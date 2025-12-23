«Остальные заняты: в «Динамо» рассказали, почему назначили Гусева на должность тренера

Степашин о назначении Гусева на должность тренера: остальные заняты

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что клуб назначил Ролана Гусева на пост главного тренера команды из-за того, что остальные специалисты заняты, передает «КП Спорт».

«Карпин ушел. Все остальные, что называется, заняты. Это свой человек, проверенный. Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела, знает команду, знает футбол», — сказал Степашин.

И.о. главного тренера Ролан Гусев 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

