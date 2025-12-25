«Чувствую себя как дома»: вратарь Сафонов о жизни в Париже

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: я понял, что чувствую себя уже как дома в Париже

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в видеозаписи от национальной российской команды, опубликованном в Telegram-канале, признался, что ему очень нравится жить в Париже.

«Наверное, про Париж я скажу идеально, потому что мне очень нравится в Париже. Скажу честно, в какой-то момент, по-моему, это был летний отпуск, я съездил в Россию, и, возвращаясь в Париж, я понял, что чувствую себя уже как дома», — отметил он.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее во Франции заявили, что «ПСЖ» обязан шестым титулом Сафонову.