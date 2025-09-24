Ушедший со скандалом из «Локомотива» игрок получил гражданство Сербии

Защитник сборной Армении и футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян официально получил сербский паспорт. Об этом сообщает Sportaran со ссылкой на указ премьер-министра Сербии Джуро Мацута.

«Принимается в гражданство Республики Сербия Тикнизян Наир Оганесович, рожденный 12 мая 1999 года в городе Санкт-Петербург, Российская Федерация, гражданин Российской Федерации. Настоящее решение опубликовать в «Официальной газете Республики Сербия», — написано в тексте указа.

У Тикнизяна есть российское и армянское гражданство. Он выступал за молодежную сборную России, а в 2023 году принял решение начать выступать за армянскую команду. Теперь с получением сербского гражданства он не будет считаться легионером в местном чемпионате.

22 июня «Црвена Звезда» объявила о переходе футболиста из «Локомотива». Сумма трансфера составила €1,7 млн. Также еще €500 тыс. «Локомотив» получит в виде бонусов. Кроме того, «железнодорожникам» полагается 10% от суммы последующего трансфера игрока. Тикнизян будет получать в Сербии €700 тысяч в год.

В прошедшем сезоне 26-летний Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив». Он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

Ранее «Рубин» на видео объявил о подписании контракта с Далером Кузяевым.