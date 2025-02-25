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Великий пост в 2025 году: календарь питания по дням

Рецепты постных блюд в Великий пост и календарь питания по дням
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM
3 марта у православных верующих начинается Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».

Основные правила Великого поста Календарь питания в Великий пост по дням Кому можно не поститься? Рецепты постных блюд

Основные правила Великого поста

Великий пост — особый период для православных верующих, который длится семь недель до Пасхи. В 2025 году он начинается в понедельник, 3 марта, и продлится до субботы, 19 апреля.

Пост состоит из двух основных частей: Четыредесятницы, которая длится 40 дней, и Страстной седмицы — последней недели, заканчивающейся Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Иисуса Христа, а Страстная неделя напоминает о последних днях его жизни, страданиях, смерти и погребении. Также в период поста включаются два праздничных дня — Лазарева суббота и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

Цель Великого поста — не только отказ от скоромной пищи, но и духовное очищение через молитву, покаяние и добрые дела.

Нельзя есть: мясо, птицу, молочные продукты, яйца, рыбу (кроме разрешенных дней), алкоголь (кроме бокала вина в праздничные дни).

Полное воздержание от пищи предписано в Чистый понедельник (3 марта) и Страстную пятницу (18 апреля).

Разновидности поста

  • Строгий (монастырский). Следуют всем правилам, включая сухоядение и отказ от масла в будни.

  • Мягкий (для мирян). Допускается послабление: масло добавляют в блюда даже в будни, иногда включают рыбу или морепродукты по согласованию с духовником.

Строго соблюдать церковный устав призваны в первую очередь священнослужители, монахи и послушники. Если вы обычный человек, который каждый день трудится на работе, то вам не обязательно в особенно строгие дни ограничивать себя лишь хлебом и водой. Достаточно придерживаться постного рациона и не грешить.

Календарь питания в Великий пост по дням

Рацион в Великий пост меняется каждую неделю.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Неделя 1-я Великого поста (3–9 марта)

  • 3 марта (понедельник): полное воздержание от пищи.
  • 4 марта (вторник): горячая пища без масла.
  • 5 марта (среда): сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи).
  • 6 марта (четверг): горячая пища без масла.
  • 7 марта (пятница): сухоядение.
  • 8–9 марта (выходные): горячая пища с растительным маслом, например, овощной суп или каша.

Неделя 2-я Великого поста (10–16 марта)

  • 10 марта (понедельник): сухоядение.
  • 11 марта (вторник): горячая пища без масла, например, гречневая каша на воде, тушеные овощи.
  • 12 марта (среда): сухоядение.
  • 13 марта (четверг): горячая пища без масла.
  • 14 марта (пятница): сухоядение.
  • 15–16 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом, например, запеченная тыква с травами.

Неделя 3-я Великого поста (17–23 марта)

  • 17 марта (понедельник): сухоядение.
  • 18 марта (вторник): горячая пища без масла.
  • 19 марта (среда): сухоядение.
  • 20 марта (четверг): горячая пища без масла.
  • 21 марта (пятница): сухоядение.
  • 22–23 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом.

Неделя 4-я Великого поста (24–30 марта)

  • 24 марта (понедельник): сухоядение.
  • 25 марта (вторник): горячая пища без масла.
  • 26 марта (среда): сухоядение.
  • 27 марта (четверг): горячая пища без масла.
  • 28 марта (пятница): сухоядение.
  • 29–30 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом.

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margouillat photo/Shutterstock/FOTODOM

Неделя 5-я Великого поста (31 марта — 6 апреля)

  • 31 марта (понедельник): сухоядение.
  • 1 апреля (вторник): горячая пища без масла.
  • 2 апреля (среда): сухоядение.
  • 3 апреля (четверг): горячая пища без масла.
  • 4 апреля (пятница): сухоядение.
  • 5-6 апреля (выходные): растительная горячая пища с маслом.

Неделя 6-я Великого поста (7–13 апреля)

  • 7 апреля (понедельник): горячая пища с маслом, в честь праздника Благовещение разрешена рыбы и немного вина.
  • 8 апреля (вторник): горячая пища без масла.
  • 9 апреля (среда): сухоядение.
  • 10 апреля (четверг): горячая пища без масла.
  • 11 апреля (пятница): сухоядение.
  • 12–13 апреля (выходные): в субботу, 12 апреля, в честь праздника Ла