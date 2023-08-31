«Я как будто проживаю несколько жизней». Интервью с Алексеем Воробьевым

3 сентября в эфир телеканала НТВ выйдет суперсезон международного детского вокального конкурса «Ты супер!». «Газета.Ru» расспросила постоянного члена его жюри Алексея Воробьева о проекте, спортивной драме «Больше чем футбол», в которой он без помощи дублера сыграл одну из главных ролей, и о личном.

— Чем шоу «Ты супер!» в свое время привлекло вас — и почему не отпускает до сих пор?

— Для меня садиться в судейское кресло «Ты супер!» — каждый раз огромная радость. Это возможность как встретиться с невероятными ребятами, которые выходят на нашу сцену, так и увидеть моих коллег из жюри. Эти замечательные артисты для меня уже давно не просто коллеги, а друзья, вместе с которыми мы смеемся, плачем, спорим и обнимаемся. Нас связывают не только профессия и любовь к музыке, но также искренняя привязанность к детям, за чьими первыми шагами на сцене нам посчастливилось наблюдать.

Конечно, это еще и невероятная ответственность. Судьбы ребят в нашем проекте уникальны, как и их талант. Мы любим жаловаться на судьбу и жалеть себя, но глядя на этих юных артистов, выходящих на сцену с улыбкой и дарящих зрителям поразительные эмоции, каждый начинает верить, что человек, несмотря на любые трудности, способен идти вперед к своей мечте и добиваться поставленных целей.

— Сложно ли сохранять объективность, оценивая детей?

— Не так просто найти критерии для судейства, когда один юный артист читает рэп, а второй поет оперную арию. Ведь ни для кого не секрет, что можно великолепно исполнить классическую арию, не затронув при этом ни единой струны в душе зрителей, и в то же время кто-то другой так проникновенно прочитает стихи, что люди будут плакать, аплодировать стоя. Поэтому я рад, что конкурсантам на проекте «Ты супер!» позволяют самим выбирать материал и быть на сцене собой, не подгоняют их ни под какой телеформат.

close 100% Игорь Крутой и Алексей Воробьев Шоу «Ты супер!»/Пресс-служба НТВ

— Помогает ли вам то, что вы сами участвовали в конкурсах, когда были ребенком?

— Конечно, очень помогает. Я на своем опыте знаю, каково выходить на сцену, чтобы тебя оценивали, знаю, что победа в любом конкурсе — не гарантия успеха, а поражение — не конец карьеры. Стараюсь судить как профессионал, но смотреть на юных артистов в качестве простого зрителя. Искренне хочу, чтобы каждый из них выступил максимально круто. Чтобы мы даже не задумывались о нюансах, а просто нажимали зеленую кнопку и наслаждались выступлением вместе со зрителями в студии.

— Научили ли вас чему-то участники шоу?

— Судьбы всех участников учат не только меня, но и каждого, кто в какой-то момент перестает верить в себя, что в этой жизни все возможно. Глядя на них, я снова и снова вдохновляюсь их силой, упорством, талантом. Для меня они уже победители, потому что не сдались, не предали свой талант, шли к своей мечте, вопреки всему, не сдаваясь под напором обстоятельств.

— Сравним ли этот опыт с судейством в шоу «Маска»?

— Совершенно точно нет. Шоу «Маска», конечно, может иногда затронуть какие-то потаенные струны души, но это скорее случайное совпадение элементов. На сцену выходят только профессионалы, а сам формат — чисто развлекательный, подразумевает полную тайну и интригу. В «Ты Супер!» же все маски сняты, на сцене — настоящие судьбы, настоящие люди, настоящие эмоции. Это больше чем шоу — шанс стать свидетелем реальной победы человека над судьбой.

close 100% На съемках фильма «Больше, чем футбол» Пресс-служба НТВ

— Вы играете одну из главных ролей в спортивной драме «Больше чем футбол». Расскажите, пожалуйста, о своем персонаже. Роднит ли вас с ним что-нибудь?

— Несмотря на то, что я много лет занимался футболом профессионально, это первый фильм в моей актерской карьере, где я играю футболиста. И я счастлив сниматься именно в этой картине — не только потому, что мне очень понравился сценарий, но и потому, что мой рабочий график включил в себя то, что я очень люблю, но на что в последние годы у меня просто не хватало времени. А именно — почти ежедневные тренировки по футболу.

В основе фильма — реальная и очень трогательная история, и, признаюсь честно, когда я читал сценарий, несколько раз просто не смог сдержать слез. Не помню, когда меня что-то трогало до такой степени, чтобы заплакать.

Хотя когда читаю хорошую книгу, смотрю хороший фильм или, как случилось тут, изучаю сценарий будущего фильма, то поддаюсь эмоциям и чувствам, как ребенок. В жизни — в отличие от сцены — я, как и мой персонаж, чаще всего бываю немногословным, словам предпочитаю действие. Поэтому в этом смысле у нас много общего.

— Как вы готовились к роли? Много ли времени уделяли физической подготовке? Может, учились финтам у профессиональных спортсменов?

— После первой тренировки я узнал, что для меня, оказывается, готовили дублера. Наш режиссер тогда радостно сказал, что он теперь не пригодится, поскольку я работаю с мячом так, что в дублере нет необходимости. Это был, конечно, очень приятный комплимент моим на тот момент отваливающимся от усталости ногам.

До начала съемок решил скинуть несколько килограммов, чтобы было легче бегать. Физически я давно не испытывал таких нагрузок, поскольку на футбольном поле задействуются группы мышц, которые в спортзале или на простой пробежке не нужны.

Так что болит все тело. Кто-то из наших актеров уже довольно серьезно травмировался, кто-то — надорвал связку. У меня же — после того, как на тренировке мне наступили бутсой на стопу, — слез ноготь.

Но и это не проблема: я так все детство и юность пробегал на поле.

Нагрузка здесь, конечно, большая, ведь для съемки нам приходится много часов подряд в полную силу играть против профессиональных команд. В остальном я тренируюсь в том же режиме, что и до съемок, только теперь по утрам приползаю в спортзал прихрамывая. И кряхтя поднимаюсь по ступенькам.

close Кадр из фильма «Больше, чем футбол» На съемках фильма «Больше, чем футбол» На съемках фильма «Больше, чем футбол» На съемках фильма «Больше, чем футбол» На съемках фильма «Больше, чем футбол» Полную галерею можно посмореть

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— Какие у вас в целом отношения с футболом?

— Футбол я люблю всем сердцем. Недаром говорят, что бывших футболистов не бывает! Почти ежедневно просматриваю нарезки прошедших интересных матчей. Смотреть матчи целиком у меня времени нет, но не упускаю возможности полюбоваться этой великолепной игрой.

— Многие футболисты, от Месси до Аршавина, выходили на поле под десятым номером. В честь кого у вашего персонажа такой же номер?

— Носить десятый номер — конечно же, честь для любого футболиста, так просто его не дадут. Решение о том, что наш персонаж будет «десяткой», принял автор сценария и режиссер Виктор Демент. Я сам уже много лет являюсь поклонником Криштиану Роналдо, так что, конечно, взял бы седьмой. Однако история десятого номера стала легендой задолго до Месси и Роналдо. Так что для меня, как для бывшего профессионального футболиста, носить майку с этим номером — честь.

— Музыкант, режиссер, сценарист, телеведущий, актер — как вы все успеваете и что для вас на данный момент в приоритете? Остается ли время на личную жизнь?

— Я как будто проживаю несколько жизней, приоритеты смещаются в зависимости от того, что в этот момент делаю, над чем работаю. Это нелегко, но невероятно интересно. График и профессии, которыми я овладел, не оставляют в моей жизни места для рутины. Когда выхожу на сцену, пишу музыку или делаю аранжировки — не помню, что я актер, в этот момент я только музыкант…

Меня утверждают на роль — и я сразу актер, не думаю ни про музыку, ни про режиссуру. Захожу в кадр и наслаждаюсь тем, что на мне никакой другой ответственности, только удовольствие делать свою актерскую работу. Но как только выхожу на площадку как режиссер — все сразу меняется.

При этом ненавижу дилетантизм и уверен, что главное — становиться настоящим профессионалом во всем, чем занимаешься. Благодаря тому, что в последние годы активно работаю по всем этим специальностям, а также готовности постоянно учиться, совершенствовать навыки, приобретать новые, на сегодняшний день у меня более 50-ти ролей, около 70-ти коротких и длинных режиссерских работ, огромное количество симфонической музыки к кино. Где бы я ни был, работаю над сценариями, пишу музыку и монтирую. А когда работа есть по обе стороны океана, к этому прибавляются постоянные перелеты. Каждый мой день непохож на предыдущий, как будто его проживают разные люди.

Конечно, у меня есть время и на личную жизнь, как без этого. Невозможно получать удовольствие только от работы, несмотря на то, что я очень ее люблю. Сейчас у меня нет постоянных отношений, но это не значит, что каждую ночь я провожу в одиночестве.

close 100% Алексей Воробьев в шоу «Холостяк» Кадр из шоу/ТНТ

— В 2016 году вы принимали участие в шоу «Холостяк». Если бы вам сегодня предложили сняться в аналогичном проекте, согласились бы?

— На самом деле было бы забавно окунуться в подобный проект спустя столько лет. Мне самому интересно, как теперь я бы реагировал на все происходящее там. Ведь все мы постоянно меняемся. Наши взгляды, понимание себя и других, осознание пережитого, даже воспоминания. Не знаю, согласился бы я, но совершенно точно задумался бы на этот счет.