«Своих имплантов у нас нет». Повлияют ли санкции на размер груди россиянок

Введение международных санкций против России повлияет на пластическую хирургию — увеличить грудь станет дороже. Цены на грудные импланты уже выросли, а клиники столкнулись со сложностями логистики и дефицитом продукции, производящейся за рубежом. Чего ждать в будущем от отечественной пластической хирургии и чем заменят импортные импланты – в материале «Газеты.Ru».

Спрос на пластические операции заметно вырос в России уже в начале марта — об этом рассказал «Газете.Ru» пластический хирург Георгий Чемянов. Такой ажиотаж он объяснил повышением курса валют и уходом с российского рынка европейских и американских производителей грудных имплантов.

«Исторически закаленные россияне встречают сложные времена с присущей им стойкостью: с бывалой выдержкой справились с паникой, иронично усмехнулись и направились чистить перышки. Пока можно», — шутит хирург.

Алексей Анисимов, к.м.н., заведующий отделением эстетической хирургии клиники Клазко, о резком росте числа пациентов не говорит, но отмечает, что меньше их не стало — операции не переносятся, а все необходимые для их проведения материалы пока в наличии. «Клиника успела закупить все впрок на несколько месяцев, зная свои потребности», — уточняет он.

По слова врача, отменили операции лишь некоторые пациентки — но были и те, кто решил сделать операцию раньше, чем планировалось. «Есть пациенты, с которыми в марте 2022 года мы отменили или перенесли операции. Но их единицы, — рассказывает он. — В противоположность им появились пациенты, которые, напротив, захотели прооперироваться побыстрее. Ситуация очень напоминает начало ковидных ограничений весной 2020 года».

Пропадут ли импланты

По словам Георгия Чемянова, вся ситуация сейчас формируется в прямой зависимости от курса валют, а также от процесса транспортировки импортных изделий, который сейчас усложнился. «Все существующие импланты, устанавливаемые в России, производятся исключительно за рубежом. Аналогов у нас нет», — рассказывает он. Основные поставщики имплантов – это США, Бразилия, Южная Корея и Китай. «Но есть и хорошие новости – прямого запрета на поставку силиконовых имплантов в Россию не было. Более того, ни одна из компаний свои изделия не отзывала», — уточняет Чемянов.

Рост цен на импланты Алексей Анисимов называет умеренными, однако жалуется, что заметно сократился их размерный ряд – некоторых «неходовых» позиций просто нет, что затрудняет работу хирургов при нетипичных вмешательствах.

«Что интересно, пациенты нередко сами предлагают внести предоплату за импланты, дабы зафиксировать стоимость и их наличие на складе. Наша клиника не идет на это и заранее денег не берет», — рассказывает хирург.

Пластический хирург Надежда Стрелкова полагает, что трудностей с поставками и закупками имплантатов не избежать. «Такой роскоши, как раньше, когда мы брали в операционную импланты одного вида с небольшой разницей по объему для окончательного выбора, не будет», — рассуждает она. Тем не менее, врач надеется, что отечественные производители не останутся в стороне и займутся разработкой своих имплантов.

Что ждет отрасль в будущем

По мнению Георгия Чемянова, велика вероятность, что стоимость имплантов значительно вырастет — а значит, операции по увеличению груди станут дороже. Прочие хирургические манипуляции подорожали лишь на 15-20%, поскольку для них используется гораздо меньше расходных материалов. С пластикой груди — сложнее.

«Нас ждет определенный дефицит имплантов, их ходовых размеров. Перед хирургом будет стоять задача уже не просто выбрать из сотни различных изделий, а выбрать подходящее из того, что есть. К сожалению, это отбрасывает нас на уровень развития начала 2000-х», — считает Чемянов.

По мнению Алексея Анисимова, такая ситуация поставит клиники перед необходимостью искать новых поставщиков. «Думаю, что сейчас формируется импульс для вхождения на российский рынок новых компаний и брендов. Возможно, в большем количестве это будет Китай или Корея. По крайней мере, будут попытки занять часть рынка, или даже весь рынок», — рассуждает он.

Надежда Стрелкова, между тем, прогнозирует падение спроса на аугментационную маммопластику в связи с нехваткой расходных материалов и дальнейшим ростом цен на услуги. «Надолго ли это? Пока не могу ответить. Но полагаю, что во всех сферах будет отмечаться смещение из элитарности в более доступный сегмент, к сожалению, с вероятным снижением качества оказываемых услуг. Нашим пациентам, увы, придется быть осторожнее», — рассуждает врач.

Есть ли альтернативы

В последние годы альтернативой установки силиконовых имплантов стала операция по увеличению груди собственным жиром. По словам Георгия Чемянова, результат получается гораздо более эстетичный и натуральный, чем после операции с силиконовыми имплантатами.

«Конечно, звучит достаточно комично, учитывая параллельный дефицит и высокую стоимость импортных деликатесов. Так, одновременно «затянув пояс» русской женщине в ходе липосакции, доктор заполняет объем ее груди собственной жировой прослойкой из других частей тела», — говорит он.

Надежда Стрелкова не столь оптимистична: по мнению хирурга, альтернативой проверенным качественным имплантам может стать только аналогичный качественный проверенный продукт.

«Иначе говоря – ее нет. Липофлинг – замечательный метод, но применение его в области молочных желез безопасно лишь в небольших объемах, что не может стать полноценной альтернативой имплантам», — считает она.

Алексей Анисимов также считает импланты в хирургии женской груди незаменимыми. Хирург уверен: увеличение груди собственным жиром не заменит аугментацию молочных желез имплантами. «Ограничений для такого вмешательства слишком много. Скажу больше – я бы даже предостерег хирургов и пациентов от слишком широкого использования липофилинга груди. Этот метод имеет очень узкие показания и специфический результат», — говорит он.