блюдо нравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

мед — 2–4 ч. л.;

грецкие орехи — 50 г;

изюм — 2 ст. л.;

корица — по вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки вымойте и аккуратно удалите сердцевину, не разрезая их до конца. Смешайте мед, измельченные орехи, изюм и щепотку корицы. Наполните яблоки начинкой и выложите на противень. Запекайте в духовке при температуре 180°C 15–20 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Узвар

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Узвар — традиционный компот из сушеных фруктов, который символизирует плодородие и благополучие. Этот напиток прекрасно утоляет жажду и наполняет дом ароматом Рождества.

Ингредиенты:

сушеные яблоки — 100 г;

сушеные груши — 100 г;

чернослив — 50 г;

курага — 50 г;

изюм — 50 г;

мед — 2–3 ст. л. (по желанию);

вода — 2 л.

Способ приготовления:

Промойте сушеные фрукты и залейте их водой. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите на слабом огне 30–40 минут. Снимите с огня и дайте узвару настояться около часа. Добавьте мед по вкусу перед подачей.

Хитрость: для аромата в узвар можно добавить палочку корицы или немного гвоздики.

Основные блюда на Рождество

Запеченная индейка

Запеченная индейка — традиционное праздничное блюдо, которое отличается своим сочным мясом и аппетитной золотистой корочкой. Ее обычно маринуют в ароматных специях, травах и цитрусовых, чтобы мясо получилось мягким и пропитанным пряностями. Подают индейку, как правило, с овощами, картофелем или ягодным соусом.

Ингредиенты:

индейка (тушка) — 3-4 кг;

чеснок — 6-8 зубчиков;

сливочное масло — 150 г;

лимон — 1 шт.;

пряности (тимьян, розмарин, паприка) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно промойте и обсушите индейку бумажным полотенцем. Внутреннюю и внешнюю поверхность натрите солью, перцем и пряностями. Растопите сливочное масло и добавьте к нему выдавленный чеснок. Смажьте индейку этим маслом, распределяя равномерно по всей поверхности. В брюшко положите разрезанный на четвертинки лимон и веточки розмарина. Завяжите лапки индейки кулинарной нитью, чтобы она равномерно пропеклась. Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C около 2,5–3 часов. Поливайте птицу собственным соком каждые 30–40 минут для сохранения сочности. Готовность индейки можно проверить, проколов ножом или зубочисткой: сок должен быть прозрачным, без розового оттенка.

Хитрость: чтобы грудка индейки не пересохла, накройте ее фольгой в начале приготовления и снимите за 30 минут до конца запекания для румяной корочки.

Запеченная утка с яблоками

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Запеченная утка с яблоками — изысканное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом. Птицу маринуют в специях и меде, чтобы мясо стало мягким и приобрело во время готовки аппетитную золотистую корочку. Начинка из сладких и кислых яблок придает блюду легкую фруктовую нотку и сочность.

Ингредиенты:

утка — 2-2,5 кг;

яблоки (кисло-сладкие сорта) — 4-5 шт.;

мед — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

пряности (розмарин, тимьян) — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно промойте утку и обсушите бумажным полотенцем. Натрите солью, перцем и измельченным чесноком. Смешайте мед, соевый соус и горчицу. Обмажьте утку получившейся смесью. Яблоки нарежьте дольками и начините ими утку. Закрепите отверстие зубочистками или нитками. Выложите птицу в форму для запекания и накройте фольгой. Запекайте при 180°C около 1,5–2 часов. За 30 минут до окончания снимите фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

Хитрость: периодически поливайте утку выделяющимся соком, чтобы мясо получилось нежным и сочным.

Запеченный гусь с апельсинами

Гуся маринуют в пряностях и апельсиновом соке, благодаря чему его мясо получается нежным с цитрусовой свежестью. Во время запекания птица пропитывается ароматом апельсинов, а корочка становится румяной и хрустящей. Подавать лучше с дольками запеченных апельсинов.

Ингредиенты:

гусь — 3-4 кг;

апельсины — 3 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

мед — 3 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

пряности (розмарин, тимьян) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте гуся и промокните его бумажным полотенцем, чтобы он стал сухим. Натрите поверхность солью, перцем и измельченным чесноком. Смешайте мед, соевый соус и горчицу и помажьте гуся этой глазурью. Очищенные апельсины нарежьте дольками и положите вовнутрь. Закрепите отверстие зубочистками. Накройте гуся фольгой и запекайте в духовке при 180°C около 3 часов. За 30 минут до конца приготовления уберите фольгу и увеличьте температуру до 200°C, чтобы получить румяную корочку.

Свинина в пряностях

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Мясо маринуют в смеси специй, чеснока и трав, чтобы оно стало мягким и пропиталось глубоким вкусом. Во время запекания свинина покрывается аппетитной румяной корочкой, а пряные нотки создают особую гармонию вкусов, превращая это блюдо в настоящее кулинарное наслаждение.

Ингредиенты:

свиная шейка — 1,5 кг;

мед — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

соль, пряности (черный перец, гвоздика, корица, тимьян) — по вкусу.

Способ приготовления:

В большой миске соедините мед, горчицу, соевый соус, оливковое масло и измельченный чеснок. Добавьте пряности и перемешайте маринад. Натрите свиную шейку получившейся смесью и оставьте в холодильнике на 2–3 часа (а лучше на ночь). Выложите мясо в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте в духовке при 200°C в течение 1 часа. Снимите фольгу и запекайте еще 20–30 минут до появления золотистой корочки. Обязательно поливайте мясо выделяющимся соком. Перед нарезкой дайте мясу немного «отдохнуть» под фольгой, чтобы оно осталось сочным.

Хитрость: для усиления вкуса добавьте несколько штук гвоздики в мякоть мяса перед запеканием. Они придадут пряный аромат и пикантность.

Гарниры на Рождество

Картофельное пюре с чесноком

Картофельное пюре с чесноком — простое и вкусное блюдо с ароматной изюминкой. Его готовят из отварного картофеля, который взбивают с добавлением сливочного масла, молока и мягкого печеного чеснока. Благодаря последнему элементу блюдо приобретает легкий пикантный вкус и аппетитный аромат и становится отличным гарниром к мясу, рыбе или овощам.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

сливочное масло — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

сливки (или молоко) — 150 мл;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп или петрушка) — для украшения.

Способ приготовления:

Очистите картофель и нарежьте его крупными кусками. Отварите в подсоленной воде до готовности. Чеснок мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Слейте воду с картофеля и разомните его в пюре. Добавьте горячие сливки и чесночное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. При необходимости добавьте соль и перец. Украсьте зеленью перед подачей.

Хитрость: для воздушного пюре используйте картофель сорта с высоким содержанием крахмала и обязательно разминайте его горячим.

Запеченные овощи с травами

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Запеченные овощи сочетают сочность и натуральную сладость, приобретая при этом золотистую корочку. Добавьте к ним любимые специи и травы, чтобы усилить вкус и аромат, а капля оливкового масла придаст блюду приятную шелковистость Такой элемент меню будет отличным гарниром или самостоятельной легкой закуской.

Ингредиенты:

морковь — 2 шт.;

кабачок — 1 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

пряные травы (тимьян, розмарин, базилик) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте овощи крупными кусками и выложите на противень. Полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец и пряные травы. Хорошенько перемешайте. Запекайте в разогретой духовке при 200°C около 25–30 минут, пока овощи не станут мягкими и подрумянятся.

Хитрость: добавьте несколько зубчиков неочищенного чеснока для аромата.

Салат оливье

Какой же праздник в начале года в России без салата оливье? Это неизменная классика, которая уже давно стала символом рождественского застолья и семейного уюта. Нежные кубики картофеля, моркови, яиц, горошка и соленых огурцов, дополненные мясом или колбасой, соединяются с мягкой майонезной заправкой. Оливье — это не просто салат, а вкус детства и добрая традиция, объединяющая за праздничным столом разные поколения.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

соленые огурцы — 3 шт.;

зеленый горошек — 1 банка (200 г);

вареная колбаса или курица — 300 г;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Остудите и нарежьте кубиками. Добавьте нарезанные огурцы, зеленый горошек и колбасу или курицу. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и подавайте к столу.

Зимний салат с апельсинами

Зимний салат с апельсинами — это яркое сочетание свежести и сезонных ароматов, которое добавит солнечное настроение даже в самые холодные дни. Сочные дольки апельсина прекрасно сочетаются с хрустящей зеленью, орехами и легкой заправкой на основе оливкового масла и меда. Небольшие авторские добавки — например, сыр фета или гранатовые зерна — придают блюду пикантность и изысканность.

Ингредиенты:

апельсины — 2 шт.;

авокадо — 1 шт.;

шпинат или микс салатов — 100 г;

грецкие орехи — 50 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Очистите апельсины и нарежьте их кружочками или дольками. Нарежьте авокадо кубиками. Выложите шпинат, апельсины и авокадо на блюдо. Смешайте оливковое масло, мед и лимонный сок, полейте салат. Посыпьте сверху грецкими орехами и подавайте.

Десерты на Рождество

Торт «Медовик»

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Тонкие коржи, приготовленные с добавлением натурального меда, выпекаются до легкого золотистого цвета и смазываются мягким сметанным или заварным кремом. Со временем торт пропитывается, становясь невероятно нежным и тающим во рту.

Ингредиенты для коржа:

мед — 100 г;

сахар — 150 г;

яйца — 2 шт.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 400 г;

сливочное масло — 100 г.

Ингредиенты для крема:

сметана (жирная — от 25%) — 500 г;

сахарная пудра — 150 г.

Способ приготовления:

В миске растопите мед, добавьте масло, сахар и соду. Перемешайте и варите на медленном огне 2–3 минуты. Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Разделите тесто на 6–8 частей, раскатайте тонкие коржи и выпекайте каждый при температуре 180°C около 5–7 минут. Смешайте сметану с сахарной пудрой до однородной массы. Смажьте коржи кремом, сложите их друг на друга и дайте торту пропитаться 6–8 часов.

Торт «Наполеон»

Торт «Наполеон» — знаменитый десерт, который сочетает в себе нежность и хрустящую текстуру. Слоеные коржи с золотистой корочкой чередуются с воздушным заварным кремом. Пропитавшись, торт становится удивительно мягким лакомством. В каждом кусочке чувствуется гармония легкой сладости и сливочного аромата.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 1 кг (готовое);

молоко — 1 л;

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

мука — 3 ст. л.;

сливочное масло — 150 г;

ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

Выпекайте пласты слоеного теста в разогретой духовке при 200°C до золотистого цвета. В кастрюле смешайте яйца, сахар, муку и ванилин. Поставьте на медленный огонь и добавьте молоко, постоянно помешивая. Доведите до загустения на слабом огне. В конце вмешайте сливочное масло. Промажьте коржи кремом, сложите их в стопку и посыпьте крошкой от оставшихся коржей. Дайте торту настояться в холодильнике 6–8 часов.

Напитки на Рождество

Глинтвейн на красном вине

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Глинтвейн на красном вине — ароматный и согревающий напиток, идеально подходящий для холодных зимних вечеров. Красное вино медленно нагревают с добавлением пряностей — корицы, гвоздики, бадьяна и мускатного ореха, а также кусочков цитрусовых и меда для легкой сладости. В результате получается напиток с глубоким вкусом и пряным ароматом, который создает атмосферу уюта и праздника.

Ингредиенты:

красное сухое вино — 1 л;

апельсин — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

корица — 2 палочки;

гвоздика — 4-5 шт.;

мед или сахар — по вкусу;

анис (звездочка) — 1-2 шт.;

имбирь (свежий) — 1 см.

Способ приготовления:

В кастрюлю влейте вино, добавьте нарезанные апельсин и яблоко, корицу, гвоздику, анис и измельченный имбирь. Медленно нагрейте смесь на среднем огне, не доводя до кипения. Добавьте мед или сахар по вкусу и перемешайте. Дайте напитку настояться 10–15 минут и подавайте горячим.

Безалкогольный пунш

Безалкогольный пунш — яркий и согревающий напиток, который идеально подойдет для зимних вечеров или праздничного стола. Он готовится на основе фруктовых соков, с добавлением пряностей — корицы, гвоздики и бадьяна. Для насыщенного аромата и свежести в пунш добавляют ломтики цитрусовых и немного меда или сиропа. Этот напиток понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

яблочный сок — 500 мл;

апельсиновый сок — 500 мл;

имбирь (свежий) — 1 см;

корица — 1 палочка;

гвоздика — 3-4 шт.;

мед — 2 ст. л.;

апельсин — 1 шт. (для украшения).

Способ приготовления:

В кастрюле соедините яблочный и апельсиновый соки, добавьте корицу, гвоздику и натертый имбирь. Нагрейте смесь на среднем огне, не доводя до кипения. Добавьте мед и перемешайте до полного растворения. Снимите кастрюлю с огня и дайте напитку настояться под крышкой около 10–15 минут, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат. Процедите пунш через сито, чтобы убрать остатки специй и кусочки имбиря. Подавайте напиток горячим, украсив кружочками апельсина.

Горячий шоколад с маршмеллоу

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Горячий шоколад с маршмеллоу — идеальный напиток для холодных зимних дней, наполненный теплом и сладким удовольствием. Нежный густой горячий шоколад готовится из молока и растопленного темного или молочного шоколада и имеет глубокий, бархатистый вкус.

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

темный шоколад — 100 г;

сахар — 2 ст. л. (по желанию);

ванилин — щепотка;

маршмеллоу — для подачи.

Способ приготовления:

В кастрюле нагрейте молоко, добавьте измельченный темный шоколад и ванилин. Помешивайте, пока шоколад полностью не растает, а масса не станет однородной. После этого снимите напиток с огня. Добавьте сахар по вкусу, если нужно. Разлейте горячий шоколад по кружкам, добавьте маршмеллоу сверху и подавайте.

Праздничная сервировка рождественского стола

Праздничная сервировка стола играет важную роль в создании особой рождественской атмосферы. Правильно оформленный стол станет не только украшением дома, но и подчеркнет значимость семейного праздника.

Начните с выбора текстиля и цветовой гаммы. Идеально подойдут белоснежная или кремовая скатерть из натуральных тканей, таких как лен или хлопок. Для акцента добавьте салфетки и декоративные элементы в золотистых, серебряных или красных тонах — эти цвета традиционно ассоциируются с Рождеством.

Посуда и приборы должны гармонировать с общим стилем. Используйте фарфоровый сервиз или посуду с золотой окантовкой. Столовые приборы расположите по классическим правилам: вилки — слева от тарелки, нож и ложка — справа. Для напитков подойдут хрустальные бокалы или стеклянные фужеры.

Центральное украшение стола можно создать из натуральных элементов: еловых веток, шишек и свечей. Добавьте к композиции небольшие рождественские игрушки, ленты или ягоды для яркости. В центре стола красиво будет смотреться праздничное блюдо — например, запеченная индейка или гусь.

Для персонального акцента положите на каждую тарелку тканевую салфетку, свернутую в виде рулона и перевязанную лентой или шпагатом с еловой веточкой. Можно добавить именные карточки для гостей — это выглядит особенно элегантно и показывает внимание к каждому участнику ужина.

Освещение играет ключевую роль. Используйте мягкий, теплый свет свечей или гирлянд. Несколько свечей разной высоты на столе создадут уют и романтичную атмосферу. Избегайте слишком яркого света — он может нарушить праздничное настроение.

Не забудьте о мини-подарках для гостей. Небольшие рождественские сувениры — например, имбирное печенье или шоколадные конфеты, завернутые в крафт-бумагу — можно положить рядом с каждой тарелкой. Такой жест придаст вашей встрече особую теплоту.