На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Стиль
Размер текста
А
А
А

С первым днем осени: открытки и поздравления

Что пожелать в первый день осени друзьям и близким
true
true
true
close
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM
1 сентября — не только начало учебного года, но и время смены сезонов. Лето уходит, наступает осень — становится прохладнее, а листья начинают желтеть. Чтобы сделать это время года немного теплее и уютнее, «Газета.Ru» приготовила картинки и текстовые пожелания, которыми можно поделиться с друзьями и близкими в первый осенний день.

Открытки «С первым днем осени» Чего пожелать в первый день осени

Открытки «С первым днем осени»

Скачивайте картинки и поздравляйте друзей и близких в соцсетях или мессенджерах.

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

close
Midjourney/«Газета.Ru»

Чего пожелать в первый день осени

Получить открытку будет еще приятнее, если сопроводить ее теплыми, трогательными или забавными пожеланиями.

Трогательные и душевные

  • С первым днем осени! Пусть она принесет умиротворение и уют, которые согреют душу даже в самый пасмурный день.
  • Пусть осень подарит моменты тишины и размышлений, чтобы переосмыслить важное и отпустить ненужное, как деревья сбрасывают листья.
  • Желаю, чтобы первая осенняя прохлада принесла не грусть, а легкость, и чтобы каждый день наполнялся теплом от простых радостей — чашки чая, хорошей книги и близких людей.
  • Пусть эта осень будет мягкой и доброй, и в ней найдется место и для творчества, и для отдыха, и для тихой радости.
  • С началом осени! Пусть ее золото украсит не только парки, но и вашу жизнь — теплыми отношениями, яркими моментами и ощущением гармонии.

Романтичные

  • Пусть эта осень будет полной совместных прогулок под зонтом, теплых объятий, когда на улице холодно, и разговоров за бокалом хорошего вина.
  • Желаю нам вместе засыпать под стук дождя, просыпаться туманным утром и собирать не листья, а моменты счастья.
  • Пусть каждый опавший лист напоминает о том, что даже в увядании есть особая красота, а в наших отношениях — особое тепло.
  • Хочу, чтобы этой осенью мы чаще держались за руки, пили вместе чай и строили планы на будущее, уютное, как осенний плед.

Поэтичные

  • Пусть осень раскрасит вашу жизнь акварельными красками: охрой надежд, багрянцем вдохновения и золотом счастливых мгновений.
  • Желаю, чтобы эта осень стала вашим личным Болдинским сезоном: плодотворным, насыщенным и полным гениальных идей.
  • Пусть ветер перемен принесет не холод, а свежесть мыслей, а дожди смоют все, что мешало двигаться вперед.
  • Пусть ваша осень будет томом из самой красивой книги: c глубоким смыслом и счастливой развязкой.

Веселые и ироничные

  • С первым днем осени тебя! Желаю, чтобы отопление включили вовремя, чтобы чай был горячим, а теплые носки всегда находили пару.
  • Пусть в сумке всегда будет сухой зонт, в латте — тыква, а в душе — летнее настроение. С 1 сентября!
  • Желаю пережить этот сезон без желания впасть в спячку до весны. Держимся!
  • С днем, когда начинаешь понимать, что «Игра престолов» была права — зима близко! А пока — с первым днем осени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами