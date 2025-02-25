Великий пост в 2025 году: календарь питания по дням

3 марта у православных верующих начинается Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».

Основные правила Великого поста

Великий пост — особый период для православных верующих, который длится семь недель до Пасхи. В 2025 году он начинается в понедельник, 3 марта, и продлится до субботы, 19 апреля .

Пост состоит из двух основных частей: Четыредесятницы, которая длится 40 дней, и Страстной седмицы — последней недели, заканчивающейся Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Иисуса Христа, а Страстная неделя напоминает о последних днях его жизни, страданиях, смерти и погребении. Также в период поста включаются два праздничных дня — Лазарева суббота и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

48 дней длится Великий пост, включая Страстную неделю

Цель Великого поста — не только отказ от скоромной пищи, но и духовное очищение через молитву, покаяние и добрые дела.

Нельзя есть: мясо, птицу, молочные продукты, яйца, рыбу (кроме разрешенных дней), алкоголь (кроме бокала вина в праздничные дни).

Полное воздержание от пищи предписано в Чистый понедельник (3 марта) и Страстную пятницу (18 апреля).

Пищевые ограничения по церковному уставу • В первую и последнюю недели Великого поста соблюдается особенно строгий режим питания. В этот период полностью исключаются продукты животного происхождения.



• В будние дни разрешается есть лишь один раз в день — обычно вечером, тогда как по субботам и воскресеньям можно питаться дважды: в обед и вечером. В понедельники, среду и пятницу разрешены только холодные блюда без масла, включая овощи, фрукты и хлеб без добавления яиц и масел. Во вторники и четверги можно употреблять горячую пищу, но без масла.



• По субботам и воскресеньям допускается использовать растительное масло и даже немного вина, за исключением субботы Страстной недели. В дни значимых праздников, таких как Благовещение и Вербное воскресенье, возможно послабление: можно употреблять горячую пищу с маслом и даже рыбу. В Лазареву субботу вместо рыбы разрешено есть икру.



• Согласно традиции, в Великую субботу многие верующие также воздерживаются от еды до начала Пасхи.

Разновидности поста

Строгий (монастырский). Следуют всем правилам, включая сухоядение и отказ от масла в будни.

Мягкий (для мирян). Допускается послабление: масло добавляют в блюда даже в будни, иногда включают рыбу или морепродукты по согласованию с духовником.

Строго соблюдать церковный устав призваны в первую очередь священнослужители, монахи и послушники. Если вы обычный человек, который каждый день трудится на работе, то вам не обязательно в особенно строгие дни ограничивать себя лишь хлебом и водой. Достаточно придерживаться постного рациона и не грешить.

Помните Главное в посте — не просто отказаться от определенных продуктов, а стремиться к очищению разума и духа. Настоящее значение поста заключается во внутреннем преображении и духовном обновлении, а не в ограничении рациона.

Календарь питания в Великий пост по дням

Рацион в Великий пост меняется каждую неделю.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Неделя 1-я Великого поста (3–9 марта)

3 марта (понедельник): полное воздержание от пищи.



4 марта (вторник): горячая пища без масла.



5 марта (среда): сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи).



6 марта (четверг): горячая пища без масла.



7 марта (пятница): сухоядение.



8–9 марта (выходные): горячая пища с растительным маслом, например, овощной суп или каша.

Неделя 2-я Великого поста (10–16 марта)

10 марта (понедельник): сухоядение.



11 марта (вторник): горячая пища без масла, например, гречневая каша на воде, тушеные овощи.



12 марта (среда): сухоядение.



13 марта (четверг): горячая пища без масла.



14 марта (пятница): сухоядение.



15–16 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом, например, запеченная тыква с травами.

Неделя 3-я Великого поста (17–23 марта)

17 марта (понедельник): сухоядение.



18 марта (вторник): горячая пища без масла.



19 марта (среда): сухоядение.



20 марта (четверг): горячая пища без масла.



21 марта (пятница): сухоядение.



22–23 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом.

Неделя 4-я Великого поста (24–30 марта)

24 марта (понедельник): сухоядение.



25 марта (вторник): горячая пища без масла.



26 марта (среда): сухоядение.



27 марта (четверг): горячая пища без масла.



28 марта (пятница): сухоядение.



29–30 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом.

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Неделя 5-я Великого поста (31 марта — 6 апреля)

31 марта (понедельник): сухоядение.



1 апреля (вторник): горячая пища без масла.



2 апреля (среда): сухоядение.



3 апреля (четверг): горячая пища без масла.



4 апреля (пятница): сухоядение.



5-6 апреля (выходные): растительная горячая пища с маслом.

Неделя 6-я Великого поста (7–13 апреля)