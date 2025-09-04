Король красных дорожек, который отменил подплечники. Умер Джорджо Армани

Джорджо Армани перед презентацией своей коллекции Весна-лето 2025 в Нью-Йорке, 2024 год

Итальянский модельер Джорджо Армани скончался в Милане на 92-м году жизни. Он был дизайнером, который переизобрел сам язык стиля, подарив миру новую элегантность, в основе которой лежали свобода и комфорт. Совершив революцию в мужской моде, он вскоре покорил женскую и стал любимым кутюрье Голливуда. Как скромный провинциал, не сумевший стать врачом, построил империю, десятилетиями диктовавшую моду всему миру, вспомнила «Газета.Ru».

Неожиданная смерть

Джорджо Армани ушел из жизни 4 сентября, меньше чем через два месяца после своего 91-го дня рождения, который дизайнер отметил 11 июля. Новость стала неожиданностью для мира моды, ведь Армани до конца оставался активен и не переставал работать: всего несколько дней назад он объявил о приобретении клуба «La Capannina» в курортном городе Форте-деи-Марми.

«Неутомимый до конца, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам», — говорится в официальном сообщении компании Armani. Там же сообщается, что Армани умер дома, в кругу близких. Его похороны пройдут в закрытом режиме в ближайшие выходные.

Этим летом, незадолго до своего дня рождения, Армани попал в больницу с легочной инфекцией. После лечения он восстанавливался дома и был вынужден пропустить — что случалось крайне редко — свой показ в рамках Миланской недели моды.

Биография Джорджо Армани: ранние годы

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца на севере Италии. Его детство, пришедшееся на военные годы, было трудным: он пережил бомбежки и даже провел 40 дней в госпитале с серьезным ранением.

Мечтая стать врачом, он поступил в Миланский университет на медицинский факультет. Но учебу пришлось бросить — он не смог привыкнуть к виду крови. После армии Армани устроился оформителем витрин в миланский универмаг La Rinascente. Эта работа стала его первым шагом в мир моды: он учился угадывать тренды, подбирать одежду и понимать, что нравится людям.

Начало карьеры и первый успех

В 1961 году Армани стал ассистентом дизайнера Нино Черутти, под началом которого занимался кроем и построением лекал мужской одежды. Позже Черрути говорил, что именно в дуэте они смогли разработать некоторую универсальную формулу изысканной классики, удобную для всех ценителей высокой моды. Успех пришел с линейкой костюмов Hitman, после чего друг и архитектор Серджо Галеотти уговорил Армани начать собственное дело.

В 1975 году году был основан Дом моды Giorgio Armani. Его первая коллекция произвела эффект разорвавшейся бомбы. Он представил пиджаки без жестких подплечников — это было революционным решением в мире консервативной мужской моды. Армани использовал более легкие, струящиеся ткани вместо тяжелых шерстяных и сделал силуэт более расслабленным.

Вслед за мужской линией появилась и женская, где дизайнер применил тот же принцип легкости и элегантности: вещи подчеркивали силуэт, но при этом давали полную свободу движений.

Благодаря такому взгляду на моду Армани попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести.

Очень быстро Дом Giorgio Armani стал превращаться в настоящего гиганта высокой (и не очень) моды.

Рождение империи Giorgio Armani

Вскоре Армани совершил еще один переворот, запустив линию прет-а-порте (готовой одежды). Это сделало высокую моду доступнее, а бренд начал стремительное превращение в глобальную империю. Уже в 1979 году открылся первый филиал в США, а в 1982-м мир увидела джинсовая коллекция Armani Jeans.

close Итальянская кинозвезда Софи Лорен поздравляет Джорджо Армани с окончанием показа модной коллекции Armani осень-зима 1996/97 в Милане,1996 год Domenico Stinellis/AP

Однако масштаб и финансовый успех были обеспечены не только одеждой. Армани проявил себя как отличный бизнес-стратег, который вовремя понял силу бренда. Он начал массово продавать лицензии на производство парфюмерии, аксессуаров, очков и нижнего белья, что принесло компании колоссальные деньги и феноменальную узнаваемость по всему миру.

К концу 90-х у Армани было более двух тысяч магазинов по всему миру и годовой объем продаж примерно в $2 млрд.

Король красных ковровых дорожек

Еще один ключ к успеху Армани — в понимании силы кинематографа и системном сотрудничестве с голливудскими знаменитостями. Фильм «Американский жиголо» 1980 года стал не только звездным часом Ричарда Гира, но и итальянского дизайнера. Мягкие пиджаки, шелковые рубашки, льняные брюки от Armani создали образ роскошно и безупречно одетого главного героя, которому хотели подражать (во всяком случае, в плане стиля).

Позже костюмы Армани Ричард Гир носил в «Красотке». В них появлялись Джордж Клуни и Брэд Питт в «Тринадцати друзьях Оушена», Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» и т.д.

close Ричард Гир в фильме «Американский жиголо» Warner Bros.

Армани стал официальным портным звезд Голливуда первой величины. Он лично одевал таких икон стиля, как Мэрил Стрип, Джуди Фостер и Мишель Пфайффер. В 1990 году нарядов дизайнера на оскаровской красной дорожке было столько, что журнал Women's Wear Daily назвал церемонию «премией Армани».

Мир Армани: от ресторанов до благотворительности

Однако Армани никогда не ограничивал себя только модой. В 2000 году в Милане он вместе со знаменитым японским шефом Нобу открыл ресторан Armani/Nobu, а затем и сеть кафе по всему миру. Его тяга к прекрасному коснулась даже автомобилей: в 2004 году для Mercedes-Benz он разработал эксклюзивный интерьер.

В 2006 году Армани одел английскую футбольную сборную и итальянских спортсменов на Олимпиаде в Турине. А одним из самых амбициозных проектов в мире роскоши стал отель Armani в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае, который открыл свои двери в 2010 году.

close Итальянский дизайнер Джорджо Армани во время показа своей новой коллекции Armani Prive в «Барвиха Luxury Village», 2009 год Илья Питалев/РИА Новости

При этом Армани активно занимался благотворительностью. Он поддерживал фонды по борьбе со СПИДом в Африке, а в 2011 году запустил инициативу Acqua for Life, чтобы обеспечить чистой питьевой водой тех, кто в ней остро нуждается. Не остался в стороне бренд и во время пандемии COVID-19, перечислив более миллиона евро больницам Италии.

Вклад Армани в моду и культуру был отмечен множеством наград. Он является обладателем Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и кавалером французского ордена Почетного легиона.

В 2025 году Армани признали одним из богатейших людей Италии (получил 4-е место). Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,6 млрд.

Армани глазами модного цеха

Российские коллеги по цеху согласны в том, что вклад Армани в развитие модной индустрии невозможно переоценить.

«Джорджи Армани — это стабильность, красота, роскошь, брутальность и статусность. Особенно взрослого поколения. [Он] великий, давал ощущение масштаба, что дизайнер — это культура. Дизайнер — не всегда скандал, а больше стабильность, роскошь. Это старая школа, которая от нас постепенно уходит», — поделился с «Газетой.Ru» стилист Владислав Лисовец.

Модельер Маша Цигаль называла его «безусловной классикой, легендой». Благодаря ему многие российские бизнесмены отказались от имиджа 90-ых — массивные цепи, кожаные куртки, спортивные брюки — и научились одеваться в приличные костюмы, уверена она.

А дизайнер Игорь Чапурин подчеркивал невероятную популярность Армани среди звезд первой величины, таких как Мэрил Стрип и Ричард Гир, которые ценят его за то, что созданные им вещи можно носить каждый день, а не только для самых торжественных случаев.