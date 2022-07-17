«Маска» вызывает большое количество эндорфинов у зрителей». Интервью с ведущим Вячеславом Макаровым

Осенью 2022 года на НТВ стартует «Аватар-шоу» — мультяшная версия «Маски», в которой участники будут скрыты под аватарами героев сказок и компьютерных игр. В интервью «Газете.Ru» ведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал, в чем, по его мнению, состоит прорыв «Аватар-шоу» на российском телевидении, как долго он собирается вести «Маску» и где берет вдохновение для своих песен.

— Вы певец, актер, юморист, телеведущий — и, создается впечатление, наслаждаетесь каждым из этих амплуа. Как вам это удается? Где берете вдохновение, а главное — как отдыхаете?

— Так и есть. Я наслаждаюсь каждым проявлением своей личности в творчестве. И неважно, что это — актер, ведущий, певец или же юморист. В каждой профессии я стараюсь развиваться, пробуя что-то новое. Потом эти профессии объединяются воедино, и получается некая универсальность. Поэтому все роли мне интересны, но рано или поздно я однозначно приду к какой-то единственной и глобальной.

Несмотря на то, что на сцене я очень экстравертный человек, в жизни я довольно закрытый и интровертивный. Мне нужно копить энергию, а лучшее накопление — это нахождение с самим собой, с природой, с морем, с солнцем. В общем, питаюсь энергией от Земли-матушки.

— Недавно у вас вышел сингл «Твоя история» о неразделенной любви. Расскажите, какая у него история?

— В моей жизни было очень много треков о неразделенной любви, и все они были навзрыд. Песня «Твоя история» зацепила меня своей атмосферой: она очень уютная, наполненная тоской по ушедшей любви, но в то же время танцевальная. Идея заключается в том, что если любовь проходит, не нужно убиваться, страдать. Пусть ушедшее останется приятным воспоминанием, которое вы положите на полку со своими любимыми книгами, а когда захотите — откроете, чтобы вспомнить о нем с улыбкой на лице.

— Уже ведется работа над какой-нибудь новой песней? О чем она будет?

— Осенью я буду презентовать сразу и трек, и клип — «Сердце изо льда». Это песня о том, как чувства способны изменить человека. Раньше я был довольно холодным и жестким человеком, меня сложно было зацепить чем-то, и можно сказать, что у меня действительно было сердце изо льда. Но в моей жизни появилась девушка, которая смогла растопить лед и пробудить во мне чувства.

— Ваш клип на трек «Твоя история» — настоящий спектакль, снятый в реальных исторических стенах. Расскажите, почему вы решили его сделать именно таким?

— Однажды я побывал на иммерсивном спектакле «Анна Каренина» в Казани. Я был настолько вдохновлен атмосферой, костюмами и актерами, что решил обязательно снять клип в подобном стиле. И вот появился трек «Твоя история». История Анны Карениной связана с любовью, с чувствами, поэтому музыка и атмосфера романа слились воедино. И мне кажется, работа получилась красочная и яркая.

— Вы ушли из программы «Однажды в России», отметив, что дали проекту все, что могли. А «Маска» чем вас привлекает? Как долго вы еще собираетесь оставаться в проекте?

— «Маска» привлекает тем, что невозможно предугадать, по какому сценарию пойдет программа. Как долго я хочу оставаться в проекте? Конечно, чем дольше, тем лучше. Сейчас я прикладываю максимум усилий, чтобы проект был интересным. Этим занимаюсь не только я, но и большая творческая команда, которая трудится над шоу.

— «Маска» — один из самых популярных проектов на российском ТВ сегодня. В чем феномен его популярности, по вашему мнению?

— Интрига, ведь всем всегда интересно разгадать загадку. Здесь можно проверить не только интуицию, но и по голосу, по повадкам, по жестам, по поведению и по разговору узнать исполнителя. Шоу «Маска» привлекает и взрослых, и детей своей добротой, оно про интересные музыкальные новости, про мультяшных героев, которые живут своей жизнью. Когда вся семья может собраться вместе и на пару часов погрузиться в параллельный сказочный мир приятных новостей и хорошего настроения — это ли не счастье? В этом и есть феномен успеха «Маски» — она вызывает большое количество музыкальных эндорфинов у зрителей.

— Многим зрителям третьего сезона полюбился Козерог. При этом в комментариях в соцсетях пишут, что его «слили». Почему, на ваш взгляд, Козерог не прошел в финал?

— Мне сложно сказать, почему Козерог не прошел финал. Несмотря на то, что шоу «Маска» — музыкальное шоу, здесь также немаловажным фактором является именно артистическая и актерская составляющие: как человек вживается в образ, как общается с жюри, со зрителями. Не всегда вокал выходит на первый план. Это как игра в рулетку. К примеру, можно выбрать не ту песню, которая будет слабее, чем у других участников. Я думаю, нельзя говорить, что кого-то «слили». Прежде всего мы руководствуемся не логикой, а эмоциями. Если на тот момент у зрителей была такая эмоция, значит, она таковой родилась, и по-другому быть не могло. Соответственно, она и повлияла на исход событий.

— Вы хотели бы побывать на шоу в качестве участника, а не ведущего?

— Мне довелось поучаствовать в проекте «Шоумаскгоон» вместе с другими участниками шоу «Маска», «Суперстар!» и «Ты супер!». На этом шоу мы без масок показывали музыкальные номера в девяти разных жанрах, и я попробовал себя в качестве сольного исполнителя. Поэтому можно сказать, что я прошел этот музыкальный этап, после которого мне, наверное, было бы уже не так интересно пробовать себя в качестве участника «Маски».

— Какой костюм вы бы выбрали? Какой костюм за всю историю программы вам запомнился больше всего?

— Мне сложно сказать, какой костюм я бы выбрал. Когда ты подходишь к выбору костюма, то прежде всего отталкиваешься от каких-то психологических аспектов своей личности и пытаешься найти воплощение себя в том образе, который вы создаете совместно с продюсером. Запомнился мне каждый костюм по-своему. Есть, конечно, яркие, такие как Попугай, Лев, Носорог, Лама, забавная Неваляшка. А Мухомор – это вообще моя отдельная любовь, один из самых понравившихся мне костюмов. Я могу вспомнить еще много других интересных костюмов и перечислять их до бесконечности, потому что все были уникальны и своеобразны.

close 100% Вячеслав Макаров/VK

— Есть ли артист, которого вы хотели бы увидеть в качестве участника шоу?

— Я буду рад каждому! Особенно тем, кто сможет раскрыть себя с новой стороны или замаскироваться так, что я не смогу его узнать. Каждого артиста, который хочет быть в проекте «Маска», я встречу с распростертыми объятиями.

— Расскажите про самый запоминающийся съемочный день на «Маске».

— Один из съемочных дней в начале второго сезона выпал на мой день рождения, и для меня это был настоящий праздник. Мои любимые артисты, которых я обожал с детства – Валерия, Филипп Киркоров, – все они поздравляли меня, дарили подарки, пели мне песенку «С днем рождения», поэтому тот день я точно запомню на всю жизнь.

— Кого из жюри вы можете назвать самым проницательным?

— У нас есть рекордсмен по количеству угаданных масок — это Тимур Родригез. Он — детектив, следопыт с отличным слухом и эрудицией. Он всегда угадывает максимальное количество масок.

— Недавно певицу Алсу обвинили в использовании фонограммы на проекте. Верите ли вы в такие предположения, или же это именно певческий скилл?

— Недавно Алсу выложила видео, в котором поет вживую на камеру голосом Пчелы песню «Любовь уставших лебедей». Не возникает никаких сомнений, что на «Маске» пела именно она. Дело в том, что существует огромное количество тембров, вокальных приемов, окрасов, которые состоявшиеся артисты не используют. Но это не значит, что они не могут этого делать. И Алсу это доказала. Поэтому практически ни у кого не возникло мыслей, что под маской Пчелы могла скрываться Алсу. Ее творчество мы знаем совершенно по иному вокалу, а шоу «Маска» в очередной раз показало, что, участвуя в нем, можно раскрыть себя с разных сторон, даже с самых непредсказуемых.

— В конце мая НТВ анонсировал «Аватар-шоу» — аналогичное «Маске», но с виртуальными персонажами. Зачем практически дублировать проект?

— Этот вопрос относится явно не ко мне, а к создателям шоу и продюсерам. Но, на мой взгляд, «Аватар-шоу» — это огромный технологический шаг вперед, такого на телевидении никогда не было. Я предлагаю сначала это шоу посмотреть, а уже потом задаваться такими вопросами и делать какие-то определенные выводы. Нахожусь в диком предвкушении проекта.

— Смогут ли зрители также сопереживать мультяшкам?

— Ну а как же не смогут? В детстве мы же сопереживали своим любимым героям в советских мультиках или компьютерных играх. А теперь эти герои будут вместе с нами находится практически на одной сцене, и, помимо этого, они будут с нами общаться. Однозначно это будет очень увлекательно, а зрители действительно будут сопереживать этим мультяшкам.