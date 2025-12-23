Экс-футболист «Локомотива»: у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист Тикнизян: у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США
Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Армянский защитник белградской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян, выступавший до 2025 года за московский «Локомотив», рассказал на YouTube-канале Nobel, зачем он получил паспорт США.

«У каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США (смеется). Майами — столица Армении», — сказал Тикнизян.

Тикнизян, чья трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро, летом 2025 года перешел из московского «Локомотива» в «Црвену Звезду», подписав с сербским клубом трехлетний контракт.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Тикнизян получил сербское гражданство.

