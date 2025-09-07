Надену все лучшее сразу: 6 главных трендов Московской недели моды

На Московской неделе моды российские и зарубежные дизайнеры показали по-настоящему красивые коллекции. Местами даже ослепительные. «Газета.Ru» внимательно разглядела все самое яркое и рассказывает, что нужно носить в будущем сезоне.

На этой неделе в столице закончилась пятая Московская неделя моды, проходившая с 28 августа по 2 сентября. Показы на сей раз проходили на Болотной площади, ВДНХ и в парке Зарядье. Особенно повезло брендам, представлявшим свои коллекции на Китайгородской стене и Парящем мосту в Зарядье: древние стены и панорамные виды на Кремль добавляли модным шоу какой-то величественности и значительности.

Впрочем, и сами коллекции выглядели сильно. В течение нескольких дней редакторы Telegram-каналов о моде сообщали: было красиво. Действительно, эта модная Неделя выглядела, как девушка, которая надела все лучшее сразу: китайские шелка и густые меха, брутальная кожа и балетные пачки, легинсы с принтами и ностальгические «Шуйские ситцы», богемные рюши и наша любимая многослойность, — место нашлось всему.

В Московской неделе моды участвовали представители разных регионов России и зарубежья. Свои коллекции привезли модельеры из Армении, Китая, ЮАР, Индии, Гватемалы, Никарагуа, Бразилии, Турции, США, Испании .

Что же нам предлагают носить? Спойлер: все красивое.

Перья

Перья не первый сезон занимают большое и почетное место на подиумах Недель моды. Московская не стала исключением: «чудом в перьях» предлагают выглядеть Alexandra Serova, Leffers, Alena Akhmadullina, Bitte_Ruhe, Gapanovich.

Перья используют в качества отделки пальто и жакетов, ими украшают сумочки и шляпы. Получаются нежные образы, местами даже сказочные — как у модельера Алены Ахмадуллиной. Она выпустила на подиум настоящих Жар-птиц из русских сказок.

Пайетки

Блеска на подиумах было в избытке: пайетки использовали 404 Not Found, Munthe, Gapanovich, Alexandra Serova, Ianis Chamalidy, Bitte_Ruhe, Leffers, Julia Dalakian, Shantnu Nikhil, Addicted_To и многие другие. Удивительно, каким разнообразным оказался этот вызывающий элемент декора: у кого-то получились нежные романтичные образы, кто-то играл в стиль диско, а кому-то оно помогли добавить брутального металлического блеска.

Ясно одно: ходить в пайетках можно и нужно. Пусть поблескивают прозрачные брюки, переливаются всеми цветами радуги платья и отливают металликом жакеты — этому миру явно не хватает сияния.

Меха

Вариантов использования меха тоже оказалось немыслимое количество: заворачиваться в мягкое и пушистое предложили 404 Not Found, Alexandra Serova, Bitte_Ruhe, Muliér, Vira Plotnikova, SOL, Addicted_To, Alena Akhmadullina. И здесь тоже мех используется как душе угодно.

Розовые, красные, зеленые шубы? Конечно! Дерзкий растрепанный искусственный мех? Отличный выбор! Элегантные муфты и горжетки — идеально для прекрасных дам. А еще мех активно используется в качестве отделки воротников и оторочки юбок: тут можно почувствовать себя то ли сотрудницей министерства стройматериалов откуда-то из 80-х, то ли боярыней (желательно не Морозовой).

Кружево

Про шитье, кружево, гипюр и прочие ажурные композиции всегда можно сказать одно: во-первых, это просто красиво. И во-вторых тоже, что показали 404 Not Found, Munthe, Bitte_Ruhe, Vira Plotnikova, JOURNEY clothes, Sarine Saakyan, Shantnu Nikhil. Кружевное платье на вечер, ажурный пляжный костюм — в круиз, юбка, отделанная кружевом, — в офис.

Кружево может выглядеть даже брутально, если уравновесить его большой кожаной курткой. Так что если кажется, что уместно оно исключительно в спальне, — это только так кажется.

Корсеты

Это еще один предмет одежды, который остается на подиумах не первый сезон. В этот раз свои варианты представили 404 Not Found, Anna Khropotova, SOL, Gapanovich, Mariandree Gaitan, Alena Akhmadullina.

Кажется, все устали от оверсайза: хочется как-то увидеть талию. К тому же, корсет — лучший способ привлечь внимание и выглядеть нарядно. Это не обязательно вечерний вариант: корсет отлично сочетается с базовой одеждой.

Застежка на запах

В противовес жесткому корсету — расслабленная застежка на запах. Пальто, блузы, платья и жакеты представили Leffers, Alena Akhmadullina, Bitte_Ruhe, UNKE, Addicted_To, elisabetta, Masha Andrianova.

Такой вариант застежки всегда выглядит элегантно, как дама в шелковом халате. Или уютно, как любимая бабушка.