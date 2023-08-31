«Я как будто проживаю несколько жизней». Интервью с Алексеем Воробьевым

— Чем шоу «Ты супер!» в свое время привлекло вас — и почему не отпускает до сих пор?
— Для меня садиться в судейское кресло «Ты супер!» — каждый раз огромная радость. Это возможность как встретиться с невероятными ребятами, которые выходят на нашу сцену, так и увидеть моих коллег из жюри. Эти замечательные артисты для меня уже давно не просто коллеги, а друзья, вместе с которыми мы смеемся, плачем, спорим и обнимаемся. Нас связывают не только профессия и любовь к музыке, но также искренняя привязанность к детям, за чьими первыми шагами на сцене нам посчастливилось наблюдать.
Конечно, это еще и невероятная ответственность. Судьбы ребят в нашем проекте уникальны, как и их талант. Мы любим жаловаться на судьбу и жалеть себя, но глядя на этих юных артистов, выходящих на сцену с улыбкой и дарящих зрителям поразительные эмоции, каждый начинает верить, что человек, несмотря на любые трудности, способен идти вперед к своей мечте и добиваться поставленных целей.
— Сложно ли сохранять объективность, оценивая детей?
— Не так просто найти критерии для судейства, когда один юный артист читает рэп, а второй поет оперную арию. Ведь ни для кого не секрет, что можно великолепно исполнить классическую арию, не затронув при этом ни единой струны в душе зрителей, и в то же время кто-то другой так проникновенно прочитает стихи, что люди будут плакать, аплодировать стоя. Поэтому я рад, что конкурсантам на проекте «Ты супер!» позволяют самим выбирать материал и быть на сцене собой, не подгоняют их ни под какой телеформат.
Игорь Крутой и Алексей ВоробьевШоу «Ты супер!»/Пресс-служба НТВ
— Помогает ли вам то, что вы сами участвовали в конкурсах, когда были ребенком?
— Конечно, очень помогает. Я на своем опыте знаю, каково выходить на сцену, чтобы тебя оценивали, знаю, что победа в любом конкурсе — не гарантия успеха, а поражение — не конец карьеры. Стараюсь судить как профессионал, но смотреть на юных артистов в качестве простого зрителя. Искренне хочу, чтобы каждый из них выступил максимально круто. Чтобы мы даже не задумывались о нюансах, а просто нажимали зеленую кнопку и наслаждались выступлением вместе со зрителями в студии.
— Научили ли вас чему-то участники шоу?
— Судьбы всех участников учат не только меня, но и каждого, кто в какой-то момент перестает верить в себя, что в этой жизни все возможно. Глядя на них, я снова и снова вдохновляюсь их силой, упорством, талантом. Для меня они уже победители, потому что не сдались, не предали свой талант, шли к своей мечте, вопреки всему, не сдаваясь под напором обстоятельств.
— Сравним ли этот опыт с судейством в шоу «Маска»?
— Совершенно точно нет. Шоу «Маска», конечно, может иногда затронуть какие-то потаенные струны души, но это скорее случайное совпадение элементов. На сцену выходят только профессионалы, а сам формат — чисто развлекательный, подразумевает полную тайну и интригу. В «Ты Супер!» же все маски сняты, на сцене — настоящие судьбы, настоящие люди, настоящие эмоции. Это больше чем шоу — шанс стать свидетелем реальной победы человека над судьбой.
На съемках фильма «Больше, чем футбол»Пресс-служба НТВ
— Вы играете одну из главных ролей в спортивной драме «Больше чем футбол». Расскажите, пожалуйста, о своем персонаже. Роднит ли вас с ним что-нибудь?
— Несмотря на то, что я много лет занимался футболом профессионально, это первый фильм в моей актерской карьере, где я играю футболиста. И я счастлив сниматься именно в этой картине — не только потому, что мне очень понравился сценарий, но и потому, что мой рабочий график включил в себя то, что я очень люблю, но на что в последние годы у меня просто не хватало времени. А именно — почти ежедневные тренировки по футболу.
В основе фильма — реальная и очень трогательная история, и, признаюсь честно, когда я читал сценарий, несколько раз просто не смог сдержать слез. Не помню, когда меня что-то трогало до такой степени, чтобы заплакать.
Хотя когда читаю хорошую книгу, смотрю хороший фильм или, как случилось тут, изучаю сценарий будущего фильма, то поддаюсь эмоциям и чувствам, как ребенок. В жизни — в отличие от сцены — я, как и мой персонаж, чаще всего бываю немногословным, словам предпочитаю действие. Поэтому в этом смысле у нас много общего.
— Как вы готовились к роли? Много ли времени уделяли физической подготовке? Может, учились финтам у профессиональных спортсменов?
— После первой тренировки я узнал, что для меня, оказывается, готовили дублера. Наш режиссер тогда радостно сказал, что он теперь не пригодится, поскольку я работаю с мячом так, что в дублере нет необходимости. Это был, конечно, очень приятный комплимент моим на тот момент отваливающимся от усталости ногам.
До начала съемок решил скинуть несколько килограммов, чтобы было легче бегать. Физически я давно не испытывал таких нагрузок, поскольку на футбольном поле задействуются группы мышц, которые в спортзале или на простой пробежке не нужны.
Так что болит все тело. Кто-то из наших актеров уже довольно серьезно травмировался, кто-то — надорвал связку. У меня же — после того, как на тренировке мне наступили бутсой на стопу, — слез ноготь.
Но и это не проблема: я так все детство и юность пробегал на поле.
Нагрузка здесь, конечно, большая, ведь для съемки нам приходится много часов подряд в полную силу играть против профессиональных команд. В остальном я тренируюсь в том же режиме, что и до съемок, только теперь по утрам приползаю в спортзал прихрамывая. И кряхтя поднимаюсь по ступенькам.
— Какие у вас в целом отношения с футболом?
— Футбол я люблю всем сердцем. Недаром говорят, что бывших футболистов не бывает! Почти ежедневно просматриваю нарезки прошедших интересных матчей. Смотреть матчи целиком у меня времени нет, но не упускаю возможности полюбоваться этой великолепной игрой.
— Многие футболисты, от Месси до Аршавина, выходили на поле под десятым номером. В честь кого у вашего персонажа такой же номер?
— Носить десятый номер — конечно же, честь для любого футболиста, так просто его не дадут. Решение о том, что наш персонаж будет «десяткой», принял автор сценария и режиссер Виктор Демент. Я сам уже много лет являюсь поклонником Криштиану Роналдо, так что, конечно, взял бы седьмой. Однако история десятого номера стала легендой задолго до Месси и Роналдо. Так что для меня, как для бывшего профессионального футболиста, носить майку с этим номером — честь.
— Музыкант, режиссер, сценарист, телеведущий, актер — как вы все успеваете и что для вас на данный момент в приоритете? Остается ли время на личную жизнь?
— Я как будто проживаю несколько жизней, приоритеты смещаются в зависимости от того, что в этот момент делаю, над чем работаю. Это нелегко, но невероятно интересно. График и профессии, которыми я овладел, не оставляют в моей жизни места для рутины. Когда выхожу на сцену, пишу музыку или делаю аранжировки — не помню, что я актер, в этот момент я только музыкант…
Меня утверждают на роль — и я сразу актер, не думаю ни про музыку, ни про режиссуру. Захожу в кадр и наслаждаюсь тем, что на мне никакой другой ответственности, только удовольствие делать свою актерскую работу. Но как только выхожу на площадку как режиссер — все сразу меняется.
При этом ненавижу дилетантизм и уверен, что главное — становиться настоящим профессионалом во всем, чем занимаешься. Благодаря тому, что в последние годы активно работаю по всем этим специальностям, а также готовности постоянно учиться, совершенствовать навыки, приобретать новые, на сегодняшний день у меня более 50-ти ролей, около 70-ти коротких и длинных режиссерских работ, огромное количество симфонической музыки к кино. Где бы я ни был, работаю над сценариями, пишу музыку и монтирую. А когда работа есть по обе стороны океана, к этому прибавляются постоянные перелеты. Каждый мой день непохож на предыдущий, как будто его проживают разные люди.
Конечно, у меня есть время и на личную жизнь, как без этого. Невозможно получать удовольствие только от работы, несмотря на то, что я очень ее люблю. Сейчас у меня нет постоянных отношений, но это не значит, что каждую ночь я провожу в одиночестве.
Алексей Воробьев в шоу «Холостяк»Кадр из шоу/ТНТ
— В 2016 году вы принимали участие в шоу «Холостяк». Если бы вам сегодня предложили сняться в аналогичном проекте, согласились бы?
— На самом деле было бы забавно окунуться в подобный проект спустя столько лет. Мне самому интересно, как теперь я бы реагировал на все происходящее там. Ведь все мы постоянно меняемся. Наши взгляды, понимание себя и других, осознание пережитого, даже воспоминания. Не знаю, согласился бы я, но совершенно точно задумался бы на этот счет.