Как получить бесплатную путевку в детский лагерь

В каждом российском регионе действуют свои правила получения бесплатных путевок в ВДЦ (всероссийские детские центры). Как правило, на них могут претендовать одаренные и активные школьники, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Как бесплатно попасть в федеральный детский центр, «Газете.Ru» рассказали сотрудники всероссийского детского центра «Смена» и эксперты крупнейшего в России детского туроператора «Мосгортур».

Порядок распределения путевок в федеральные детские центры утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 июля 2019 года №384.

Как бесплатно попасть во всероссийский центр из любого региона России

В разговоре с «Газетой.Ru» руководитель пресс-службы ВДЦ «Смена» Тамара Рогачева рассказала о нескольких способах бесплатно отдохнуть во всероссийских детских центрах.

• Самый простой способ получить путевку в детский центр бесплатно – выиграть ее, приняв участие в конкурсе, который проводит сам центр или его партнеры. Например, в ВДЦ «Смена» такими партнерами являются РЖД, Роскосмос, Росатом, «Ворлдскиллс Россия», Юнармия, РДШ и многие другие.

Положение о конкурсном отборе публикуется на официальном сайте ВДЦ и партнеров. В нем разъясняются условия участия и конкурсные задания, в какие сроки нужно подать документы, кто войдет в состав жюри, когда объявят результаты.

• Еще один способ – общественная, социальная и исследовательская активность школьника. Это доступно практически каждому ребенку в нашей стране, независимо от места проживания и талантов.

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Примерно половина смен во всероссийских детских центрах посвящена успехам ребят в социально-значимых проектах, существующих в нашей стране, и поддерживаемых государством.

Если ваш ребенок – член Российского движения школьников, Юнармии или другой детской организации, юный инспектор дорожного движения, член военно-исторического движения, юный краевед, журналист или волонтер – поищите в расписании ВДЦ даты тематических программ.

Обычно их проводят соответствующие организации, в том числе на уровне региона. Узнайте, что надо сделать, чтобы ваш ребенок попал в сборную команду области или края.

• Бесплатные путевки в детские центры ребята могут получить за достижения в учебе, общественной деятельности спорте или творчестве. Чтобы претендовать на их получение и принять участие в конкурсном отборе, необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Путевка», которая сейчас активно внедряется во всех федеральных образовательных центрах. После чего туда надо загрузить электронное портфолио ребенка. Например, в «Смене» такая система тоже готовится к официальному запуску и уже работает в тестовом режиме.

• Получить бесплатную путевку для ребенка можно с помощью региональной квоты. Чтобы оказаться в числе участников, нужно обратиться в местные органы, например, в региональные департаменты образования, комитеты по делам молодежной политики и так далее. Их перечень публикуется на официальных сайтах ВДЦ, в том числе на сайте «Смены».

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Кто может претендовать на бесплатную путевку в Москве

О том, по какому принципу распределяются бесплатные путевки в ВДЦ среди московских школьников, «Газете.Ru» рассказали специалисты «Мосгортура».

• Талантливые и активные московские школьники (от 10 до 17 лет). Это победители и призеры олимпиад, а также дети, добившиеся успехов в творчестве, спорте и социальной жизни.

По региональной квоте до конца 2022 года около 110 учеников московских школ смогут на конкурсной основе получить бесплатные путевки в ВДЦ и провести от двух недель в лагере на море, пройти программу смены и приобрести новые знания и навыки в интересующей их области.

• Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (от 7 до 17 лет в зависимости от льготной категории). К ним, например, относятся несовершеннолетние из малообеспеченных семей, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Льготные путевки для таких категорий детей предоставляет правительство Москвы.

Куда обращаться, чтобы получить бесплатную путевку для московского школьника

В ВДЦ смены проходят круглый год, поэтому сроки подачи зависят от конкретного заезда. Информацию о новых сменах можно отслеживать на сайте и в социальных сетях «Мосгортура».

Сейчас «Мосгортур» принимает заявки на шесть смен, которые пройдут с июля по декабрь и будут посвящены русской культуре, космическим исследованиям, современному искусству, защите прав детей и волонтерству.

• Путевки для московских призеров. Для получения путевки нужно подать заявку с приложенными к ней документами, подтверждающими достижения ребенка, и пройти отбор. При этом чем выше уровень конкурса и награды, тем больше шансов получить путевку. Подать заявку можно на сайте «Мосгортура».

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• Льготные путевки. Заявления на их получение принимаются на портале мэра Москвы. Однако стоит учесть, что льготные путевки на лето 2022 года уже распределены, и сейчас идет активная работа по проведению смен. Как правило, заявочная кампания на получение таких путевок в следующем году проходит в ноябре-декабре текущего года.

Какие документы необходимо собрать

• Для путевки во всероссийские детские центры необходимо предоставить: паспортные и контактные данные родителя и ребенка (если он младше 14 лет – данные свидетельства о рождении), характеристику из школы, а также до пяти документов, подтверждающих достижения ребенка за последние три года.

• Для получения льготной путевки необходимо заполнить анкету на mos.ru с указанием сведений из документов, подтверждающих личности родителя и ребенка, данных их СНИЛС, адреса регистрации и сведений о льготной категории ребенка.

В какие лагеря дети из Москвы могут поехать бесплатно

«Мосгортур» является региональным (московским) оператором программы распределения путевок в ВДЦ «Орленок», «Смену» и «Океан».

• Активные и талантливые школьники могут поехать в один из всероссийских детских центров – флагманов детского отдыха в России. «Орленок» и «Смена» находятся на берегу Черного моря, «Океан» – на берегу Японского моря.

close 100% Детский лагерь «Орленок» EMERCOM of Russia/Global Look Press

На их территориях расположены от 4 до 10 лагерей, каждый имеет собственную инфраструктуру и реализует свою программу.

В каком лагере ВДЦ будет проходить отдых, зависит от конкретной смены. Эту информацию можно найти в описании смен на сайте «Мосгортура».

• Что касается льготных путевок, то при подаче заявления родители указывают предпочитаемый регион и место отдыха. На основе этих данных «Мосгортур» проводит отбор детских лагерей. Требования к лагерям высокие: помимо того, что все лагеря должны пройти все обязательные проверки перед открытием, они также должны соответствовать Московскому стандарту детского отдыха.

Самыми популярными направлениями отдыха традиционно становятся Краснодарский край, Крым и Подмосковье. Также дети отдыхают в лагерях Средней полосы, Северного Кавказа, Приазовья, Русского Севера, Урала, Центрального Черноземья, Верхнего и Среднего Поволжья.

Можно ли получить бесплатные путевки на нескольких детей из семьи

Если соблюдены все условия подачи заявок, ограничений на количество детей из одной семьи нет — как на получение льготных путевок, так и на путевки во всероссийские детские центры.