С первым днем осени: открытки и поздравления

Открытки «С первым днем осени»
Скачивайте картинки и поздравляйте друзей и близких в соцсетях или мессенджерах.
Чего пожелать в первый день осени
Получить открытку будет еще приятнее, если сопроводить ее теплыми, трогательными или забавными пожеланиями.
Трогательные и душевные
- С первым днем осени! Пусть она принесет умиротворение и уют, которые согреют душу даже в самый пасмурный день.
- Пусть осень подарит моменты тишины и размышлений, чтобы переосмыслить важное и отпустить ненужное, как деревья сбрасывают листья.
- Желаю, чтобы первая осенняя прохлада принесла не грусть, а легкость, и чтобы каждый день наполнялся теплом от простых радостей — чашки чая, хорошей книги и близких людей.
- Пусть эта осень будет мягкой и доброй, и в ней найдется место и для творчества, и для отдыха, и для тихой радости.
- С началом осени! Пусть ее золото украсит не только парки, но и вашу жизнь — теплыми отношениями, яркими моментами и ощущением гармонии.
Романтичные
- Пусть эта осень будет полной совместных прогулок под зонтом, теплых объятий, когда на улице холодно, и разговоров за бокалом хорошего вина.
- Желаю нам вместе засыпать под стук дождя, просыпаться туманным утром и собирать не листья, а моменты счастья.
- Пусть каждый опавший лист напоминает о том, что даже в увядании есть особая красота, а в наших отношениях — особое тепло.
- Хочу, чтобы этой осенью мы чаще держались за руки, пили вместе чай и строили планы на будущее, уютное, как осенний плед.
Поэтичные
- Пусть осень раскрасит вашу жизнь акварельными красками: охрой надежд, багрянцем вдохновения и золотом счастливых мгновений.
- Желаю, чтобы эта осень стала вашим личным Болдинским сезоном: плодотворным, насыщенным и полным гениальных идей.
- Пусть ветер перемен принесет не холод, а свежесть мыслей, а дожди смоют все, что мешало двигаться вперед.
- Пусть ваша осень будет томом из самой красивой книги: c глубоким смыслом и счастливой развязкой.
Веселые и ироничные
- С первым днем осени тебя! Желаю, чтобы отопление включили вовремя, чтобы чай был горячим, а теплые носки всегда находили пару.
- Пусть в сумке всегда будет сухой зонт, в латте — тыква, а в душе — летнее настроение. С 1 сентября!
- Желаю пережить этот сезон без желания впасть в спячку до весны. Держимся!
- С днем, когда начинаешь понимать, что «Игра престолов» была права — зима близко! А пока — с первым днем осени.