Визит в Архангельск, похищение, участие в Олимпиаде: 7 интересных фактов о британской принцессе Анне

Британской принцессе Анне 15 августа исполнилось 75 лет. Второй ребенок и единственная дочь королевы Елизаветы II родилась в 1950 году в Кларенс-хаузе во время правления своего деда короля Георга VI. При рождении была третьей в линии престолонаследия и получила титул Королевской принцессы. Сегодня принцессу Анну считают оплотом стабильности в королевской семье Великобритании. Самые яркие факты ее биографии — в материале «Газеты.Ru».

1. Была первой королевской особой, которая приняла участие в Олимпийских играх

Принцесса Анна с юности усердно занималась верховой ездой. В 21 год она получила индивидуальную золотую медаль на чемпионате Европы по конному троеборью, после чего в течение пяти лет выступала в составе британской сборной, завоевав в 1975 году на том же чемпионате серебро в командном и индивидуальном зачетах. В 1976-м она приняла участие в Олимпийских играх в Монреале в составе команды Великобритании.

close Принцесса Анна падает с лошади во время соревнований по конному спорту на летних Олимпийских играх в Монреале, Канада, 1976 год AP

Во время скачек у нее произошло сотрясение мозга, однако она продолжила соревнования до финала. Правда, позже утверждала, что не помнит прыжков после травмы.

Впоследствии принцесса Анна возглавляла организации профессионалов конного спорта. Например, с 1984-го по 1996 год она была президентом Международной федерации конного спорта.

Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл (в девичестве Филлипс) пошла по стопам матери. Она тоже профессионально занимается верховой ездой и в 2012 году приняла участие в Олимпийских играх в Лондоне.

2. Дважды выходила замуж

Первым мужем принцессы Анны стал капитан Марк Филлипс. Свадьба состоялась 13 ноября 1973 года в Вестминстерском аббатстве и транслировалась по телевидению. За 200 лет это был второй случай, когда королевская особа выходила замуж за обычного человека.

С Филлипсом принцесса познакомилась во время чемпионата Европы по конному троеборью в 1971 году — они выступали в одной команде. В браке у них родились двое детей, Питер и Зара. В апреле 1992-го супруги развелись.

close Принцесса Анна и ее муж Марк Филлипс на пресс-конференции во время XXI летних Олимпийских игр в Монреале, Канада, 1976 год AP

В декабре того же года принцесса Анна вышла за офицера военного-морских сил Тимоти Лоуренса — сейчас он носит звание вице-адмирала. Венчание состоялось в церкви Крати Кирк в резиденции Балморал в Шотландии. Церемония была до того скромной, что принцесса Анна даже не выбрала для нее специальный наряд и надела жакет с юбкой, которые носила за полгода до свадьбы на королевских скачках в Аскоте.

3. Ее дети не носят королевских титулов

В отличие от других королевских детей, которые традиционно носят фамилию своей бабушки-королевы, Питер и Зара получили фамилию отца, Филлипс. Титулов Его и Ее королевского высочества, на которые они могли претендовать как внуки Елизаветы II, им также не дали.

close Питер Филлипс, Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, Зара Тиндалл и ее муж Майк (слева направо), 2022 год Daniel Leal/AP

В интервью Vanity Fair принцесса Анна сказала, что детям, по ее мнению, было проще жить без титулов. И действительно, Питер Филлипс и Зара Тиндалл никогда не жаловались на то, что не стали принцем и принцессой. Сын принцессы Анны стал успешным предпринимателем в сфере спорта и развлечений, а дочь построила спортивную карьеру.

4. Пережила попытку похищения

В начале 1974 года принцесса Анна с мужем возвращались в Букингемский дворец после благотворительного мероприятия, когда водитель ее «Роллс-Ройса» остановил машину на улице Пэлл-Мэлл неподалеку от королевской резиденции — дорога была перегорожена другим автомобилем. Из машины выскочил мужчина по имени Иэн Болл и начал стрелять. Он ранил охранника принцессы Анны, ее водителя и журналиста одного из таблоидов, который был рядом и попытался вмешаться. Подойдя к машине, мужчина заявил дочери королевы, что намерен ее похитить, получить выкуп в размере от £2 до 3 млн (по разным версиям) и передать деньги Национальной службе здравоохранения. На требование выйти из автомобиля принцесса заявила: «И не подумаю».

close Принцесса Анна разговаривает с телохранителем Джеймсом Битоном в Вестминстерской больнице после покушения на нее возле Букингемского дворца, в котором он получил три огнестрельных ранения, 1974 год AP

В итоге принцесса и ее фрейлина Ровена Брасси вылезли из противоположной двери, а похитителя ударил прохожий — им оказался бывший боксер Рон Рассел. Он же и увел Ее королевское Высочество с места происшествия. Болла попытался задержать подоспевший констебль Майкл Хиллс. И хотя похититель ранил и его, тот успел вызвать полицейских на подмогу.

Позже у Иэна Болла диагностировали шизофрению. Он провел в психиатрической лечебнице 45 лет. В 2019 году его освободили, и он заявил о своей невиновности: попытка похищения была задумана неудачной с самого начала, поскольку это якобы был розыгрыш.

5. Имеет судимости

Хотя представители королевской семьи не должны быть ответчиками в суде, принцесса Анна стала первой из них, кто появился на судебных слушаниях — по крайней мере, в современной истории. Суд над Карлом I, которого обвинили в измене, судили и приговорили к смертной казни в 1649 году, — не в счет.

Впрочем, преступление принцессы Анны было и не таким тяжким. В 2002 году она с мужем выгуливала свою собаку, бультерьера Дотти, в Виндзорском парке. В какой-то момент Дотти сорвалась с поводка и набросилась на двоих детей, покусав и поцарапав их. Принцесса Анна предстала перед судом за нарушение Акта об опасных породах собак 1991 года и признала вину.

close Принцесса Анна со своей собакой в автомобиле, 2019 год Max Mumby/Indigo/Getty Images

Ее Высочество получила штраф в размере £785 и обязалась привязывать собаку в общественных местах.

Это, кстати, был уже второй раз, когда принцессу Анну вызывали в суд. За год до того, в 2001-м, ее оштрафовали на £437 за превышение скорости.

6. Считается самой трудолюбивой из всех членов королевской семьи Великобритании

Работа Виндзоров — представлять Корону на общественных и благотворительных мероприятиях, и в графике принцессы Анны иногда бывает по четыре-пять визитов в день. Подсчитано, что с момента своего 18-летия она посетила 20 тыс. мероприятий, причем с 2002-го по 2022 год — 11 088. Это больше, чем у остальных членов королевской семьи.

close Принцесса Анна во время возложения венков и цветов к мемориалу на Британском воинском захоронении Вологодского кладбища в Архангельске в рамках празднования 75-летия со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», 2016 год Владимир Трефилов/РИА Новости

В ее графике — по три зарубежные поездки в год. В 2016 году, например, она побывала в Архангельске. Вместе с мужем Тимоти Лоуренсом принцесса приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт города и посетила плац-концерт духовых оркестров у Архангельского театра драмы имени Ломоносова.

7. Номинировалась на Нобелевскую премию мира

В 1970 году принцесса Анна стала президентом благотворительной организации Save the Children («Спасите детей») а в 2017-м — ее королевским патроном, получив эти обязанности от своей матери Елизаветы II.

close Принцесса Анна в Гамбии в рамках работы в качестве патрона благотворительного фонда Save the Children, 1984 год Tim Graham/Getty Images

В качестве представительницы организации Ее Высочество совершила множество поездок — в частности, в Эфиопию, ЮАР, Мозамбик, Бангладеш, Сьерра-Леоне. В 1990 году президент Замбии Кеннет Каунда номинировал принцессу на Нобелевскую премию мира за усилия по защите детей в опасных регионах. Но награда ушла тогда к Михаилу Горбачеву.