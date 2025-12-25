Зеленский лишил стипендии перешедшую под флаг России чемпионку Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплат государственной стипендии чемпионке Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун.

Спортсменка, получившая назначение на стипендию в апреле 2025 года, осенью выехала в Луганск, а позже опубликовала фотографии из Москвы. В ответ на смену гражданства украинская Федерация прыжков в воду исключила Лыскун из национальной сборной, лишила всех завоеванных в составе команды наград и спортивных званий.

Действие указа коснулось также ее тренера Александры Сендзюк.

2 декабря Лыскун призналась, что приняла решение выступать под флагом России из-за отсутствия профессионального роста и дискриминации из-за общения с русскоязычными коллегами. Ранее с резкой критикой в адрес спортсменки уже выступали глава НОК Украины Вадим Гутцайт, назвавший переход предательством, и скелетонист Владислав Гераскевич.

23-летняя София Лыскун родилась в Луганске. В ее коллекции наград — серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также семь медалей чемпионатов Европы по водным видам спорта: два золота, четыре серебра и одна бронза. На отдельных чемпионатах Европы по прыжкам в воду она также выигрывала золотую, серебряную и бронзовую медали.

Ранее украинская спортсменка одним словом описала переход Лыскун под флаг России.