Во Франции заявили, что «ПСЖ» обязан шестым титулом Сафонову

Французское издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против испанского «Атлетика».

«Вывод прост — клуб обязан своим шестым титулом в 2025 году именно этому запасному вратарю. Позже было объявлено, что вратарь получил перелом левой руки во время серии пенальти», — сказано в статье.

Финальный матч Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее Сафонова признали лучшим игроком команды.