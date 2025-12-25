На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Локомотив» проиграл «Динамо»

«Динамо» со счетом 1:0 обыграло «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Артем Пряхин/РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе, завершилась с результатом 2:0. Первую шайбу в этом матче забросил Антон Слепышев на 56-й минуте. Его ассистентами выступили Ансель Галимов и Артем Сергеев. Второй гол московского клуба оформил Никита Гусев.

Для «Динамо» эта победа стала второй в последних четырех играх. Команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 52 очка в 39 играх. «Локомотив» проиграл второй матч из трех последних игр регулярного чемпионата. Ярославский клуб продолжает лидировать на «Западе», имея в активе 54 балла после 41 встречи.

В следующем матче ярославская команда также сыграет на домашней арене и примет нижегородское «Торпедо» 30 декабря. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. Московский клуб сыграет на выезде с минским «Динамо» 28 декабря, матч начнется в 17:10 мск.

Ране Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших ассистентов 2025 года в НХЛ.

Хоккей. КХЛ
