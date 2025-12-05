Украинская спортсменка одним словом описала переход соотечественницы под флаг России

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова в своих соцсетях резко отреагировала на соотечественницы и чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун под флаг России.

«И тут вся моя вежливость и дипломатичность пошли бы прахом. Если выбрать одно слово — мразь», — высказалась Елистратова.

2 декабря Лыскун призналась, что приняла решение выступать под флагом России из-за отсутствия профессионального роста и дискриминации из-за общения с русскоязычными коллегами. Ранее с резкой критикой в адрес спортсменки уже выступали глава НОК Украины Вадим Гутцайт, назвавший переход предательством, и скелетонист Владислав Гераскевич.

23-летняя София Лыскун родилась в Луганске. В ее коллекции наград — серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также семь медалей чемпионатов Европы по водным видам спорта: два золота, четыре серебра и одна бронза. На отдельных чемпионатах Европы по прыжкам в воду она также выигрывала золотую, серебряную и бронзовую медали.

