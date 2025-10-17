«9 мая душевно отметили День Победы». История россиянки, переехавшей на Маврикий

Россиянка Любовь Т. родилась и выросла в Ставрополе, окончила факультет международной журналистики в Пятигорске, но предпочла работу в туристической отрасли. В 2019 году она поехала на стажировку на остров Маврикий, где познакомилась с будущим мужем. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах она рассказала о жизни на солнечном Маврикии, местных праздниках, традициях и русской диаспоре, а также объяснила, почему — несмотря на большую любовь к своему новому дому — все равно скучает по России.

Жизнь в России

— Я родилась и выросла в Ставрополе, потом училась в Пятигорске — окончила факультет международной журналистики лингвистического университета. Так получилось, что в журналистику я не пошла, хотя во время учебы успела поработать в газете «Вечерний Ставрополь». А потом меня привлекла туристическая отрасль, и я устроилась на работу в гостиницу.

В 2019 году мне от университета предложили стажировку на Маврикии, я согласилась. Хотя, признаться честно, даже не знала о существовании такой страны. Стажировка должна была длиться полгода, но в итоге я прожила на острове около семи с половиной месяцев — началась пандемия коронавируса, и я не смогла улететь вовремя. Отель, в котором стажировалась, и аэропорт закрылись. Именно благодаря пандемии я познакомилась со своим будущим мужем.

Знакомство с будущим мужем

— Мы вместе работали в отеле на Маврикии, но за время моей стажировки ни разу не пересекались. Правда, муж сейчас говорит, что периодически видел меня в отеле до нашей встречи. Он тогда был уверен, что у меня есть парень, но это был телохранитель одного из гостей отеля, которого я сопровождала по территории. Когда началась пандемия, отель закрыли, а всех работников, у кого не было собственного жилья на острове Маврикий, переселили в одно общежитие. Там все и закрутилось. По стечению обстоятельств я сильно обожгла ноги — болтала с подругой по телефону, заваривала чай и случайно вылила на себя кипяток. Этот инцидент и стал поворотным моментом: мой будущий муж начал носить мне еду из столовой, заботиться, проявлять внимание. Мы стали общаться: сначала просто по-дружески, а потом все постепенно переросло в романтические отношения.

Затем началась история с эвакуационными рейсами. Россия тогда организовала бесплатный вывоз своих граждан с Маврикия, и мне повезло попасть в этот список. Но рейс постоянно переносили, и до последнего было непонятно, вылечу я или нет. Наверное, на фоне всей этой неопределенности мой возлюбленный понял, что может упустить шанс, и сделал мне предложение. Мы были знакомы всего месяц, но нам было так комфортно и легко вместе, что я согласилась .

Переезд на Маврикий

— У меня всегда была мечта — пожить в Санкт-Петербурге. И я подумала: вернуться прямо сейчас на Маврикий не могу из-за пандемии и закрытых границ, а значит, самое время исполнить свою давнюю мечту. Я переехала к подруге в Петербург и устроилась на работу в отель. Много гуляла по городу, ездила по Ленинградской области, бродила по лесам, болотам, собирала грибы и ягоды. Наверное, так я прощалась с Россией, «напитывалась» напоследок.

8 декабря 2021 года я улетела на Маврикий. Везла с собой два чемодана: в одном летние вещи, детские альбомы с фотографиями, а во втором — русская еда. Конечно, переживала. Одно дело — решиться, совсем другое — уже сидеть в самолете и понимать, что летишь на другой конец света. Но у меня была поддержка — и семьи, и будущего мужа. Плюс, я понимала, что на Маврикии у меня больше возможностей для роста: там очень востребованы русскоязычные специалисты в сфере туризма и гостеприимства .

Адаптация на Маврикии

— Мой муж по национальности креол, и мы с ним практически одной веры: я православная, он католик. Его семья приняла меня очень тепло. У нас прекрасные отношения с его отцом и сестрами — одну зовут Наташа, вторую Викаш, по-русски — Вика. Мне кажется, они даже немного гордятся, что у них русская невестка.

Вообще, население Маврикия очень европеизированное. Поэтому никакого сильного культурного шока я не испытала . Думаю, если бы оказалась, например, в семье индомаврикийцев, мне было бы гораздо сложнее, ведь у них совершенно другие традиции и уклад.

Легализация на Маврикии

— Я приехала на Маврикий по свадебной визе и, судя по количеству документов, которые мне нужно было собрать, выходила замуж как минимум за наследного принца. Если жениху, грубо говоря, нужен был только паспорт, то мне, помимо паспорта и свидетельства о рождении, нужно было собрать море справок, каждую заверить и апостилировать. И все это необходимо было сделать во время пандемии коронавируса, когда половина инстанций работала по сокращенному графику, а некоторые и вовсе были закрыты. К счастью, все документы приняли с первого раза.

Сейчас у меня бессрочный вид на жительство по браку. Следующий шаг — гражданство, которое можно получить через четыре года официального брака. Но чтобы подать заявку, нужно снова съездить в Россию, собрать очередной пакет документов, подать их и ждать примерно год. Если одобряют, выдают маврикийский паспорт. При этом от российского гражданства отказываться не требуется, можно иметь двойное .

Свадьба на Маврикии

— Мы поженились 6 января 2022 года. Свадьба у нас, можно сказать, была студенческая — ни у меня, ни у моего жениха тогда не было особых накоплений. Да и пандемия диктовала свои условия. Поэтому мы просто надели маски, сели в маршрутку и поехали в столицу. Роспись прошла в главном ЗАГСе острова Маврикий. Со стороны мужа пришла его сестра, с моей — друг. Нас было всего четверо, но атмосфера получилась очень теплая. Родственники и друзья из России поздравили по видеосвязи — очень трогательно. Мы расписались, сделали несколько фотографий в столице, потом пошли гулять по набережной и отметили свадьбу пиццей и пивом в небольшой пиццерии. А вечером вернулись домой, взяли бутылку шампанского, которое я привезла из России, пошли на пляж и под шум океана обменялись кольцами.

Работа на Маврикии

— Мой муж работает в гостиничном бизнесе, а я — в туристической компании. Моя руководительница тоже из России, она открыла собственную фирму на Маврикии. Занимаюсь организацией отдыха для наших соотечественников: продаю экскурсии, составляю программы, помогаю с трансферами, бронированиями — в общем, такой полноценный консьерж-сервис.

Язык на Маврикии

— На Маврикии говорят на трех языках — английском, французском и креольском. Но из-за исторического влияния на острове преобладает именно французский . При этом среднестатистический маврикиец может говорить и на четырех языках: креольском, хинди, английском и французском. Все зависит от семьи, от того, из какой они среды.

Английский и французский я знала еще до переезда, а вот креольский начала понимать только спустя четыре года жизни на острове. Не самый сложный язык: звучит как «пьяный французский», а на самом деле, креольский — это смесь французского, английского, африканского, хинди.

Жилье на Маврикии

— Маврикий — республика, в которую входят несколько островов. Если сравнивать с Россией, то у нас регионы, а у них острова, главный из которых называется Маврикий. Мой муж родом с соседнего острова Родригес, у него там есть семейный дом. Но Родригес совсем маленький остров, а мне все-таки хочется побольше цивилизации, поэтому сейчас мы снимаем квартиру на Маврикии, а на Родригес приезжаем как на дачу и в гости к семье мужа.

За квартиру с двумя спальнями мы платим около 50 тыс. рублей в месяц. Коммунальные платежи зависят от сезона: обычно это 4–6 тыс. рублей, а в жаркий сезон может накапать и 8 тыс. рублей, потому что все время работает кондиционер .

Продукты на Маврикии

— Все базовые продукты на острове есть, еда вкусная, интернациональная. Много чего из Южной Африки, Европы, Новой Зеландии, Австралии, Индии. Но русских продуктов нет, приходится самим привозить. Я даже селедку как-то везла в чемодане. Гречку можно найти, но только зеленую и по цене около 1500 рублей за упаковку. Есть наши семечки, они продаются в отделе зоотоваров, потому что здесь ими кормят птиц . Кефира, ряженки и глазированных сырков нет, но можно купить французскую сметану.

Я всегда везу из России еду. Родственникам мужа очень понравились наши пряники, а ему самому, неожиданно, — свиные уши! Из классики он полюбил пельмени, шашлык, борщ и пирожки. А вот окрошку, холодец и сельдь под шубой муж не оценил.

Мы с супругом тратим на еду примерно 60 тыс. рублей в месяц. Оба любим готовить, поэтому чаще едим дома, чем в кафе или ресторанах. Быт у нас разделен поровну — нет такого, что готовлю только я. Мы оба и убираемся, и готовим. Я иногда делаю русские блюда, он — местные. Если честно, чаще у плиты стоит именно муж — у него это получается лучше, да и готовить он любит больше, чем я.

Медицина на Маврикии

— На Маврикии есть и государственные больницы, и частные клиники. В целом медицина здесь неплохая — если что-то случится, помогут, вылечат. Но все же многие мои друзья предпочитают делать серьезные процедуры или плановые операции в России. Говорят, что уровень медицины у нас выше, особенно если речь идет о сложных случаях.

Из плюсов — медицина на Маврикии доступна всем: даже если нет страховки, можно обратиться в государственную больницу с обычным паспортом, бесплатно примут и окажут помощь .

Русские на Маврикии

— На Маврикии всегда было много иностранцев, поэтому местные хорошо относятся ко всем экспатам, к русским в том числе. Вообще, это очень многонациональный остров — трудно понять, кто маврикиец, а кто приезжий. Рядом живут индусы, арабы, европейцы, китайцы. Большую часть населения составляют индомаврикийцы (60% населения).

Точной статистики нет, но говорят, что русских на Маврикии около двух тысяч человек . Комьюнити есть, хоть и небольшое. Мы общаемся, у нас есть чаты, где люди делятся информацией, советами, помогают друг другу. При этом каждый живет своей жизнью. В основном все разбиваются по интересам: есть сообщество серферов и кайтеров, есть мамочки с детьми, а есть те, кто, как и я, работает в туристической сфере.

Развлечения на Маврикии

— Жизнь на острове очень насыщенная и интересная. Здесь много праздников — и национальных, и тех, что «привезли» экспаты. Иногда бывает забавно: на Рождество по соседству с индийскими Ганешами стоят украшенные елки. Все переплетается, и при этом все живут в мире, уважают традиции друг друга.

А недавно послом России на Маврикии назначили Ираду Зейналову, и в нашем посольстве стали устраивать много русских мероприятий. Если раньше туда приходили только за документами или справками, то теперь там постоянно что-то происходит — кинопоказы, концерты, праздники . Спасибо Ираде Зейналовой, благодаря ей посольство перестало быть просто учреждением, а стало настоящим центром русской культуры на острове.

В одном из кинотеатров теперь показывают российские фильмы с субтитрами, а на главной сцене в столице часто выступают российские музыкальные коллективы. В этом году к нам приезжали Московский государственный академический театр танца «Гжель», секстет солистов Государственного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и многие другие лауреаты конкурсов классической музыки. В мае в главный порт заходил российский парусник «Крузенштерн», на который могли попасть на экскурсию все желающие. А 9 мая здесь очень душевно отметили День Победы.

Тоска по России и планы на будущее

— Конечно, я скучаю по России. Думаю, все эмигранты скучают — ведь уезжая, мы оставляем там часть своей души. Не зря психологи говорят, что переезд в другую страну сравним с утратой близкого человека. Я скучаю по родителям, по друзьям, по привычной жизни и укладу. Но, наверное, это та цена, которую я готова заплатить за новый виток своей жизни — за возможность развиваться, пробовать, открывать для себя мир .

С момента переезда в 2021 году я только два раза была на родине. В прошлом году мы совершили турне по России с моим мужем. Навестили родственников и друзей, побывали в любимом Санкт-Петербурге, Москве, в высоких горах Кавказа и Ставрополе. А в этом году я ездила одна — побывала на Сахалине и Курильских островах. Теперь решила, что с каждым приездом буду открывать для себя новые уголки России. Может быть, в следующем году поедем с мужем вдвоем, если получится. Ему в России очень понравилось.

Я очень люблю Россию и всегда по ней скучаю. Но понимаю, что сегодня моя жизнь на Маврикии. По крайней мере — в ближайшие пять–десять лет я вижу себя именно здесь. Хочется детей, свой дом, стабильности, чтобы по-настоящему пустить корни и жить счастливо. А дальше — посмотрим.