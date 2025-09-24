На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушедший со скандалом из «Локомотива» игрок получил гражданство Сербии

Футболист «Црвены Звезды» Тикнизян получил сербское гражданство
true
true
true
close
Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Защитник сборной Армении и футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян официально получил сербский паспорт. Об этом сообщает Sportaran со ссылкой на указ премьер-министра Сербии Джуро Мацута.

«Принимается в гражданство Республики Сербия Тикнизян Наир Оганесович, рожденный 12 мая 1999 года в городе Санкт-Петербург, Российская Федерация, гражданин Российской Федерации. Настоящее решение опубликовать в «Официальной газете Республики Сербия», — написано в тексте указа.

У Тикнизяна есть российское и армянское гражданство. Он выступал за молодежную сборную России, а в 2023 году принял решение начать выступать за армянскую команду. Теперь с получением сербского гражданства он не будет считаться легионером в местном чемпионате.

22 июня «Црвена Звезда» объявила о переходе футболиста из «Локомотива». Сумма трансфера составила €1,7 млн. Также еще €500 тыс. «Локомотив» получит в виде бонусов. Кроме того, «железнодорожникам» полагается 10% от суммы последующего трансфера игрока. Тикнизян будет получать в Сербии €700 тысяч в год.

В прошедшем сезоне 26-летний Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив». Он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

Ранее «Рубин» на видео объявил о подписании контракта с Далером Кузяевым.

