Как Джорджо Армани заработал миллиарды — и кто получит его наследство

Итальянский модельер Джорджо Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года. Он мирно скончался, будучи очень богатым человеком: за 50 лет работы в области моды Армани создал целую империю, которая принесла ему огромные деньги: состояние Джорджо на момент смерти составляло, по данным Bloomberg, около $9,4 млрд. Прямых наследников он не оставил: жены и детей у миллиардера не было. «Газета.Ru» — о том, что входит в империю Армани и кто ее унаследовал.

Независимый Армани

Итальянский модельер основал собственную компанию в 1975 году в партнерстве с Серджио Галеотти, скончавшимся в 1985-м. Именно Галеотти первым поверил в потенциал Армани и даже убедил того продать свой «Фольксваген Жук», чтобы снять офис в Милане и нанять сотрудников. После смерти Серджио Армани стал единоличным держателем главного пакета акций Giorgio Armani S.p.A. Он до конца жизни контролировал все аспекты работы своей корпорации, от творческих до управленческих. Для больших холдингов, занимающихся продажей предметов роскоши, его компания была лакомым куском, и неудивительно — например, в 2024 году она отчиталась о выручке в $2,7 млрд, несмотря на кризис на рынке товаров класса люкс.

close Модельер Джорджо Армани и архитектор Серджио Галеотти (внизу слева направо) WWD/Penske Media/Getty Images

Однако Джорджо Армани всегда сохранял независимость. В свое время он отверг предложение о партнерстве с Gucci, когда во главе этого модного Дома был Маурицио Гуччи, в 2021 году он отказался от сотрудничества с Джоно Элканном, наследником влиятельной итальянской семьи Аньелли и главной автопроизводителя Stellantis. В том же 2021-м Армани публично заявил, что его компания не станет входить в крупнейшие холдинги LVMH и Kering, как это сделали итальянские Дома Gucci и Fendi. И вообще с осторожностью относился к своим французским конкурентам.

Из чего состоит империя Armani

Ключом к росту Giorgio Armani S.p.A. всегда было постоянное расширение поля для деятельности. Несколько модных брендов, косметика, парфюмерия, товары для дома, отельный бизнес, — это всего несколько областей деятельности корпорации. В общей сложности же в нее входят:

Giorgio Armani: производит платья, аксессуары, очки, косметику и духи класса люкс, которые продаются в бутиках.

Armani Privé: создают коллекции haute couture, шьют на заказ, выпускают нишевые духи и ювелирные украшения.

Emporio Armani: бренд был создан в 1981 году, производит современную одежду и белье. В него со временем вошли Armani Collezioni и Armani Jeans.

close Джорджо Армани перед презентацией своей коллекции Весна-лето 2025 в Нью-Йорке, 2024 год Caitlin Ochs/Reuters

Armani Exchange: бренд более доступной уличной одежды был запущен в США в 1991 году.

EA7: бренд спортивной обуви, которая выпускается совместно с Reebok. Официальный поставщик футбольного клуба «Наполи», спонсор баскетбольной команды Милана «Олимпия» (ее Джорджо Армани приобрел в 2008 году).

Giorgio Armani Occhiali: производитель очков был основан в 1987 году.

Armani Junior и Armani Baby: производит товары для детей и подростков.

Giorgio Armani Neve: был создан в 1995 году и выпускал одежду для горнолыжного спорта и отдыха. После некоторой паузы был вновь запущен в 2022-м.

Giorgio Armani Orologi: с 1997 года производит часы и ювелирные украшения.

Armani/Casa: создает мебель и предметы для дизайна интерьера. Первый бутик был открыт в Милане в 2000 году.

Armani/Dolci: выпускает кондитерские изделия совместно с итальянской фабрикой Guido Gobino.

Armani/Fiori: сеть цветочных бутиков действует с 2000 года.

close Джорджо Армани после презентации своей книги «Giorgio Armani» в Москве, 2016 год Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Armani/Hotels: в 2005 году Джорджо Армани подписал контракт с компанией Emaar Properties PJSC на строительство и управление как минимум семью отелями под брендом Armani, который отвечал за дизайн интерьера. В 2010 году отель Armani был открыт в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае.

Armani/Privé Club: эти два ночных клуба действуют в Милане и Дубае.

Armani/Ristorante и Armani/Caffè: сеть кафе и ресторанов по всему миру, в частности, в Милане, Нью-Йорке, Париже, Дубае, Пекине, Мумбаи и Токио.

Среди личного имущества Джорджо Армани, которое тоже должен кто-то унаследовать, — яхта, которая оценивается примерно в €60 млн, а также недвижимость в Милане, Париже, Сан-Тропе и Санкт-Морице.

Наследники Джорджо Армани

В августе этого года модельер заявил, что хотел бы передать свое имущество членам своей семьи и людям, с которыми он работает. «Мои планы наследия состоят в постепенной передаче ответственности людям, которые всегда мне были ближе всех», — сказал Джоржо Армани изданию Financial Times.

Предполагается, что это будут 86-летняя сестра Армани Розанна, которая участвовала в работе бренда и даже стала лицом весенне-летней кампании 1979 года. Также наследство получат две его племянницы, Роберта и Сильвана, и племянник Андреа Камерана, — все трое уже занимают высокие посты в компании. Например, Сильвана участвовала в создании коллекций одежды вместе с дядей.

close Джорджо Армани с сестрой Розанной, 1996 год Rose Hartman/Getty Images

Еще один наследник — помощник и «правая рука» модельера, 72-летний Панталео Делль'Орко, который отвечает за мужские коллекции всех брендов Дома, Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Exchange.

Часть средств, вероятно, отойдет благотворительному фонду The Giorgio Armani Foundation. Он был основан в 2016 году. Как объяснял Джорджо Армани газете Corriere della Sera в 2017-м, фонд, предназначенный для сохранения ценностей компании и самого модельера, был создан, чтобы избежать развала или продажи Giorgio Armani S.p.A. после смерти основателя. Тогда фонд символически владел 0,1% акций корпорации, но предполагалось, что впоследствии ему отойдет значительная сумма.

Кроме того, Джорджо Армани заранее составил корпорации постановление, которое вступает в действие после его смерти: в нем определены принципы управления для наследников. В частности, в документе говорится об «осторожном подходе к приобретениям», определены полномочия и право голоса, а акции компании разделены на несколько категорий. Однако пока не ясно, как именно будет управляться холдинг.

close Джорджо Армани c племянницами Сильваной (слева) и Робертой KMazur/WireImage/Getty Images

После смерти Джорджо Армани (причиной были названы последствия коронавируса) в четверг, 4 сентября, его компания распространила заявление, в котором пообещала придерживаться принципов, заложенных ее основателем.

«Giorgio Armani — компания с 50-летней историей, создававшаяся с любовью и терпением. Для Джорджо Армани независимость — в мыслях и действиях — всегда была отличительным признаком. Отныне и навсегда компания будет отражением его духа. Его семья и сотрудники будут вести группу вперед с уважением и сохранением его ценностей», — провозгласили наследники Джорджо Армани.