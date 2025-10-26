«Не ела селедку уже три года». История россиянки, переехавшей жить в Турцию

Россиянка Милана М. родилась и выросла на Северном Кавказе, окончила Пятигорский государственный университет и переехала в Подмосковье. Однако жизнь без солнца и привычного кавказского тепла ей не подошла — и она с семьей перебралась в Турцию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об оказавшихся за границей россиянах Милана рассказала, как они с мужем решились оставить все и уехать в другую страну — туда, где пальмы, море и люди, по менталитету удивительно похожие на кавказцев.

Жизнь в России

Я родилась на Северном Кавказе, в Нальчике. В раннем детстве переехала в Пятигорск, где прожила до 20 лет, поэтому считаю его своим родным городом. Училась в обычной общеобразовательной школе, после которой поступила в университет на факультет международных отношений. Это было моей мечтой: я грезила именно об этом факультете, наверное, лет с 16. Слава Богу, все сложилось: поступила, отучилась, получила диплом. После университета начала работать на фрилансе: это было наиболее подходящим для меня форматом, потому что я всегда была больше ориентирована на семью, которая у меня появилась уже на третьем курсе.

Выйдя замуж, я переехала в Подмосковье. Муж тоже с Кавказа, но под Москвой у него было все: родные, учеба, работа. Не могу сказать, что мне там было комфортно. Я привыкла к солнцу, к открытым, общительным людям. У нас на Кавказе принято часто видеться, ходить друг к другу в гости, всегда быть среди друзей и родственников. Тут все было иначе. Люди жили как-то более обособленно: у каждого своя семья, свой дом, никто особо не стремился знакомиться с новыми соседями. Может быть, мне просто не повезло, но в Подмосковье я чувствовала себя не в своей тарелке. Хотелось солнца, хотелось людей вокруг — чтобы их было много, чтобы можно было общаться.

Когда родился сын, без общения стало совсем грустно. И в какой-то момент мы с мужем решили переехать. Тут важно сказать, что у него с детства была мечта — жить там, где пальмы, солнце и море. Но вместе этого он сидел в холодном Подмосковье, где снег и -25 градусов. Я была только за — мне тоже там неуютно, холодно, да и по темпераменту Подмосковье совсем не мое. И мы решили рискнуть.

Переезд в Турцию

— Мы выбрали Турцию. Честно говоря, у нас там не было ни связей, ни знакомств, ни каких-то заранее «подстеленных соломок». Но мы рискнули и в конце 2022 года переехали в турецкий город Бурса. В больших мегаполисах нам некомфортно — и я, и муж всегда тянулись к чему-то более провинциальному, спокойному, с собственной историей и особым духом. Бурса как раз оказалась таким городом.

close Из личного архива Миланы М.

​​Но несмотря на относительно небольшой размер, Бурса — удивительно разнообразный город. Природа просто потрясающая: с одной стороны город окружают горы, с другой — море. Иногда мы шутим: «А какой ты сегодня — горный или морской?» Можно пойти в горы с рюкзаком, а можно спуститься к воде, посидеть у моря, послушать шум волн. А еще здесь почти всегда тепло: зима напоминает раннюю осень в Подмосковье — температура редко опускается ниже нуля, снега мало, а солнечных дней, наоборот, очень много.

Адаптация в Турции

— Адаптации, как таковой, у нас не было. Мы морально готовились к тому, что будем, как волки-одиночки, сами по себе, в чужой стране, среди чужого языка и непонятных правил. Но получилось все совсем иначе. Буквально сразу после приезда мы познакомились с русскоязычными ребятами, которые тоже только перебрались в Турцию. Многие из них оказались нашими земляками. На том и сдружились: вместе начали искать жилье, разбираться, что и как здесь устроено, какие нужны документы, чтобы легально остаться. И это, честно говоря, был парадокс — в Подмосковье у нас почти не было близких друзей, а здесь, в чужой стране, они появились сразу.

Легализация в Турции

— Когда мы только приехали, было довольно просто: снимаешь жилье у гражданина Турции, получаешь вид на жительство. Но со временем все усложнилось. Экспатов становилось все больше, и турки уже не так охотно выдавали ВНЖ. Было ощущение, что решение напрямую зависит от настроения сотрудника миграционной службы: понравился ты им — хорошо, нет — значит, уезжай. Иногда это напоминало настоящий «Форт Боярд»: принеси вот ту справку, но не эту, а ту, которая похожа на другую, только не такую. Милые люди, правда, но правила оформления вида на жительство стали совершенно непредсказуемыми.

Многие не выдерживали и уезжали, но мы решили остаться и побороться за свое место под солнцем. Нам действительно очень нравится Турция — по духу, по ценностям, по ощущению жизни. В итоге решение нашлось: муж устроился на работу в турецкую компанию — и ему открыли рабочую визу. А уже на основании его визы вся наша семья получила семейный вид на жительство.

Жилье в Бурсе

— Мы снимаем довольно простую квартиру в районе, застроенном государством. Это такие типовые, максимально бюджетные дома. Район находится на окраине города, в центр нужно ехать на автобусе с пересадками. Зато здесь тихо: мало машин, много деревьев, чистый воздух. Конечно, о каких-то курьерских доставках с маркетплейсов можно забыть — если что-то нужно, садишься на автобус и едешь сам. Зато цены приятные: квартиру с двумя спальнями и просторной кухней-гостиной можно снять за 10-15 тыс. турецких лир (на момент выхода материала стоимость турецкой лиры составляет 1,9 руб.).

close Из личного архива Миланы М.

В центре, насколько знаю по рассказам друзей, жилье стоит дороже — аналогичные квартиры сдают и за 20, и за 50 тыс. лир. Конечно, все зависит от района. У нас есть знакомые, которые проживают в элитном комплексе с бассейном и всеми удобствами, прямо в сердце Бурсы, там цены совсем другие. Но большинство наших друзей — примерно в тех же условиях, что и мы: на окраинах или чуть ближе к центру.

Центральное отопление тут не везде: в государственных домах — есть, а вот в старых домах в центре Бурсы только печки, которые нужно топить дровами. К счастью, в нашем доме центральное отопление в наличии, так что зимой не мерзнем. А вот горячей воды нет. Когда заехали, пытались чинить хозяйскую газовую колонку, но без особого успеха. Устав от холодного душа, решили сами устанавливать бойлер. С кондиционерами здесь тоже интересная ситуация: их ставят далеко не все. Муж объяснял, что с установкой связаны какие-то технические нюансы, поэтому чаще всего люди обходятся вентиляторами.

Турецкая кухня

Турецкая кухня, как и любая другая национальная кухня, на любителя. Нашей семье она пришлась по вкусу. В Турции много фруктов, овощей, зелени — солнца хватает, и все это растет в изобилии. Поэтому на столах всегда есть что-то свежее и сезонное. Еще мне нравится, что турки используют большое количество круп: здесь я научилась готовить прекрасные салаты из булгура и пасты орзо. Много разнообразной рыбы, особенно на побережье, где местные кафешки заманивают свежим уловом. А вот мясо встречается далеко не в каждом блюде. Думаю, это связано еще и с тем, что мясо в Турции довольно дорогое, а семьи здесь, как правило, большие, поэтому хозяйки стараются готовить разнообразно и экономно. Но делают они это мастерски — еда у них действительно вкусная.

Продукты в Бурсе

Выбор магазинов и супермаркетов здесь большой, особенно ближе к центру. Там можно найти практически все, что есть в продаже по стране. В нашем районе, который дальше от центра, магазина всего два. Причем второй открыли только в прошлом году, и это было событие: люди реально танцевали на открытии, радовались, что теперь можно закупаться рядом с домом. Выбор там неплохой: зелень, овощи, фрукты, мясо, молочные продукты. На втором этаже даже есть хозяйственный отдел — можно купить посуду или что-то для дома.

close Из личного архива Миланы М.

Отдельная «фишка» Турции — уличные торговцы. Они ездят по районам на грузовиках и прямо под окнами громко выкрикивают: «Картошка, 100 лир! Зелень свежая! Покупайте, выходите!» Продают овощи, молоко, мед, зелень — все подряд. Это очень атмосферно и удобно для тех, кто не может часто ездить в город. В саму Бурсу я выезжаю редко — плохо переношу дорогу. Если муж на работе, стараюсь не рисковать. Поэтому такие торговцы для меня настоящее спасение.

Русские продукты в Турции

В Турции нет творога. Формально он есть, но совсем не такой, как в России, Белоруссии или Украине. Турецкий творог соленый, рассыпчатый, нежирный и больше подходит для салатов. Когда мы только переехали, сын попросил приготовить ему сырники, но местный творог подвел — сырники получились настолько соленые, что никто их есть не смог. Такая же история со сметаной. Привычной нам сметаны в Турции нет, но можно заменить ее густым йогуртом, который называется сюзме. Он похож по вкусу, хотя, конечно, совсем не наша сметана.

В Бурсе есть русский магазин. Там можно найти и гречку, и сгущенку, и селедку, но цены, честно говоря, сильно завышены. Если есть знакомые, которые летают домой, проще попросить их привезти что-то из любимых продуктов — получится и дешевле, и приятнее. Гречку при желании можно купить на рынке на развес, а вот селедку я не ела уже три года. Недавно мама позвонила и рассказала, что у них на ужин картошка с селедкой — я аж взгрустнула.

Турецкий язык

Когда мы только приехали, я была уверена, что раз свободно владею английским, то смогу без проблем общаться с кем угодно и о чем угодно. Но мои «розовые очки» быстро разбились: оказалось, что в Турции по-английски практически никто не говорит. Да, в школах и университетах английский изучают, но, похоже, не придают ему особого значения. Поэтому за три года, что я здесь живу, на английском общалась буквально пару раз — с врачами в поликлинике. В общем, если хотите жить в Турции — и особенно если вы общительный человек, — будьте готовы учить турецкий язык. Без него просто не получится влиться в жизнь.

close Из личного архива Миланы М.

Сегодня у меня, наверное, бытовой уровень турецкого. На глубокие темы мне пока общаться трудно, но для small talk с соседями и продавцами в магазине хватает. Я учила турецкий на курсах, но из-за того, что практики немного, барьер все еще присутствует. Наверное, больше даже не языковой, а психологический — я понимаю большую часть того, что мне говорят, но стесняюсь говорить сама. Хотя сами турки очень доброжелательны в этом плане: даже если ты говоришь с ошибками, подбадривают, улыбаются, хвалят. Я допускала ужасные ошибки, порой смысл моих фраз полностью менялся, но никто никогда не смеялся. Максимум с улыбкой поправят: «Я понимаю, что ты хотела сказать, но тут должно быть другое слово». В этом плане здесь невероятно комфортно — ты не чувствуешь себя глупо, не боишься говорить.

У мужа с языком дела обстоят намного лучше: он работает, каждый день общается с людьми, и ему это дается естественно. А сын за год вообще совершил огромный прогресс. Он ходит в подготовительную группу при школе: начал в прошлом году, и директор посоветовал нам задержаться там на пару лет, потому что мы иностранцы. Сначала сын не понимал по-турецки вообще ничего, из-за чего сильно переживал: он у нас очень общительный, хотел дружить с местными ребятами, но они не понимали его, а он их. Сегодня все изменилось. За год с небольшим он так продвинулся, что теперь сам переводит мне, когда кто-то что-то говорит на улице. И друзья у него появились — настоящие, турецкие.

Общение и развлечения в Турции

Турки — невероятно открытые и общительные люди. Наверное, именно поэтому у нас и не было адаптации: по менталитету турки и кавказцы во многом похожи — и в отношении к семье, и в манере общения, и в самом ритме жизни. Здесь мы чувствуем себя практически как дома. У нас есть друзья среди местных, а есть и русскоязычные ребята — те самые, с которыми мы одновременно переехали.

close Из личного архива Миланы М.

Если говорить о развлечениях, то для нашей семьи самое главное — проводить время вместе. Когда у мужа выходной, мы обычно с утра собираем рюкзаки и едем к морю. Даже если погода прохладная, это все равно стоит того: просто посидеть у воды, послушать шум волн, подышать морским воздухом. Иногда выбираемся в горы или в лес, часто гуляем по центру Бурсы. Этот город буквально дышит историей — столько старинных построек, которые раньше мы могли видеть только по телевизору. Особенно это интересно моему мужу, который увлекается архитектурой и может часами рассматривать старинные фасады и двери домов. Кроме того, в Бурсе много музеев, в большинство из которых вход бесплатный. Кафешки мы тоже любим: иногда берем еду навынос и устраиваем пикник где-нибудь на природе.

Тоска по дому и планы на будущее

— Мы живем в Турции уже три года и пока ни разу не ездили в Россию. Зато к нам приезжали родители — и мои, и мужа. Это, конечно, огромная радость, потому что я скучаю по родным и по своему городу, по Пятигорску. Для меня он особенный — место, к которому у меня всегда будет теплое чувство. Я правда люблю этот город всей душой.

Что будет дальше — знает только Господь. Мне бы хотелось остаться здесь, потому что в Турции нам действительно хорошо и спокойно. В идеале хотелось бы жить здесь, но при этом иметь возможность регулярно ездить в Россию, навещать родных, гулять по любимым местам детства. Думаю, это было бы самым правильным балансом — между прошлым, которое всегда с тобой, и настоящим, которое стало своим.