От Лопес и Спирс до Прилучного и Джигана: кто вышел замуж и женился в 2022 году

Global Look Press/Reuters

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Согласно судебным протоколам пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада. Источник, близкий паре, подтвердил информацию о свадьбе. Певица и актер начали встречаться еще в 2001-м после знакомства на съемках фильма «Джильи», в сентябре 2003-го они должны были узаконить отношения, но свадьба была расторгнута. В 2021-м пара возобновила отношения, а в апреле 2022-го Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, подарив ей кольцо с зеленым бриллиантом стоимостью $5-10 млн.

close 100% Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Global Look Press

Для свадьбы Дженнифер, взявшая фамилию супруга, выбрала сразу два платья: кружевное, с открытыми плечами, шлейфом и фатой от Zuhair Murad и более скромное, без рукавов, из текстурной ткани, предположительно, винтажное. Образ невесты дополнили фирменный макияж звезды и укладка с убранными назад волосами и легкими локонами. Бен Аффлек был одет в белый костюм с черной бабочкой.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

close 100% Бритни Спирс и Сэм Асгари Global Look Press

Церемония бракосочетания прошла 9 июня в Калифорнии. Бритни Спирс шла под алтарь в платье Versace с открытыми плечами и высоким разрезом под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love. На мероприятии были замечены Донателла Версаче, Селена Гомес, Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор и многие другие звезды. Из родственников Бритни Спирс на торжестве присутствовал только ее брат Брайан. Правда, не обошлось и без скандалов. Свадьба едва не была сорвана бывшим мужем Бритни Спирс Джейсоном Александром. Примечательно, что пара уже была жената, но всего 55 часов — в 2004 году.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

9 апреля в Палм-Спрингс во Флориде прошла церемония бракосочетания 23-летнего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина и 27-летней Николы Пельтц — дочери американского промышленника Нельсона Пельтца. Пара планировала сыграть свадьбу в сентябре 2021 года, однако была вынуждена перенести ее из-за пандемии коронавирусной инфекции. В январе 2022-го стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 9 апреля в семейном поместье Пельтц. Особняк в стиле Регентства, выбранный в качестве места проведения свадьбы, расположен на пляже Палм-Бич и занимает 44 тыс. квадратных метров. За неделю до свадьбы, в конце марта 2022-го, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц подписали брачный контракт. Состояние Бекхэмов оценивается в $499 млн, а состояние Пельтцев — в $1,7 млрд.

close 100% Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Global Look Press

Свадебный наряд для невесты создал модный дом Valentino — его цена, предположительно составляет £100 тыс. Тот же модный дом одел и других участников церемонии. Брачная церемония прошла по иудейским традициям — во время подготовки к свадьбе Бруклин Бекхэм надел кипу. Для молодоженов соорудили брачный шатер — хупу, — в присутствии раввина они подписали церемониальный брачный договор (ктубу), как это принято у иудеев, разбили бокал.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

close 100% Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Global Look Press

23 мая Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в третий раз. Свадьба прошла в расположенном высоко над гаванью Портофино живописном замке Кастелло Браун в Италии. Кортни пошла под венец в корсетном мини-платье Dolce & Gabbana с перчатками выше локтей и фатой с изображением тату жениха. Эта свадьба стала для пары третьей. По слухам, они «расписалась» в Лас-Вегасе в ночь на 4 апреля, сразу после «Грэмми», а в начале мая официально узаконили отношения.

Рита Ора и Тайка Вайтити

В начале августа Рита Ора и Тайка Вайтити сыграли тайную свадьбу в Лондоне. Свадьба певицы и режиссера прошла в Лондоне. «Это была по-настоящему интимная церемония, очень особенная для всех присутствующих. Их самые близкие люди стали свидетелями их безумной любви», — цитировали слова инсайдера. В сентябре исполнительница поделилась, что она «по уши влюблена» в супруга и планирует еще одну большую свадьбу в Лондоне для друзей и семьи. Певица назвала Вайтити «забавным и милым» и добавила, что действительно счастлива в отношениях с ним.

close 100% Рита Ора и Тайка Вайтити Reuters

Рита Ора и Тайка Вайтити познакомились в 2018 году, но встречаться начали лишь в 2021-м. В июне 2022-го в социальных сетях впервые появился слух об их помолвке.

Тэйлор Лотнер и Тэйлор Лотнер

close 100% Тэйлор Лотнер и Тэйлор Лотнер Global Look Press

В начале ноября звезда «Сумерек» женился на Тэйлор Доум. Избранница Лотнера работает медсестрой и ведет собственный блог в социальных сетях. После свадьбы новоиспеченная жена взяла фамилию мужа, и они стали полными тезками — Тэйлор Лотнер и Тэйлор Лотнер. Торжество прошло в Калифорнии. Невеста выбрала струящееся белое платье с кружевным верхом, а жених блистал в черном смокинге. После торжества влюбленные улетели в свадебное путешествие в Мексику.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

close 100% Кирстен Данст и Джесси Племонс Reuters

2 июля голливудская актриса Кирстен Данст вышла замуж за своего коллегу Джесси Племонса через пять лет после помолвки. Торжество состоялось на Ямайке в поместье романиста Яна Флеминга GoldenEye. Пара обручилась еще в 2017 году, но тогда сыграть свадьбу им помешала беременность Кирстен. После рождения их первенца, сына Энниса, они снова вернулись к планированию торжества, но началась пандемия. В карантине у пары появился второй сын — Джеймс.

Линдси Лохан и Бедер Шаманс

Накануне собственного дня рождения, 4 июля актриса Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса. Свадьба прошла в камерном формате в кругу родных и близких. Об этом актриса сообщила в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с супругом, на которой можно увидеть обручальное кольцо. «Я самая счастливая женщина на свете. Он нашел меня и увидел, что я мечтаю о счастье и безмятежности. Я поражена, что теперь он мой муж, моя жизнь, все для меня. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», — написала Лохан.

close 100% Линдси Лохан и Бедер Шаманс Global Look Press

Пара начала встречаться в феврале 2020 года. Шаммас сделал предложение Линдси в ноябре 2021 года. Бадер Шаммер работал заместителем вице-президента финансовой компании мультинационального масштаба, которая располагалась в Дубае, а после в филиале этой компании в Кувейте, но уже в качестве директора. Возраст будущего мужа, его семья и увлечения неизвестны. После свадьбы пара вместе переехала в Дубай.

Александра Даддарио и Эндрю Форм

close 100% Александра Даддарио и Эндрю Форм Global Look Press

В конце июня Александра Даддарио и Эндрю Форм сыграли свадьбу в духе винтажной вечеринки прошло в концертном зале Preservation Hall в Новом Орлеане. Невеста выбрала плиссированное платье в пол с цветами от Danielle Frankel, длинная вуаль с растительными мотивами и кружевной зонтик. Жених появился в кремовом костюме в полоску от Brunello Cucinelli, белую рубашку и бежевые ботинки. После официальной части пара и гости прогулялись по Французскому Кварталу и решила провести вечер в баре Marilou. В программе у них были чизбургеры, гадание на картах таро и танцы. Пара обручилась в августе 2021 года.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Торжественная церемония бракосочетания прошла 12 мая, а свадьба 24 августа. Свадьба прошла в Армении, среди гостей были друзья жениха — актеры Алексей Чадов, Илья Глинников и Игорь Жижикин, а за музыкальное сопровождение отвечали певец Стас Михайлов и рэпер Мот. Одним из самых запоминающихся моментов торжества стал страстный танец молодых, во время которого Прилучный сорвал юбку с Брутян, и она осталась в брюках.

close 100% Зепюр Брутян и Павел Прилучный Global Look Press

Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году. Слухи об их романе начали ходить в январе 2021 года, однако тогда пара опровергала информацию о любовной связи. В июне 2022 года актеры перестали скрывать свои отношения.

Манижа и Ладо Кватания

6 сентября стало известно, что певица Манижа вышла замуж за режиссера и клипмейкера Ладо Кватанию. О том, что Манижа и Ладо Кватания собираются пожениться, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда певица поделилась в соцсетях снимком, на котором было видно помолвочное кольцо, и сообщила подписчикам, что сказала жениху «Да».

close 100% Манижа и Ладо Кватания Global Look Press

Пара решила не делать свадьбу публичной, провела тайную церемонию и опубликовала сначала лишь один праздничный кадр. Через несколько дней после торжества Манижа рассказала о церемонии: «Сегодня ровно неделя, как я жена. Для меня особенно эмоциональным был уход из семейного дома. Понятно, что это формальность, и мы всегда будем рядом, но почему-то именно в ту секунду пришло осознание, что я больше не младшая доченька, а взрослая замужняя женщина. Вся семья плакала, и я вместе с ними. Слов нет, насколько красивым и любящим был этот момент».

Оксана Самойлова и Джиган

close 100% Оксана Самойлова и Джиган Кадр из прямой трансляции/Оксана Самойлова/VK

12 декабря в честь 10-летия со дня свадьбы Оксана Самойлова и Джиган решили устроить повторную церемонию, на которую позвали не только своих друзей и родственников, но и поклонников. Прямой эфир с торжества транслировался в онлайн-режиме в социальной сети. Кольца Самойловой и Джигану вынес их маленький сын Давид, в то время как дочери рассыпали лепестки роз вокруг матери. После клятв и обмена кольцами, дети объявили родителей мужа и женой.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов

close 100% Лена Катина и Дмитрий Спиридонов lenakatina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

16 июня Лена Катина и Дмитрий Спиридонов расписались в МФЦ. Для торжества певица выбрала белоснежное платье с глубоким декольте и надела босоножки в тон. Жених появился в белоснежных рубашке и футболке. К зданию они подъехали на синем спорткаре, украшенном праздничными лентами. Их помолвка состоялась в конце апреля 2022 года. Бойфренд экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной Дмитрий Спиридонов опубликовал в социальных сетях фотографии с певицей. На одной из них Катина демонстрирует кольцо на том самом пальце.

Софико Меладзе и Савва Байбаков

close 100% Софико Меладзе и Савва Байбаков Global Look Press

В начале сентября 23-летняя дочь Валерия Меладзе вышла замуж за своего бойфренда Савву Байбакова. Фотографиями со свадьбы Софико поделилась ее младшая сестра Арина в социальных сетях. О муже Софико ничего не известно. Парень ведет закрытый образ жизни. Также не сообщалось, присутствовал ли певец на свадьбе. Торжество прошло в закрытом формате, только для близких.

Аврил Лавин и Дерек Райан Смит

В апреле Аврил Лавин приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда — 35-летнего рэпера Mod Sun. Спустя почти 3 недели влюбленные устроили свадебную вечеринку. Организацией праздника занимался известный свадебный менеджер Минди Вайс. В свой дом в Малибу Аврил и Дерек пригласили несколько самых близких друзей. Вечеринка была оформлена в бело-розовой цветовой гамме. Тематикой события музыканты выбрали Париж, как город, который для них много значит.

close 100% Аврил Лавин и Дерек Райан Смит Global Look Press

О романе Аврил Лавин и Mod Sun стало известно в феврале прошлого года. Этот брак станет для звезды нулевых третьим. С 2006 по 2009 год она была замужем за вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, а в 2013-2015 годах жила в браке с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером.