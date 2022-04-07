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Семья и Дети

«Если студент учится для себя, то бакалавриат плюс магистратура лучше»

Педагоги вузов рассказали о плюсах и минусах Болонской системы образования

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В Госдуме предложили отказаться от Болонской системы образования. Инициатором выступил депутат Виталий Милонов. Три педагога российских университетов прокомментировали «Газете.Ru» текущую ситуацию в российском образовании. Также эксперты поделились мнением о достоинствах и недостатках Болонской системы и рассказали, какие направления в профессиональной подготовке могут остаться в формате бакалавриата и магистратуры и не нуждаются в изменении срока обучения на пять лет. Однако есть множество плюсов в традиционном специалитете, считают педагоги.

Депутат Виталий Милонов 5 апреля заявил в обращении к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, что Болонская система, при которой обучение делится на бакалавриат и магистратуру, ранее давала возможность студентам учиться за границей. Однако проблема признания российских дипломов в других странах остается насущной. По мнению парламентария, в вузах должны ввести специалитет для всех направлений. Пятилетнее обучение является традиционным для России, подчеркнул Милонов.

«Прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — сообщается в обращении депутата.

Как отметил заведующий кафедрой «Технологии производства летательных аппаратов» Московского авиационного института, кандидат технических наук, доцент Михаил Ковалевич в разговоре с «Газетой.Ru», при Болонской системе студенты быстрее получают высшее образование и идут работать.

«В большинстве случаев бакалавриат способен дать достаточную базу для начала карьеры даже на авиационных заводах. Если студент учится для себя, то бакалавриат плюс магистратура лучше», — добавил специалист.

По мнению Ковалевича, поступая в бакалавриат, 18-летние абитуриенты не всегда понимают, захотят ли они в дальнейшем углубить свои знания в выбранном направлении. Если у них возникает такое желание, они могут продолжить обучение в магистратуре.

Однако есть и минусы в Болонской системе, считает Ковалевич. Например, студентов не всегда берут на работу, если они учатся на дневном отделении в магистратуре.

Обычно направление в вузе делается традиционным специалитетом, если есть госзаказ на ту или иную профессию, для которой нужно серьезное обучение по проверенной программе.

«Если то, чем будет заниматься выпускник, понятно сразу при выборе профиля подготовки, и если это занятие сложное, то лучше выбрать специалитет, так как это целенаправленная, проверенная годами подготовка к дальнейшей работе по специальности», — подчеркнул специалист.

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как добавил Ковалевич, не стоит беспокоиться, что конкурсные условия при поступлении в вузы усложнятся, если все направления подготовки изменят на специалитеты. Уровень сложности для всех будет одинаковым, считает педагог.

Кандидат филологических наук, доцент, преподаватель МГУ имени Ломоносова Наталия Иншакова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что Болонская система дает возможность полностью сменить ракурс выбранной специальности.

«Однако минус такой системы образования в том, что оно предполагает не такое глубокое погружение в специальность из-за сокращенного срока учебы» — подчеркнула Иншакова.

Если система образования будет изменяться под традиционную во всех сферах, то в первую очередь речь может идти о вузовской подготовке в сфере естественных и точных наук, заключила доцент.

Как добавила кандидат психологических наук и старший научный сотрудник факультета психологии МГУ имени Ломоносова и старший научный сотрудник Психологического института РАО Наталия Варако в разговоре с «Газетой.Ru», программа магистратуры зачастую оказывается очень небольшой по сравнению с бакалавриатом. Педагог добавила, что российский закон об образовании позволяет поступать в магистратуру, не имея профильного образования в бакалавриате, тогда как многие специальности требуют серьезной пятилетней подготовки, а не двухлетней.

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Roscosmos/Globallookpress.com

По ее словам, российская система образования изначально разрабатывалась и продумывалась под специалитет. Однако теперь во многих направлениях профессиональной подготовки объем материала, рассчитанный для пятилетнего обучения, сократили до четырехлетнего бакалавриата. Из-за этого выпускники не всегда соответствуют уровню тех, кто закончил специалитет.

«Специалитет лучше, потому что это будет полноценное образование за полноценный период времени», — подчеркнула Варако.

Однако есть некоторые сферы, которые требуют практических навыков, а не базового фундаментального образования.

«Например, можно было бы оставить журналистику в системе магистратуры с возможностью поступать туда людям с разным образованием», — отметила Варако.

Также эксперт добавила, что есть множество областей, которые не требуют научной фундаментальной основы как в медицинских вузах, в которых нет возможность пройти сокращенную программу. Однако для таких профессий важнее практика и умение взаимодействовать с людьми. К таким направлениям подготовки относится, например, PR. Подобные профили можно было бы оставить в Болонской системе в случае возвращения традиционной системы высшего образования, подчеркнула Варако.

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