Великий пост в 2025 году: календарь питания по дням

Основные правила Великого поста
Великий пост — особый период для православных верующих, который длится семь недель до Пасхи. В 2025 году он начинается в понедельник, 3 марта, и продлится до субботы, 19 апреля.
Пост состоит из двух основных частей: Четыредесятницы, которая длится 40 дней, и Страстной седмицы — последней недели, заканчивающейся Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Иисуса Христа, а Страстная неделя напоминает о последних днях его жизни, страданиях, смерти и погребении. Также в период поста включаются два праздничных дня — Лазарева суббота и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
Цель Великого поста — не только отказ от скоромной пищи, но и духовное очищение через молитву, покаяние и добрые дела.
Нельзя есть: мясо, птицу, молочные продукты, яйца, рыбу (кроме разрешенных дней), алкоголь (кроме бокала вина в праздничные дни).
Полное воздержание от пищи предписано в Чистый понедельник (3 марта) и Страстную пятницу (18 апреля).
Разновидности поста
- Строгий (монастырский). Следуют всем правилам, включая сухоядение и отказ от масла в будни.
- Мягкий (для мирян). Допускается послабление: масло добавляют в блюда даже в будни, иногда включают рыбу или морепродукты по согласованию с духовником.
Строго соблюдать церковный устав призваны в первую очередь священнослужители, монахи и послушники. Если вы обычный человек, который каждый день трудится на работе, то вам не обязательно в особенно строгие дни ограничивать себя лишь хлебом и водой. Достаточно придерживаться постного рациона и не грешить.
Календарь питания в Великий пост по дням
Рацион в Великий пост меняется каждую неделю.
Неделя 1-я Великого поста (3–9 марта)
- 3 марта (понедельник): полное воздержание от пищи.
- 4 марта (вторник): горячая пища без масла.
- 5 марта (среда): сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи).
- 6 марта (четверг): горячая пища без масла.
- 7 марта (пятница): сухоядение.
- 8–9 марта (выходные): горячая пища с растительным маслом, например, овощной суп или каша.
Неделя 2-я Великого поста (10–16 марта)
- 10 марта (понедельник): сухоядение.
- 11 марта (вторник): горячая пища без масла, например, гречневая каша на воде, тушеные овощи.
- 12 марта (среда): сухоядение.
- 13 марта (четверг): горячая пища без масла.
- 14 марта (пятница): сухоядение.
- 15–16 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом, например, запеченная тыква с травами.
Неделя 3-я Великого поста (17–23 марта)
- 17 марта (понедельник): сухоядение.
- 18 марта (вторник): горячая пища без масла.
- 19 марта (среда): сухоядение.
- 20 марта (четверг): горячая пища без масла.
- 21 марта (пятница): сухоядение.
- 22–23 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом.
Неделя 4-я Великого поста (24–30 марта)
- 24 марта (понедельник): сухоядение.
- 25 марта (вторник): горячая пища без масла.
- 26 марта (среда): сухоядение.
- 27 марта (четверг): горячая пища без масла.
- 28 марта (пятница): сухоядение.
- 29–30 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом.
Неделя 5-я Великого поста (31 марта — 6 апреля)
- 31 марта (понедельник): сухоядение.
- 1 апреля (вторник): горячая пища без масла.
- 2 апреля (среда): сухоядение.
- 3 апреля (четверг): горячая пища без масла.
- 4 апреля (пятница): сухоядение.
- 5-6 апреля (выходные): растительная горячая пища с маслом.
Неделя 6-я Великого поста (7–13 апреля)
- 7 апреля (понедельник): горячая пища с маслом, в честь праздника Благовещение разрешена рыбы и немного вина.
- 8 апреля (вторник): горячая пища без масла.
- 9 апреля (среда): сухоядение.
- 10 апреля (четверг): горячая пища без масла.
- 11 апреля (пятница): сухоядение.
- 12–13 апреля (выходные): в субботу, 12 апреля, в честь праздника Ла