С первым днем осени: открытки и поздравления

1 сентября — не только начало учебного года, но и время смены сезонов. Лето уходит, наступает осень — становится прохладнее, а листья начинают желтеть. Чтобы сделать это время года немного теплее и уютнее, «Газета.Ru» приготовила картинки и текстовые пожелания, которыми можно поделиться с друзьями и близкими в первый осенний день.